Καιρός: Από τους θερμότερους Αυγούστους των τελευταίων ετών στην Ελλάδα ο φετινός

Snapshot Ο Αγουστος του 2026 ήταν ένας από τους θερμότερους των τελευταίων 16 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία του Αυγούστου 2026 ήταν υψηλότερη από το κανονικό σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας σε σύγκριση με την περίοδο 2010–2019.

Ο Αύγουστος 2026 κατατάσσεται ως ο 2ος θερμότερος στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, ο 3ος στην Πελοπόννησο, ο 5ος στη Στερεά Ελλάδα και Κρήτη, και ο 6ος στη Θεσσαλία και τα Νησιά Αιγαίου.

Στην Αθήνα η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +0,4 °C, ενώ στη Θεσσαλονίκη η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν +0,6 °C πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με 21 ημέρες πάνω από τη μέση τιμή. Snapshot powered by AI

Ένας από τους θερμότερους Αύγουστος των τελευταίων 16 ετών ήταν ο φετινός, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο Αύγουστος του 2026 χαρακτηρίστηκε από υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Αύγουστο του 2026 ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Αυγούστου 2026 ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, ο Αύγουστος του 2026 κατατάσσεται ως ο 2ος θερμότερος Αύγουστος της περιόδου 2010–2026. Στην Πελοπόννησο κατατάσσεται ως ο 3ος θερμότερος, στη Στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη ως ο 5ος θερμότερος, ενώ στη Θεσσαλία και στα Νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα ως ο 6ος θερμότερος.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +0,4 °C. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 21 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +0,6 °C από τα κανονικά επίπεδα.

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