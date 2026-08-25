Ιεράπετρα: 18χρονος παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Snapshot Ένας 18χρονος στην Ιεράπετρα παρέσυρε ζευγάρι τουριστών σε διάβαση πεζών το βράδυ της Δευτέρας.

Οι δύο τραυματίες είναι Αυστριακοί ηλικίας 46 και 49 ετών, με σοβαρότερο τον τραυματισμό της 46χρονης γυναίκας.

Ο 18χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο νεαρός διέσχιζε με το αυτοκίνητο τη διάβαση πεζών. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24/8) στην Ιεράπετρα με 18χρονο που παρέσυρε και τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών, ο νεαρός διέσχισε με το αυτοκίνητο τη διάβαση και παρέσυρε ένα ζευγάρι Αυστριακών, ηλικίας 46 και 49 ετών αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος με καταγωγή από την Αλβανία δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βαρύτερα έχει τραυματιστεί η 46χρονη γυναίκα.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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