Μυτιλήνη: Βρήκαν τα 23.000 ευρώ και σχεδόν όλα τα κοσμήματα που είχαν πάρει από ηλικιωμένο

Βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον ηλικιωμένο στη Λέσβο 23.000 ευρώ και σχεδόν όλα τα κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ που του είχαν κλαπεί

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μυτιλήνη: Βρήκαν τα 23.000 ευρώ και σχεδόν όλα τα κοσμήματα που είχαν πάρει από ηλικιωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στον Πειραιά για απάτη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που εξαπάτησαν τον ηλικιωμένο με τηλεφωνική μέθοδο.
  • Η απάτη οργανώθηκε από ομάδα που λειτουργούσε με συγκεκριμένους ρόλους και στόχο την εξαπάτηση ηλικιωμένων για αποκόμιση χρημάτων και τιμαλφών.
  • Κατασχέθηκαν κινητά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και έγγραφα ενοικίασης οχήματος, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες απάτες σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
  • Οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιήθηκαν ανήκαν σε τρεις αλλοδαπούς, σε βάρος των οποίων επίσης σχηματίστηκε δικογραφία.
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Στα χέρια της Δικαιοσύνης βρίσκεται η υπόθεση απάτης σε βάρος ενός ηλικιωμένου στη Στύψη της Μυτιλήνη, καθώς οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν σχεδόν όλα όσα του είχαν αφαιρέσει.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον ηλικιωμένο 23.000 ευρώ, καθώς και σχεδόν όλα τα κοσμήματα και τα τιμαλφή που είχαν πάρει από το σπίτι του. Η αξία των κοσμημάτων υπολογίζεται περίπου στις 8.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 31, 27, 26 και 21 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν στον Πειραιά, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Πώς κατάφεραν να εξαπατήσουν τον ηλικιωμένο

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μια γυναίκα τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο και παρουσιάστηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου. Με το πρόσχημα ότι μπορούσε να τον βοηθήσει να τακτοποιήσει οικονομικές υποχρεώσεις τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του, κατάφερε να τον πείσει να της δώσει στοιχεία των τηλεφωνικών του συνδέσεων.

Στη συνέχεια, συνεργοί της χρησιμοποίησαν τα στοιχεία αυτά για να μπλοκάρουν τις τηλεφωνικές γραμμές του ηλικιωμένου.

Ακολούθησε νέο τηλεφώνημα, κατά το οποίο μέλος του κυκλώματος έδωσε οδηγίες στον ηλικιωμένο να αφήσει σε σημείο κοντά στο σπίτι του μια σακούλα που περιείχε 23.000 ευρώ, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.

Λίγη ώρα αργότερα, τρεις από τους κατηγορούμενους έφτασαν στο σημείο με ενοικιαζόμενο φορτηγό και πήραν τη σακούλα.

Είχαν συγκεκριμένους ρόλους

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τέσσερις συλληφθέντες φέρεται να είχαν ενταχθεί πρόσφατα σε οργανωμένη ομάδα, στην οποία συμμετείχε τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο.

Τα μέλη της ομάδας φέρεται να είχαν διαφορετικούς ρόλους και κοινό στόχο την εξαπάτηση πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, προκειμένου να τους αποσπούν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Η συνήθης πρακτική τους ήταν να τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και να παρουσιάζονται ως λογιστές ή άλλα πρόσωπα που μπορούσαν να τους βοηθήσουν να τακτοποιήσουν οικονομικές εκκρεμότητες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, τους έπειθαν να παραδώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας.

Έρευνες και στον Πειραιά

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και έγγραφο ενοικίασης οχήματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία με τον ηλικιωμένο ανήκαν σε τρεις αλλοδαπούς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε επίσης δικογραφία.

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων συνέδραμαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού στον Πειραιά.

Εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες απάτες

Η έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής συνεχίζεται, καθώς οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει στοιχεία που συνδέουν τους ίδιους συλληφθέντες με τουλάχιστον δύο ακόμη υποθέσεις απάτης.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις φέρεται να σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, με παρόμοιο τρόπο, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και στην Ελασσόνα Λάρισας.

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