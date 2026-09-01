Καιρός: Φθινόπωρο... αγνοείται - Έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τη νέα εβδομάδα και την τοπική αστάθεια

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Φθινόπωρο... αγνοείται - Έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας
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  • Η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα δυτικά, νότια και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας.
  • Από την Πέμπτη αναμένεται ενίσχυση της αστάθειας με τοπικές καταιγίδες, βροχές και πιθανές χαλαζοπτώσεις στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.
  • Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα μειωθεί και η θερμοκρασία θα πέσει, φέρνοντας πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες.
  • Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν το Σαββατοκύριακο, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ.
  • Από την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας με πιθανή επάνοδο καλοκαιρινών συνθηκών.
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Η εβδομάδα συνεχίζεται με υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, χωρίς ωστόσο ακραία φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η θερμότητα επικεντρώνεται κυρίως στα δυτικά, νότια και νοτιοανατολικά τμήματα, ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο και η τοπική αστάθεια παραμένουν παρόντα. Από την Πέμπτη αναμένεται ενίσχυση της αστάθειας, που θα υποχωρήσει σταδιακά από την Παρασκευή, με την επικράτηση πιο φθινοπωρινών καιρικών συνθηκών.

Θερμές αέριες μάζες και αυξημένη αστάθεια έως την Πέμπτη

Σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια, με θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές θα αγγίξουν ακόμα και τους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, τα μελτέμια στο Αιγαίο θα διατηρήσουν δροσερό αεράκι, περιορίζοντας τον υδράργυρο γύρω στους 34-36 βαθμούς.

Από αύριο το βράδυ, ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει οργανωμένη αστάθεια στη βόρεια Ελλάδα, συνοδευόμενη από τοπικές καταιγίδες, μπόρες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους κεραυνούς σε αυτές τις περιοχές.

Εντονότερη αστάθεια και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Η Πέμπτη θα φέρει πιο εκτεταμένη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο, που θα επεκταθούν προς Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα (εκτός Αττικής) και εσωτερικό Πελοποννήσου. Η αστάθεια αυτή αναμένεται να μειωθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, δίνοντας τη θέση της στην ενίσχυση των μελτεμιών που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή, με τον καιρό να αποκτά πιο φθινοπωρινό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας προσωρινή ανάπαυλα από τον καύσωνα.

Ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα, αναμένονται εκ νέου θερμές αέριες μάζες που θα ανεβάσουν και πάλι τον υδράργυρο, με τιμές που ενδέχεται να φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, επαναφέροντας καλοκαιρινές συνθήκες.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μετεωρολογικών φαινομένων τις επόμενες ημέρες είναι κρίσιμη, ειδικά για περιοχές που θα επηρεαστούν από την αυξημένη αστάθεια και τις τοπικές καταιγίδες.

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