Το νέο Kia Seltos στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Το νέο Seltos κάνει την επίσημη είσοδό του στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας την γκάμα των SUV της Kia με βενζινοκίνητες και υβριδικές εκδόσεις, κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς και ισχύ που φτάνει έως και τους 180 ίππους.

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Το νέο Kia Seltos στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
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Παράλληλα, έχει ήδη διαμορφωθεί και η γκάμα με την οποία θα ξεκινήσει η εμπορική του πορεία στη χώρα μας.

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