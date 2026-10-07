Είναι το Air Fryer πράγματι η πιο υγιεινή λύση; Το λάθος που κάνουν όλοι όταν το χρησιμοποιούν
Λιγότερο λάδι, πιο τραγανό αποτέλεσμα και γρήγορο μαγείρεμα: Το air fryer έχει κερδίσει τις κουζίνες, αλλά πόσο υγιεινή είναι τελικά η χρήση του;
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Το air fryer έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία στις σύγχρονες κουζίνες, κυρίως επειδή υπόσχεται τραγανό αποτέλεσμα με πολύ λιγότερο λάδι. Ωστόσο, σύμφωνα με διατροφολόγο, η χρήση του δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το φαγητό που καταλήγει στο πιάτο είναι και πιο υγιεινό.
Η Harman Bajwa, εγγεγραμμένη διατροφολόγος της Nutrificient, εξηγεί ότι το air fryer δεν αποτελεί απλώς μια «πιο υγιεινή εκδοχή του φούρνου», έχοντας το πλεονέκτημά να δίνει μια τραγανή υφή με μικρότερη ποσότητα πρόσθετου λαδιού, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το βαθύ τηγάνισμα.
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