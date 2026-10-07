Τα βραβεία Comedy Wildlife Awards ανακοίνωσαν τους 47 φιναλίστ- Δείτε τις ξεκαρδιστικές φωτογραφίες

Snapshot Στον διαγωνισμό Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 επιλέχθηκαν 47 φιναλίστ από σχεδόν 10.000 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν από φωτογράφους 112 χωρών.

Οι φωτογραφίες ξεχωρίζουν για το χιούμορ και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία της άγριας ζωής.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2015 στην Τανζανία με σκοπό να προωθήσει τη διατήρηση της άγριας ζωής μέσω αστείων εικόνων.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 8 Δεκεμβρίου σε εκδήλωση στο Λονδίνο, με επιλογή από ειδική κριτική επιτροπή.

Οι φιναλίστ περιλαμβάνουν φωτογραφίες ζώων με πρωτότυπες και χαριτωμένες στιγμές από διάφορες χώρες του κόσμου. Snapshot powered by AI

Τα Nikon Comedy Wildlife Awards ανακοίνωσαν τους 47 φιναλίστ για τον πολυαναμενόμενο διαγωνισμό φωτογραφίας του 2026, με τις εικόνες να είναι χαριτωμένες, περίεργες και πάνω από όλα ξεκαρδιστικές.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που διακρίθηκαν είναι μια που απεικονίζει έναν ελέφαντα να καλύπτει το ένα του μάτι με την προβοσκίδα του, σαν να παίζει κρυφτό, και μια εικόνα δύο πουλιών που ακουμπούν τα ράμφη τους, καθώς καλύπτονται από τα φτερά τους, σαν να θέλουν να μοιραστούν ένα κρυφό φιλί μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Στον φετινό διαγωνισμό, ο αριθμός συμμετοχών «έσπασε» κάθε ρεκόρ, καθώς φωτογράφοι από 112 χώρες υπέβαλαν σχεδόν 10.000 φωτογραφίες.

Όπως αναφέρουν οι ιδρυτές του διαγωνισμού, ξεκίνησαν αυτήν την ετήσια παράδοση το 2015 με στόχο να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για την προστασία των άγριων ζώων μέσω του χιούμορ.

«Τα Comedy Wildlife Photography Awards ξεκίνησαν κάπου στις πεδιάδες του Σερενγκέτι στην Τανζανία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο συνιδρυτής του διαγωνισμού, Τομ Σούλαμ. «Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή προσπάθεια ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση της άγριας ζωής έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε ποτέ φανταστεί».

Ο νικητής του μεγάλου βραβείου, ο οποίος θα επιλεγεί από μια ειδική κριτική επιτροπή, θα ανακοινωθεί στις 8 Δεκεμβρίου σε μια ειδική βραδιά απονομής βραβείων στο Λονδίνο.

Δείτε μερικές από τις ξεκαρδιστικές φωτογραφίες των φιναλίστ:

Η φωτογραφία «Εάν, εγώ δεν μπορώ να σε δώ...» του Κλίφ Φόσετ, η οποία τραβήχτηκε στην Νότια Αφρική Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Το πουλί με το κεφάλι ψαριού» του Έιγκιλ Μπ. Τζένσεν, η οποία τραβήχτηκε στην Κόστα Ρίκα Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Θαλάσσιοι γκάνγκστερ» του Μάρεκ Τζακόφσι, η οποία τραβήχτηκε στο Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Το μυστικό φιλί» της Τζίτεντρα Τσαουάρε Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Push Over» της Μπάρμπαρα Σάιμπερλ-Σταρκ, η οποία τραβήχτηκε στην Ζιμπάμπουε Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Zonkling» της Σελίν Νικ Οιρέαχταϊ, η οποία τραβήχτηκε στην Ιρλανδία Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Μήπως κοιμήθηκα και δεν άκουσα το ξυπνητήρι μου;» του Φάμπι-Φρεγκόνεσι Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Μάθημα» της Χέδερ Κούντγουρθ Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Angry Bird» του Τζαν Γουίτμερ, η οποία τραβήχτηκε στην Γερμανία Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Μου κάνεις πλάκα;» του Κέβιν Λόμαν Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Σέξι Αλογάκι της Παναγίας», του Ντιέγκο Πέρεζ, η οποία τραβήχτηκε στο Περού Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Χαμογέλα» του Μάρεκ Τζακόφσκι, η οποία τραβήχτηκε στην πολιτεία της Τζόρτζια Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Elvis» του Πάολο Τόρε, η οποία τραβήχτηκε στην Βραζιλία Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Πρωινή γυμναστική» του Σκοτ Σουριάνο, η οποία τραβήχτηκε στην Αλάσκα Nikon Comedy Wildlife Awards

Η φωτογραφία «Hair check before the family photo» του Σουμπί Σρινταράν, η οποία τραβήχτηκε στην Ναμίμπια Nikon Comedy Wildlife Awards