Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: 157 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι - Εικόνες και βίντεο

Snapshot Στο Νεπάλ έχουν ανασυρθεί 157 νεκροί από καταστροφικές πλημμύρες σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ.

Εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται, με τον αριθμό των αγνοουμένων να φτάνει τουλάχιστον τους 384, εκ των οποίων πολλοί είναι ξένοι υπήκοοι.

Οι περιοχές με τα περισσότερα θύματα περιλαμβάνουν Τσιτβάν, Νταντίνγκ, και Γκόρκχα, ενώ πολλοί αγνοούμενοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Copernicus για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης και προσφέρει περαιτέρω βοήθεια.

Ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει προσωρινός και αναμένεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες. Snapshot powered by AI

Τραγικός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία 157 πτώματα έχουν ανασυρθεί, σύμφωνα με την αστυνομία

Την στιγμή που εικόνες και βίντεο από ολόκληρο το Νεπάλ κατέκλυσαν τα μέσα εηνμέρωσης και το διαδίκτυο δείχνοντας τεράστια κύματα νερού και λάσπης να παρασύρουν ολόκληρα κτήρια, οι φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται παραμένουν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχουν ανασυρθεί πτώματα στις ακόλουθες περιοχές:

Ρασούβα – 3

Νουακότ – 13

Νταντίνγκ – 27

Τσιτβάν – 64

Γκόρκχα – 19

Ταναχούν – 9

Ναβαλπαράσι Ανατολικό – 2

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

Εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται στο Νεπάλ, όπου καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν μια περιοχή που συνορεύει με το Θιβέτ.

Στην καρδιά των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους και ορειβάτες από όλον τον κόσμο που επιθυμούν να ανέβουν στο Έβερεστ.

Λίγες ώρες μετά την καταστροφή, το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ ενημέρωσε πως αγνοείται η τύχη 403 ανθρώπων, εκ των οποίων 341 υπήκοοι άλλων χωρών.

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Τουρισμού του Νεπάλ κατέγραψε 384 αγνοούμενους ταξιδιώτες, εκ των οποίων 93 Νεπαλέζοι και 291 υπήκοοι άλλων χωρών. Μεταξύ των τελευταίων, η εθνικότητα 111 ανθρώπων δεν έχει γίνει γνωστή. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, 142 είναι Ινδοί και 17 Μαλαισιανοί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Κουάλα Λουμπούρ ανέφερε ωστόσο ότι η πρεσβεία της Μαλαισίας στο Κατμαντού ενημερώθηκε από ταξιδιωτικά γραφεία πως χάθηκαν τα ίχνη 11 Μαλαισιανών στην περιοχή Ράσουα, κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.

Δώδεκα αγνοούμενοι είναι από τη Βρετανία, τέσσερις από τη Νότια Αφρική, τρεις από τις ΗΠΑ, ένας από την Αυστραλία, ένας από την Ολλανδία κι ένας από την Πορτογαλία, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Οργανισμό Τουρισμού του Νεπάλ.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ επιβεβαίωσαν ότι αγνοούνται οκτώ Νοτιοκορεάτες, που εργάζονταν σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Ράσουα.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως δύο Ιταλοί τουρίστες και ο ξεναγός τους είχαν αποκλειστεί εξαιτίας κατολίσθησης, αλλά εντοπίστηκαν από συνεργεία διάσωσης. Το υπουργείο ενημέρωσε πως είχε καταγράψει 90 Ιταλούς που βρίσκονται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ, χωρίς να γνωρίζει προς το παρόν εάν βρίσκονταν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Η ΕΕ ενεργοποίησε το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης Copernicus

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus για να βοηθήσει διασώστες μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.

«Το Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X.

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια», πρόσθεσε.

Ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, με νεότερους προσωρινούς απολογισμούς που ανακοινώνουν τις τελευταίες ώρες οι αρχές.

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