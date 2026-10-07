Το νέο Kia Seltos στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Το νέο Seltos κάνει την επίσημη είσοδό του στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας την γκάμα των SUV της Kia με βενζινοκίνητες και υβριδικές εκδόσεις, κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς και ισχύ που φτάνει έως και τους 180 ίππους.
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Παράλληλα, έχει ήδη διαμορφωθεί και η γκάμα με την οποία θα ξεκινήσει η εμπορική του πορεία στη χώρα μας.
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