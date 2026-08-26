Απόγνωση στο Νεπάλ: Ελικόπτερα σώζουν κόσμο από τις λάσπες - Συνταρακτικά βίντεο

Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η κατάσταση στο Νεπάλ, όπου μια ξαφνική αποκόλληση πάγου και λάσπης μετά από σεισμό σάρωσε μια ολόκληρη περιοχή αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 95 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενους.

Η καταστροφή ξεκίνησε όταν τεράστιος όγκος πάγου και βράχων αποκολλήθηκε μετά από σεισμό στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας απότομη υπερχείλιση των ποταμών Bhotekoshi και Trishuli. Τα ορμητικά νερά και οι λασπορροές παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, ισοπεδώνοντας οικισμούς, εγκαταστάσεις και συνοριακά φυλάκια.

Εναέρια γέφυρα σωτηρίας και απεγκλωβισμοί

Ο στρατός του Νεπάλ και ιδιωτικές εταιρείες κινητοποίησαν πάνω από 30 ελικόπτερα για τον εντοπισμό επιζώντων στις ζώνες Timure, Dhunche, Trishuli και Mailung. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια 114 άνθρωποι από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις απομάκρυναν άλλους 55 πολίτες, ανάμεσά τους Ινδούς και Κινέζους υπηκόους. Οι προσπάθειες ωστόσο προσκρούουν σε ανυπέρβλητα εμπόδια. Σε σημεία όπως το Timure, η ορμή του νερού παρέσυρε ακόμα και το τοπικό ελικοδρόμιο, αναγκάζοντας τα πληρώματα να ματαιώσουν την προσγείωση.

Ταυτόχρονα, συναγερμός έχει σημάνει στο Nepal Tourism Board, καθώς 384 ταξιδιώτες παραμένουν εκτός επικοινωνίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται 291 αλλοδαποί –κυρίως από την Ινδία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μαλαισία– οι οποίοι κατευθύνονταν προς το Θιβέτ. Σύμφωνα με τις αρχές, αγνοούνται επίσης τουλάχιστον 28 αστυνομικοί και συνοριοφύλακες, καθώς τα νερά κατάπιαν τα φυλάκιά τους στο πέρασμα Rasuwagadhi.

Διαλυμένες υποδομές και συναγερμός σε πέντε επαρχίες

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στην πλήρη κατάρρευση της γέφυρας της Φιλίας (Miteri Bridge) που ενώνει το Νεπάλ με την Κίνα, αλλά και στις σοβαρές ζημιές σε δρόμους, τηλεπικοινωνίες και υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Η κυβέρνηση έχει θέσει πέντε επαρχίες (Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha και Chitwan) σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, καλώντας τους κατοίκους να εκκενώσουν άμεσα τις παραποτάμιες περιοχές μπροστά στον κίνδυνο νέων κατολισθήσθήσεων.

Διαβάστε επίσης