Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο - Ποιοι είναι στην τελευταία θέση

Snapshot Οι Ιάπωνες είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως σύμφωνα με 192 ταξιδιωτικούς πράκτορες αφρικανικών σαφάρι.

Οι Αμερικανοί είναι οι πιο γενναιόδωροι ταξιδιώτες στα φιλοδωρήματα και δαπανούν τα περισσότερα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

Οι Ιταλοί κατατάσσονται στην τελευταία θέση για την ευγένεια, αν και οι Ευρωπαίοι δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την άγρια πανίδα και το περιβάλλον.

Οι Γερμανοί είναι οι πιο δραστήριοι ταξιδιώτες με έντονη προτίμηση σε περιπέτειες και δραστηριότητες.

Οι μεγαλύτεροι λάτρεις του καλού φαγητού προέρχονται κυρίως από ασιατικές χώρες, με την Ινδία, την Ιαπωνία και την Κίνα να κατέχουν τις πρώτες θέσεις. Snapshot powered by AI

Οι καλοί τρόποι και η συμπεριφορά αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις ταξιδιωτικές εμπειρίες, με μια νέα διεθνή έρευνα να χαρτογραφεί τα διαφορετικά προφίλ των ταξιδιωτών ανά τον πλανήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας SafariBookings, η οποία συγκέντρωσε τις εκτιμήσεις 192 ταξιδιωτικών πρακτόρων αφρικανικών σαφάρι, οι Ιάπωνες αναδεικνύονται ως οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως, την ώρα που οι Αμερικανοί κυριαρχούν στις δαπάνες και τα φιλοδωρήματα.

Η Ιαπωνία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατάταξη της ευγένειας με ποσοστό 21,1% των αναφορών από τους επαγγελματίες του κλάδου. Ακολουθούν οι ταξιδιώτες από τη Νορβηγία με 10,6% και την Ελβετία με 10,4%, ενώ στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στον αντίποδα, στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας κατατάχθηκαν οι Ιταλοί τουρίστες, συγκεντρώνοντας μόλις το 1,3% των προτιμήσεων. Παρά τη χαμηλή αυτή επίδοση, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες απέσπασαν θετικά σχόλια για το έντονο ενδιαφέρον τους γύρω από την άγρια πανίδα και την προστασία του περιβάλλοντος, κάνοντας τις ξεναγήσεις πιο ζωντανές με τις λεπτομερείς ερωτήσεις τους.

Ποιοι ξοδεύουν τα περισσότερα και ποιοι δίνουν τα καλύτερα tips

Στο κομμάτι των φιλοδωρημάτων, οι Αμερικανοί βρέθηκαν με τεράστια διαφορά στην κορυφή συγκεντρώνοντας το 29,5% των απαντήσεων, επιβεβαιώνοντας τη μακρά παράδοση της χώρας τους στα γενναιόδωρα tips. Αρκετά πίσω ακολούθησαν οι τουρίστες από τη Γερμανία με 13,1%, τον Καναδά με 10% και την Ελβετία με 8,6%.

Στην κατηγορία των συνολικών δαπανών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ διατήρησαν ξανά την πρωτιά με ποσοστό 24%, με τους Γερμανούς και τους Καναδούς να ακολουθούν ισόβαθμοι στη δεύτερη θέση με 12,8%.

Η δίψα για δράση και οι μεγαλύτεροι λάτρεις του φαγητού

Στο πεδίο της περιπέτειας και των έντονων δραστηριοτήτων, η ευρωπαϊκή παρουσία υπήρξε απόλυτη. Οι Γερμανοί ταξιδιώτες αναδείχθηκαν οι πιο δραστήριοι με ποσοστό 21,1%, ακολουθούμενοι από τους Γάλλους με 17,8% και τους Ολλανδούς με 11%. Στο άλλο άκρο, οι Βρετανοί και οι Ινδοί συγκέντρωσαν από 4,5%, ενώ οι Ισπανοί έμειναν στο 4,3%, δείχνοντας μεγαλύτερη προτίμηση για ξεκούραστες διακοπές.

Την ίδια ώρα, η λίστα για τους μεγαλύτερους λάτρεις του καλού φαγητού διαμορφώθηκε κυρίως από ασιατικές χώρες. Η Ινδία, η Ιαπωνία και η Κίνα κατέλαβαν την πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,4% και την Ολλανδία στην πέμπτη με 7,7%, οριακά πάνω από την έκτη Ιταλία.

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