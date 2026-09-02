Καιρός: Απότομη μεταβολή από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πρόγνωση Μαρουσάκη

Snapshot Την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 37℃, ενώ, από το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η Πέμπτη αναμένεται η πιο άστατη μέρα, με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν από την Παρασκευή, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ, με ισχυρούς ανέμους και ενίσχυση των μελτεμιών.

Στην Αττική δεν προβλέπονται σημαντικές μεταβολές μέχρι την Παρασκευή, ενώ, στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας επίσης από αύριο.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει αυξημένος έως και την Κυριακή λόγω της ενίσχυσης των βόρειων ανέμων. Snapshot powered by AI

Από τα 37άρια στις καταιγίδες και από την καλοκαιρινή λιακάδα στα ισχυρά μελτέμια, ο καιρός «αλλάζει πρόσωπο» μέσα σε λίγες ώρες. Ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί για απότομη μεταβολή, με την Πέμπτη να είναι η ημέρα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή, πριν τη «σκυτάλη» πάρουν οι βοριάδες έως και 8 μποφόρ.

Η Τετάρτη θα είναι η θερμότερη μέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να «αγγίζει» κατά τόπους τους 37℃.

Ωστόσο, το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει από το απόγευμα. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου, δίνοντας τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν κατά τόπους μέχρι και τη νύχτα, με μεγαλύτερη έμφαση στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το βόρειο – βορειοδυτικό Αιγαίο.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ, στη νότια Κρήτη οι βοριάδες θα είναι ισχυρότεροι, «αγγίζοντας» τα 7 μποφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ασθενέστεροι έως μέτριοι άνεμοι.

Στην Αττική, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές, καθώς η περιοχή δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την αστάθεια. Η εικόνα θα αλλάξει από την Παρασκευή, όταν οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν κατά διαστήματα τα 7 μποφόρ, με τις συνθήκες να διατηρούνται πιθανότατα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Περισσότερη προσοχή χρειάζεται στη Θεσσαλονίκη. Η ημέρα άρχισε με καλό καιρό, όμως, από αργά το απόγευμα αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, επηρεάζοντας και περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης που βρίσκονται κοντά στον Θερμαϊκό.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κινηθεί γύρω στους 34℃, με αισθητή πτώση από την Πέμπτη.

Η αυριανή μέρα αναμένεται να είναι η πιο άστατη, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα θα κινηθούν από τα κεντρικά και βόρεια προς νοτιότερα και ανατολικότερα τμήματα, ενώ, κατά τόπους δεν αποκλείεται να έχουν εκδηλωθούν έντονα.

Από την Παρασκευή, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά και στο προσκήνιο θα περάσουν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο και κατά τόπους θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η ενίσχυση των ανέμων αυξάνει παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ο οποίος θα παραμείνει αυξημένος έως και την Κυριακή.

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