Νεπάλ: Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να "παραμείνουν ενωμένοι" μπροστά στην καταστροφή

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ κάλεσε σήμερα τους πολίτες στο κράτος των Ιμαλαΐων να «παραμείνουν ενωμένοι» μετά τους καταστροφικούς χειμάρρους λάσπης που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 95 ανθρώπων.

«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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