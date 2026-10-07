Η UEFA ερευνά την κατηγορία ότι Ισραηλινός παίκτης έφτυσε προπονητή της Ιρλανδίας

Snapshot Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για τον ισχυρισμό ότι Ισραηλινός παίκτης έφτυσε μέλος του προπονητικού επιτελείου της Ιρλανδίας κατά το ημίχρονο αγώνα Nations League.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο προπονητής φυσικής κατάστασης της Ιρλανδίας ισχυρίστηκε πως δέχθηκε φτυσιά, ενώ η Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το διέψευσε.

Ο προπονητής της Ιρλανδίας περιέγραψε μια σειρά προκλήσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα και επαίνεσε τους παίκτες για την ψύχραιμη διαχείριση των συναισθημάτων τους.

Η ένταση μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ περιλαμβάνει γεωπολιτικές διαφορές, με την Ιρλανδία να μην μπορεί να φιλοξενήσει τον αγώνα εντός έδρας για λόγους ασφαλείας.

Η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να κρατήσει τις δύο ομάδες χωριστά σε μελλοντικές κληρώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους ασφαλείας και τις τρέχουσες εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Η UEFA ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας δέχθηκε φτυσιά κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Ισραήλ για το Nations League την Κυριακή.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι οι εκθέσεις μετά τον αγώνα που υπέβαλαν οι διαιτητές της αναμέτρησης «περιείχαν ισχυρισμό για περιστατικό μέσα ή γύρω από τη φυσούνα στο ημίχρονο» και ότι θα αποτελέσει αντικείμενο πειθαρχικής έρευνας «σχετικά με πιθανές παραβάσεις από παίκτη/παίκτες».

Μάρτυρες του αγώνα, που διεξήχθη στη σερβική πόλη Μπάτσκα Τόπολα, ανέφεραν ότι άκουσαν ένα μέλος του ιρλανδικού επιτελείου -που θεωρείται ο προπονητής φυσικής κατάστασης, Ντέμιαν Ντόιλ- να ισχυρίζεται ότι τον έφτυσε ένας Ισραηλινός παίκτης καθώς οι ομάδες κατέβαιναν το τούνελ στο ημίχρονο.

Ένας εκπρόσωπος της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας διέψευσε τις αναφορές, λέγοντας ότι «κανείς δεν έφτυσε προς τον προπονητή».

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Ιρλανδίας, Χάιμιρ Χάλγκριμσον, δήλωσε ότι η ομάδα του είχε υποστεί μια σειρά από φαινομενικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και προσπάθησε να εκτονώσει το περιστατικό.

«Έχουν συμβεί πολλά από αυτά τα "ατυχήματα" και ήμασταν αρκετά έξυπνοι για να τα αποφύγουμε πριν το παρατραβήξουμε», είπε ο Χάλγκριμσον. «Ένιωσα ότι η πρόθεσή τους ήταν να μας εκφοβίσουν και να μας κάνουν να κάνουμε κάτι ηλίθιο. Δίνω μεγάλη αναγνώριση στον τρόπο που οι παίκτες διαχειρίστηκαν τα συναισθήματά τους».

Η έρευνα πιθανότατα θα επεκτείνει την έχθρα που μετέτρεψε αυτή τη διπλή αναμέτρηση μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ σε γεωπολιτικό σημείο ανάφλεξης. Η Ιρλανδία είχε δεχθεί έντονες πιέσεις από τους οπαδούς της εντός έδρας να μποϊκοτάρει τους αγώνες και διεξήγαγε ψηφοφορία για το αν θα πραγματοποιούσε τον εναρκτήριο αγώνα στην Ουγγαρία. Ο δεύτερος αγώνας, που ουσιαστικά ήταν εντός έδρας για την Ιρλανδία, διεξήχθη στην Μπάτσκα Τόπολα, αφού η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας δήλωσε ότι «λειτουργικές προκλήσεις» θα την εμπόδιζαν να τον διοργανώσει με ασφάλεια στο Δουβλίνο .

Η ένταση περιλάμβανε ολοένα και πιο έντονες κατηγορίες και από τα δύο μέρη, και δύο Ισραηλινοί δημοσιογράφοι απαγορεύτηκε να παραστούν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Ιρλανδίας, αφού η UEFA διαπίστωσε ότι είχαν «αμαυρώσει την φήμη του ποδοσφαίρου χρησιμοποιώντας μια συνέντευξη Τύπου για πολιτικά υποκινούμενους σκοπούς» και επέδειξαν «ακατάλληλη συμπεριφορά» κατά τη διάρκεια και μετά από μια συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα.

Ο Χάλγκριμσον ζήτησε από την UEFA να κρατήσει την Ιρλανδία και το Ισραήλ χωριστά σε μελλοντικές κληρώσεις. Ένας εκπρόσωπος της UEFA δήλωσε: «Οι αποφάσεις για την αποφυγή της αντιπαράθεσης ορισμένων ομάδων λαμβάνονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, ιδίως τις συνθήκες μεταξύ των δύο χωρών που οδηγούν σε διαρθρωτικούς κινδύνους για την ασφάλεια. Η UEFA χειρίζεται κάθε κατάσταση πολύ προσεκτικά με βάση τα δικά της δεδομένα και παρακολουθεί όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις».