Καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη: Προσωρινή διακοπή στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Snapshot Ισχυρή καταιγίδα πλήττει τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης.

Η καταιγίδα προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η βροχόπτωση έχει κάνει τον αγωνιστικό χώρο του ΠΑΟΚ-ΟΦΗ ιδιαίτερα δύσκολο.

Ο αγώνας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στην Τούμπα έχει διακοπεί προσωρινά λόγω των καιρικών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει το βράδυ της Τετάρτης τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όσο και στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στην Τούμπα.

Η έντονη βροχόπτωση έχει μετατρέψει τον αγωνιστικό χώρο σε ιδιαίτερα δύσκολο τερέν, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να διακοπεί προσωρινά

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τοπικά ισχυρές καταιγίδες αναμένονταν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Κατά τόπους οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρούς ανέμους. Στη βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τις βραδινές ώρες, σταδιακά όμως θα εξασθενούν.

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