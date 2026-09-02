Καιρός: Έρχεται αλλαγή σκηνικού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας

Στους 38 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει σήμερα, Τετάρτη, ο υδράργυρος, πριν ο καιρός αλλάξει απότομα από την Πέμπτη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Καιρός: Έρχεται αλλαγή σκηνικού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, με τοπικές καταιγίδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.
  • Από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου αναμένονται βροχές, μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με πτώση της θερμοκρασίας.
  • Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φέρνοντας ψυχρότερες αέριες μάζες και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά.
  • Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστούν οι ενισχυμένοι βοριάδες και οι χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς αξιόλογες βροχές.
  • Από την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά, φτάνοντας κατά τόπους τους 37 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν.
Snapshot powered by AI

Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πριν το σκηνικό του καιρού αλλάξει από την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Από αύριο, ωστόσο, η εικόνα θα διαφοροποιηθεί, καθώς η αυξημένη αστάθεια θα φέρει βροχές, μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ από την Παρασκευή οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αισθητή την Παρασκευή και θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές και το Σάββατο. Η συγκεκριμένη δροσερότερη «παρένθεση», πάντως, δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει εκ νέου να ανεβαίνει.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Ζέστη έως 38 βαθμούς και καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα

Η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γύρω από τους ορεινούς όγκους της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η διέλευση μιας διαταραχής από τον βορρά αναμένεται να ενισχύσει τα φαινόμενα, με τη Μακεδονία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Τοπικά οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από μπουρίνια και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ θα επηρεαστεί και η βόρεια Θεσσαλία. Στη Μακεδονία οι καταιγίδες αναμένεται να επιμείνουν έως το πρωί.

Παρότι τα συνολικά ύψη βροχής δεν προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλα, οι καταιγίδες θα έχουν κατά τόπους μεγάλη ένταση και υψηλή ραγδαιότητα.

Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μάλιστα μικρή άνοδο. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά στους 36 με 37 βαθμούς, ενώ σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου θα φτάσουν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Ισχυρότεροι άνεμοι, έως και 7 μποφόρ, αναμένονται κυρίως στις Κυκλάδες, στη νότια Εύβοια, στο στενό του Καφηρέα και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Φθινοπωρινό σκηνικό με καταιγίδες

Η Πέμπτη θα αποτελέσει την πρώτη ημέρα της αλλαγής του καιρού, με την αστάθεια να επηρεάζει μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι πρωινές ώρες θα ξεκινήσουν με βροχές, μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας περιοχές από τη δυτική Θράκη έως και την Πελοπόννησο.

Τοπικά ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Κατά τόπους οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρούς ανέμους. Στη βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τις βραδινές ώρες, σταδιακά όμως θα εξασθενούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την πρώτη υποχώρηση, αρχικά στα βόρεια. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία θα επικρατήσουν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά οι βοριάδες θα φτάνουν τα 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Ενισχυμένοι βοριάδες και μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί αισθητά και οι βοριάδες θα γίνουν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού.

Οι βόρειοι άνεμοι θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά προσήνεμα και το Αιγαίο, προκαλώντας μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά.

Στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά της Κρήτης υπάρχει πιθανότητα να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στα νότια της Κρήτης, όπου ο βόρειος άνεμος θα λειτουργεί ως καταβάτης, οι ριπές ενδέχεται να είναι ακόμη ισχυρότερες.

Τα φαινόμενα θα είναι πλέον περιορισμένα, με λίγες τοπικές μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στα βορειοανατολικά και πιθανώς σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περισσότερο στις ανατολικές περιοχές, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στους 30 με 33 βαθμούς. Στα δυτικά θα παραμείνει υψηλότερη, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί περίπου στους 32 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου: Επιμένουν οι βοριάδες

Το Σάββατο δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία, καθώς θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα οι ψυχρότερες αέριες μάζες που θα έχουν μεταφερθεί από το βόρειο ρεύμα.

Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά οι ψυχρές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται, προαναγγέλλοντας την επάνοδο της ζέστης από την Κυριακή.

Από πλευράς φαινομένων, ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, χωρίς αξιόλογες βροχές. Οι ενισχυμένοι βοριάδες θα παραμείνουν το βασικό χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί, ενώ έως και 8 μποφόρ ενδέχεται να καταγραφούν στα ανατολικά της Κρήτης και στο στενό του Καφηρέα.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Από την Κυριακή το σκηνικό θα αλλάξει ξανά, καθώς θερμότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα κινηθούν προς την Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο του υδραργύρου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Η τάση για υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική και παρατεταμένη μεταβολή του καιρού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Δύο πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά - Αναφορές για 10 αγνοούμενους

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Ρώμη: Γονείς και η πεντάχρονη κόρη τους βρέθηκαν νεκροί στο κρεβάτι τους

08:08ΜΑΝΤΕΙΟ

Η αγωνία Ανδρουλάκη μπροστά στην ΔΕΘ, τι να φοβάται ο Στουρνάρας, οι τραπεζίτες κι ο Κυριάκος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini: Γιατί λέει «όχι» στο χειροκίνητο κιβώτιο

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Η επιχείρηση «M&Ms»: Το σχέδιο της Ουκρανίας για επιθέσεις με σμήνη drones στα αεροδρόμια της Μόσχας

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» η ένταση μετά τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν – Φόβοι για γενικευμένο πόλεμο

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Motor Oil: Ο λόγος που έκανε το deal με τη Satori Analytics και ποιος είναι ο ιδρυτής της Μιχ. Γεωργακόπουλος

07:34WHAT THE FACT

Τα πλεονεκτήματα του να είσαι single: Τι δείχνει νέα έρευνα για την εργένικη ζωή

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών - Τον αναζητούσαν σε Θεσσαλονίκη και Λαμία

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόγραμμα 7,3 δισ. ευρώ παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτιά στις τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο πάνω από 90 δολάρια - Ράλι και στο φυσικό αέριο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

07:18WHAT THE FACT

Επιστήμονες πιστεύουν ότι εντόπισαν για πρώτη φορά σωματίδιο σκοτεινής ύλης - «Αποτελεί μεμονωμένο γεγονός», προειδοποιούν

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν πριν ενταχθούν στην «εθελοντική μείωση τιμών»

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Παρεξήγηση» με το ακαθόριστο φύλο: Η ΝΔ λέει «λάθος», ο Σαμαράς λέει «woke ατζέντα»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι καταγγελίες από το 2020 – Το παρελθόν του 43χρονου και τα αναπάντητα ερωτήματα

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο σκηνικό: Μητέρα άφησε τον 11χρονο γιο της να οδηγήσει με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Σε τροχιά νέας σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν – Νέα πλήγματα, αντίποινα και εκατέρωθεν απειλές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Για τη Νάξο και όχι για την Αθήνα φεύγει η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά Ευρυτανίας: Η δασκάλα του χωριού εξηγεί στο Newsbomb τι συνέβη

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Ρώμη: Γονείς και η πεντάχρονη κόρη τους βρέθηκαν νεκροί στο κρεβάτι τους

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν πριν ενταχθούν στην «εθελοντική μείωση τιμών»

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών - Τον αναζητούσαν σε Θεσσαλονίκη και Λαμία

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» η ένταση μετά τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν – Φόβοι για γενικευμένο πόλεμο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Παρεξήγηση» με το ακαθόριστο φύλο: Η ΝΔ λέει «λάθος», ο Σαμαράς λέει «woke ατζέντα»

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Η επιχείρηση «M&Ms»: Το σχέδιο της Ουκρανίας για επιθέσεις με σμήνη drones στα αεροδρόμια της Μόσχας

07:18WHAT THE FACT

Επιστήμονες πιστεύουν ότι εντόπισαν για πρώτη φορά σωματίδιο σκοτεινής ύλης - «Αποτελεί μεμονωμένο γεγονός», προειδοποιούν

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (1/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 5,8 εκατ. ευρώ

02:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώθηκε από τη Χαλ ο Χρήστος Μουζακίτης – Πενταετές συμβόλαιο για τον 19χρονο διεθνή

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ένταση σε χωριό στην Κρήτη: Απείλησαν αστυνομικούς και απελευθέρωσαν προσαχθέντα

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 γιατί δεν ήθελα να το αποχωριστώ» λέει η 38χρονη

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

16:08WHAT THE FACT

Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο: Ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα και ποιοι είναι οι τελευταίοι

13:14ΕΛΛΑΔΑ

«Κρατάμε τα όμορφα, αφήνουμε πίσω μας όσα μας πλήγωσαν»: Αποχωρεί η πολύτεκνη οικογένεια που είχε εγκατασταθεί στη Φουρνά Ευρυτανίας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι καταγγελίες από το 2020 – Το παρελθόν του 43χρονου και τα αναπάντητα ερωτήματα

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με περιορισμένη αστάθεια η Τετάρτη – Περισσότερες βροχές την Πέμπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ