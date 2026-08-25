Ιεράπετρα: 18χρονος παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Tο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, σοβαρότερα έχει τραυματιστεί 46χρονη από την Αυστρία

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ιεράπετρα: 18χρονος παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 18χρονος στην Ιεράπετρα παρέσυρε ζευγάρι τουριστών σε διάβαση πεζών το βράδυ της Δευτέρας.
  • Οι δύο τραυματίες είναι Αυστριακοί ηλικίας 46 και 49 ετών, με σοβαρότερο τον τραυματισμό της 46χρονης γυναίκας.
  • Ο 18χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ ο νεαρός διέσχιζε με το αυτοκίνητο τη διάβαση πεζών.
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24/8) στην Ιεράπετρα με 18χρονο που παρέσυρε και τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών, ο νεαρός διέσχισε με το αυτοκίνητο τη διάβαση και παρέσυρε ένα ζευγάρι Αυστριακών, ηλικίας 46 και 49 ετών αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος με καταγωγή από την Αλβανία δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βαρύτερα έχει τραυματιστεί η 46χρονη γυναίκα.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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