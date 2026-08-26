Νεπάλ: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το «πριν» και το «μετά» της φονικής πλημμύρας

Από ψηλά, η καταστροφή αποκτά άλλη διάσταση. Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν το τοπίο στα σύνορα Νεπάλ – Κίνας πριν και μετά το φονικό «χτύπημα» των ορμητικών νερών, αποκαλύπτοντας μέσα σε μερικές εικόνες πόσο βίαια άλλαξε ολόκληρη η περιοχή.

Σπίτια, δρόμοι, γέφυρες και υποδομές παρασύρθηκαν, ενώ, οι νεκροί ήδη έχουν ξεπεράσει τους 150.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην κινεζική πλευρά των συνόρων καταγράφουν ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν, λίγο πριν ένας χείμαρρος από νερό, λάσπη και βράχια κατακλύσει την περιοχή.

Στο Νεπάλ, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με εκατοντάδες ανθρώπους να αγνοούνται. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται ταξιδιώτες από κράτη του εξωτερικού, μεταξύ εκείνων περισσότεροι από 130 Ινδοί, καθώς και πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι Αρχές αντιμετωπίζουν παράλληλα έναν ακόμη κίνδυνο: Την πιθανότητα νέου πλημμυρικού κύματος. Τεράστιος όγκος φερτών υλικών παραμένει συσσωρευμένος στις όχθες του ποταμού, δημιουργώντας φόβους ότι ενδεχόμενη νέα κατάρρευση μπορεί να απελευθερώσει ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες νερού και λάσπης.

Οι συνθήκες δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των διασωστών. Τα ελικόπτερα δεν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές, ενώ, η συνεχής βροχόπτωση κρατά σε υψηλά επίπεδα τη στάθμη των ποταμών.

Εντωμεταξύ, η Κίνα έχει κινητοποιήσει εκατοντάδες διασώστες και δεκάδες οχήματα στην περιοχή του Γκιρόνγκ, όπου η κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δρόμους, δίκτυα επικοινωνιών και ηλεκτροδότησης. Οι δρόμοι προς το συνοριακό πέρασμα έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Οι επιστήμονες εξετάζουν ως πιθανό παράγοντα έναν σεισμό μεγέθους 4,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε μερικά λεπτά πριν από την καταστροφή. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της κατολίσθησης δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.