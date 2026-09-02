Καιρός: Έρχεται αλλαγή σκηνικού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας

Snapshot Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, με τοπικές καταιγίδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου αναμένονται βροχές, μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με πτώση της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φέρνοντας ψυχρότερες αέριες μάζες και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστούν οι ενισχυμένοι βοριάδες και οι χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς αξιόλογες βροχές.

Από την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά, φτάνοντας κατά τόπους τους 37 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν. Snapshot powered by AI

Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πριν το σκηνικό του καιρού αλλάξει από την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Από αύριο, ωστόσο, η εικόνα θα διαφοροποιηθεί, καθώς η αυξημένη αστάθεια θα φέρει βροχές, μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ από την Παρασκευή οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αισθητή την Παρασκευή και θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές και το Σάββατο. Η συγκεκριμένη δροσερότερη «παρένθεση», πάντως, δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει εκ νέου να ανεβαίνει.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Ζέστη έως 38 βαθμούς και καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα

Η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γύρω από τους ορεινούς όγκους της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η διέλευση μιας διαταραχής από τον βορρά αναμένεται να ενισχύσει τα φαινόμενα, με τη Μακεδονία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Τοπικά οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από μπουρίνια και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ θα επηρεαστεί και η βόρεια Θεσσαλία. Στη Μακεδονία οι καταιγίδες αναμένεται να επιμείνουν έως το πρωί.

Παρότι τα συνολικά ύψη βροχής δεν προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλα, οι καταιγίδες θα έχουν κατά τόπους μεγάλη ένταση και υψηλή ραγδαιότητα.

Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μάλιστα μικρή άνοδο. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά στους 36 με 37 βαθμούς, ενώ σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου θα φτάσουν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Ισχυρότεροι άνεμοι, έως και 7 μποφόρ, αναμένονται κυρίως στις Κυκλάδες, στη νότια Εύβοια, στο στενό του Καφηρέα και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Φθινοπωρινό σκηνικό με καταιγίδες

Η Πέμπτη θα αποτελέσει την πρώτη ημέρα της αλλαγής του καιρού, με την αστάθεια να επηρεάζει μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι πρωινές ώρες θα ξεκινήσουν με βροχές, μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας περιοχές από τη δυτική Θράκη έως και την Πελοπόννησο.

Τοπικά ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Κατά τόπους οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρούς ανέμους. Στη βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τις βραδινές ώρες, σταδιακά όμως θα εξασθενούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την πρώτη υποχώρηση, αρχικά στα βόρεια. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία θα επικρατήσουν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά οι βοριάδες θα φτάνουν τα 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Ενισχυμένοι βοριάδες και μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί αισθητά και οι βοριάδες θα γίνουν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού.

Οι βόρειοι άνεμοι θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά προσήνεμα και το Αιγαίο, προκαλώντας μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά.

Στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά της Κρήτης υπάρχει πιθανότητα να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στα νότια της Κρήτης, όπου ο βόρειος άνεμος θα λειτουργεί ως καταβάτης, οι ριπές ενδέχεται να είναι ακόμη ισχυρότερες.

Τα φαινόμενα θα είναι πλέον περιορισμένα, με λίγες τοπικές μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στα βορειοανατολικά και πιθανώς σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περισσότερο στις ανατολικές περιοχές, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στους 30 με 33 βαθμούς. Στα δυτικά θα παραμείνει υψηλότερη, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί περίπου στους 32 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου: Επιμένουν οι βοριάδες

Το Σάββατο δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία, καθώς θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα οι ψυχρότερες αέριες μάζες που θα έχουν μεταφερθεί από το βόρειο ρεύμα.

Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά οι ψυχρές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται, προαναγγέλλοντας την επάνοδο της ζέστης από την Κυριακή.

Από πλευράς φαινομένων, ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, χωρίς αξιόλογες βροχές. Οι ενισχυμένοι βοριάδες θα παραμείνουν το βασικό χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί, ενώ έως και 8 μποφόρ ενδέχεται να καταγραφούν στα ανατολικά της Κρήτης και στο στενό του Καφηρέα.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Από την Κυριακή το σκηνικό θα αλλάξει ξανά, καθώς θερμότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα κινηθούν προς την Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο του υδραργύρου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Η τάση για υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική και παρατεταμένη μεταβολή του καιρού.

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