Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής - Συνεχίζουν να φεύγουν για διακοπές οι Αθηναίοι

Snapshot Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένει αυξημένη την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Χθες αναχώρησαν 33.372 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ εισήλθαν 50.707, δείχνοντας έντονη κινητικότητα και επιστροφή εκδρομέων.

Σήμερα είναι προγραμματισμένες 22 αναχωρήσεις από τον Πειραιά, 14 από τη Ραφήνα και 8 από το Λαύριο προς τα νησιά του Αιγαίου.

Οι Κυκλάδες προτιμώνται τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επισκέπτες, ενώ τα νησιά του Αργοσαρωνικού προτιμώνται για σύντομες αποδράσεις.

Παρά την έντονη περίοδο επιστροφών, η αυξημένη κίνηση στα λιμάνια δείχνει ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται και οι διακοπές στα ελληνικά νησιά παραμένουν δημοφιλείς. Snapshot powered by AI

Η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένει αυξημένη την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, καθώς το καλοκαίρι συνεχίζει με έντονο ρυθμό. Παρά την επιστροφή των περισσότερων ταξιδιωτών στην Αττική, αρκετοί εξακολουθούν να επιλέγουν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις διακοπές τους, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο χρόνο και τον προϋπολογισμό τους.

Χθες, από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν συνολικά 33.372 επιβάτες, ενώ εισήλθαν στην περιοχή 50.707 άτομα, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη κινητικότητα και την αυξημένη επιστροφή των εκδρομέων. Ωστόσο, η επιβατική κίνηση προς τα νησιά συνεχίζεται αδιάκοπα.

Σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά είναι προγραμματισμένες 22 αναχωρήσεις πλοίων με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα, από τη Ραφήνα αναμένονται 14 αναχωρήσεις και από το Λαύριο 8, γεγονός που αντανακλά την εντεινόμενη ζήτηση για νησιώτικες αποδράσεις αυτήν την περίοδο.

Οι Κυκλάδες εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, προσελκύοντας τόσο Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες με τη μοναδική φυσική ομορφιά και τις ποικίλες επιλογές διακοπών που προσφέρουν. Παράλληλα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού προτιμώνται για σύντομες αποδράσεις, λόγω της εύκολης και γρήγορης πρόσβασης από την Αττική.

Παρότι η περίοδος των επιστροφών εντείνεται, η αυξημένη κίνηση στα λιμάνια υποδηλώνει ότι το καλοκαίρι δεν έχει ολοκληρωθεί. Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες συνεχίζουν να προτιμούν τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους, διατηρώντας την επιβατική κίνηση στον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο σε υψηλά επίπεδα.