Νεπάλ - Explainer: Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τουρίστες στην περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες

Η περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες φιλοξενεί δύο διαφορετικές λίμνες μεγάλου υψομέτρου, οι οποίες αποτελούν επίσης τόπους προσκυνήματος που τιμούνται από τους Ινδουιστές, τους Βουδιστές και τους Τζαϊνιστές

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Νεπάλ - Explainer: Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τουρίστες στην περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες στο Νεπάλ φιλοξενεί δύο ιερούς τόπους, τις λίμνες Μανσαρόβαρ και Γκοσαϊκούντα, σημαντικές για Ινδουιστές, Βουδιστές και Τζαϊνιστές.
  • Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 750 αγνοούνται μετά από τον σεισμό και τις πλημμύρες, πολλοί εκ των οποίων είναι τουρίστες.
  • Η περίοδος της καταστροφής ήταν η εποχή που πολλοί Ινδοί τουρίστες επισκέπτονται τις λίμνες για θρησκευτικούς λόγους, ειδικά κατά την πανσέληνο που θεωρείται ευοίωνη.
  • Οι τουρίστες θεωρούνται πιο ευάλωτοι στις καταστροφές γιατί μπορεί να μην αναγνωρίζουν τους κινδύνους ή να μην κατανοούν τις τοπικές προειδοποιήσεις.
  • Η διαδρομή προς τη λίμνη Μανσαρόβαρ είναι εξαιρετικά δημοφιλής και προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως.
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Το Νεπάλ μετρά τις πληγές του έπειτα από τον σεισμό, που οδήγησε σε αδιανόητα πλημμυρικά φαινόμενα, και πέραν των τουλάχιστον 157 νεκρών, έχει ως συνέπεια σχεδόν 750 αγνοούμενους.

Πολλοί εξ αυτών είναι τουρίστες. Γιατί όμως βρίσκονταν τόσοι τουρίστες στην συκγκεκριμένη περιοχή τη στιγμή της καταστροφής;

Η περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες φιλοξενεί δύο διαφορετικές λίμνες μεγάλου υψομέτρου, οι οποίες αποτελούν επίσης τόπους προσκυνήματος που τιμούνται από τους Ινδουιστές, τους Βουδιστές και τους Τζαϊνιστές: τη λίμνη Μανσαρόβαρ κοντά στο όρος Κάιλας στο Θιβέτ και τη λίμνη Γκοσαϊκούντα στην επαρχία Ρασούβα του Νεπάλ.

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Η Δρ Φατίμα Πιλοσού, υδρομετεωρολόγος και ερευνήτρια στον τομέα των ξαφνικών πλημμυρών από το Τμήμα Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, αναφέρει ότι οι τουρίστες είναι «πιο ευάλωτοι» όταν συμβαίνουν καταστροφές όπως αυτή. «Όλοι όσοι βρίσκονται σε μια ορεινή κοιλάδα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους, αλλά οι τουρίστες είναι πιο ευάλωτοι επειδή ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν τον κίνδυνο ή να μην κατανοούν τις τοπικές προειδοποιήσεις», λέει.

Δεκάδες χιλιάδες τουρίστες διασχίζουν κάθε χρόνο το Νεπάλ για να φτάσουν στη λίμνη Μανσαρόβαρ.Αυτή είναι η εποχή του χρόνου που οι άνθρωποι, ειδικά οι Ινδοί τουρίστες, συνήθως επισκέπτονται τη λίμνη Μανσαρόβαρ, καθώς και κάνουν μια ιερή βουτιά στη λίμνη Γκοσαϊκούντα.

Ο Πραντίπ Παντίτ, διευθύνων σύμβουλος της Alpine Kailash Trek, λέει ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δημοφιλή διαδρομή και οι τουρίστες την ακολουθούν περίπου αυτή την εποχή του μήνα, όταν μπορούν να δουν την πανσέληνο, η οποία θεωρείται ευοίωνη.

Με πληροφορίες από BBC και Skynews

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