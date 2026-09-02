Καιρός: Απότομη μεταβολή από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πρόγνωση Μαρουσάκη

«Φθινοπωρινή» παρένθεση στον ακόμη καλοκαιρινό καιρό – Η ημέρα που θέλει προσοχή

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Καιρός: Απότομη μεταβολή από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πρόγνωση Μαρουσάκη
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 37℃, ενώ, από το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
  • Η Πέμπτη αναμένεται η πιο άστατη μέρα, με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.
  • Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν από την Παρασκευή, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ, με ισχυρούς ανέμους και ενίσχυση των μελτεμιών.
  • Στην Αττική δεν προβλέπονται σημαντικές μεταβολές μέχρι την Παρασκευή, ενώ, στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας επίσης από αύριο.
  • Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει αυξημένος έως και την Κυριακή λόγω της ενίσχυσης των βόρειων ανέμων.
Snapshot powered by AI

Από τα 37άρια στις καταιγίδες και από την καλοκαιρινή λιακάδα στα ισχυρά μελτέμια, ο καιρός «αλλάζει πρόσωπο» μέσα σε λίγες ώρες. Ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί για απότομη μεταβολή, με την Πέμπτη να είναι η ημέρα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή, πριν τη «σκυτάλη» πάρουν οι βοριάδες έως και 8 μποφόρ.

Η Τετάρτη θα είναι η θερμότερη μέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να «αγγίζει» κατά τόπους τους 37℃.

Ωστόσο, το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει από το απόγευμα. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου, δίνοντας τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν κατά τόπους μέχρι και τη νύχτα, με μεγαλύτερη έμφαση στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το βόρειο – βορειοδυτικό Αιγαίο.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ, στη νότια Κρήτη οι βοριάδες θα είναι ισχυρότεροι, «αγγίζοντας» τα 7 μποφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ασθενέστεροι έως μέτριοι άνεμοι.

Στην Αττική, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές, καθώς η περιοχή δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την αστάθεια. Η εικόνα θα αλλάξει από την Παρασκευή, όταν οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν κατά διαστήματα τα 7 μποφόρ, με τις συνθήκες να διατηρούνται πιθανότατα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Περισσότερη προσοχή χρειάζεται στη Θεσσαλονίκη. Η ημέρα άρχισε με καλό καιρό, όμως, από αργά το απόγευμα αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, επηρεάζοντας και περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης που βρίσκονται κοντά στον Θερμαϊκό.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κινηθεί γύρω στους 34℃, με αισθητή πτώση από την Πέμπτη.

Η αυριανή μέρα αναμένεται να είναι η πιο άστατη, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα θα κινηθούν από τα κεντρικά και βόρεια προς νοτιότερα και ανατολικότερα τμήματα, ενώ, κατά τόπους δεν αποκλείεται να έχουν εκδηλωθούν έντονα.

Από την Παρασκευή, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά και στο προσκήνιο θα περάσουν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο και κατά τόπους θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η ενίσχυση των ανέμων αυξάνει παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ο οποίος θα παραμείνει αυξημένος έως και την Κυριακή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για το «άλλο/απροσδιόριστο» φύλο: «Στο Δημόσιο τα φύλα είναι δύο, άρρεν και θήλυ»

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάιλι Σάιρους: Τέλος το «Σάιρους» - Γιατί η τραγουδίστρια έγινε πλέον «Μάιλι»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρηματική διακοίνωση Άγκυρας σε Αθήνα: «Δε θα επιτρέψουμε αλλαγή του status quo στο Αιγαίο»

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στον ανακριτή για τα ναρκωτικά οι τρεις συλληφθέντες της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μπαράζ χτυπημάτων σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Ιράκ, Εμιράτα και Μπαχρέιν

11:02ANNOUNCEMENTS

«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» από τις 8 Οκτωβρίου στο Θέατρο ΦΙΛΙΠ

10:57ANNOUNCEMENTS

Η Coca-Cola ανανεώνει τις συσκευασίες των Coca-Cola Original Taste και Coca-Cola Zero Sugar

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Σε 1.114 αυξήθηκαν οι νεκροί - 3.916 εξακολουθούν να αγνοούνται

10:52LIFESTYLE

Νότια Προάστια: Διέρρηξαν το σπίτι τηλεοπτικής παρουσιάστριας ενώ έλειπε διακοπές - Άρπαξαν κοσμήματα 150.000 ευρώ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai βγάζει στην παραγωγή το δικό της «Piaggio»

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Σελίν Ντιόν: Τραγούδησε και χόρεψε για τους θαυμαστές της έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι - Η πρώτη εμφάνιση μετά από δύο χρόνια και η μάχη με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η εκδήλωση για την υπογραφή σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: 10 αγνοούμενοι έπειτα από βύθιση φορτηγού πλοίου στη Θάλασσα του Μαρμαρά

10:42ΚΟΣΜΟΣ

COSCO: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν τον κρατικό ναυτιλιακό κολοσσό της Κίνας για κατασκοπεία

10:40ΕΛΛΑΔΑ

«Πολλή βρωμιά και φασαρίες, μπαινοέβγαινε κόσμος, δεν είχα δει μωρό»: Τι λέει στο Newsbomb ο διαχειριστής για το σπίτι στη Φυλής όπου έμενε το ζευγάρι της Κυψέλης

10:39ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης και Αγαπηδάκη σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη - Έργα ανακαίνισης άνω των 5,6 εκατ. ευρώ

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε τελικά η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά; «Οικογενειακή ευκαιρία», λέει η δασκάλα - «Bullying και μποϊκοτάζ» καταγγέλλει η μητέρα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

10:18LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές της - Οι πόζες με μπικίνι και η κρυφή τοποθεσία

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Στην Κρήτη ακόμη δύο βάρκες με 86 μετανάστες – Η ενημέρωση του Λιμενικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε τελικά η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά; «Οικογενειακή ευκαιρία», λέει η δασκάλα - «Bullying και μποϊκοτάζ» καταγγέλλει η μητέρα

10:52LIFESTYLE

Νότια Προάστια: Διέρρηξαν το σπίτι τηλεοπτικής παρουσιάστριας ενώ έλειπε διακοπές - Άρπαξαν κοσμήματα 150.000 ευρώ

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο σε σκάφος ενώ έκαναν διακοπές - «113 ημέρες ακόμη»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανεξάρτητος βουλευτής ζητά την επαναφορά της θανατικής ποινής για την υπόθεση με το βρέφος

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Απότομη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πότε έρχονται θυελλώδεις άνεμοι

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Δικό του... μεταλλικό νερό από το Αζερμπαϊτζάν έφερε ο Αλίγιεφ στη Σύνοδο του Μπισκέκ - Το στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του κόσμου

09:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Οργή για τους ισχυρισμούς του 43χρονου - «Οι μαχαιριές στο βρέφος έγιναν στην προσπάθεια να σπάσω τον πάγο»

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Ρώμη: Γονείς σκότωσαν την 5χρονη κόρη τους που ήταν ΑμεΑ και αυτοκτόνησαν

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Στο κόκκινο η ένταση Μόσχας – Βερολίνου: Στο ΝΑΤΟ πηγαίνουν οι Γερμανοί τη ρωσική επίθεση – Γιατί δεν ενεργοποιούν το άρθρο 4

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στον ανακριτή για τα ναρκωτικά οι τρεις συλληφθέντες της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Για τη Νάξο και όχι για την Αθήνα φεύγει η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά Ευρυτανίας: Η δασκάλα του χωριού εξηγεί στο Newsbomb τι συνέβη

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Περιέφεραν το νεκρό μωρό από σπίτι σε σπίτι για 4 χρόνια - Μυστήριο και με άλλο, «εξαφανισμένο» παιδί

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά της Αιγύπτου -16 νεκροί και 28 τραυματίες

10:18LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές της - Οι πόζες με μπικίνι και η κρυφή τοποθεσία

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη που είναι έγκυος - Σκότωσαν το μωρό τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, τους ενοχλούσε το κλάμα του ενώ έκαναν χρήση ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ