Ηράκλειο: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων – Πάνω από 80 διασωθέντες

Snapshot Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων από τις λιμενικές αρχές.

Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 30 άτομα και στη δεύτερη περίπου 54 μετανάστες.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται ασφαλώς στο Ηράκλειο και αναμένεται να φτάσουν εντός της ημέρας.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Σε δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (25/08) οι λιμενικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό δύο λέμβων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 30 άτομα, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκαν περίπου 54 μετανάστες.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά τους στο Ηράκλειο, όπου σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό αναμένεται να φτάσουν εντός της ημέρας.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

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