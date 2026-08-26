Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ: Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Snapshot Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες στο Νεπάλ προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων και σημαντικές ζημιές σε υποδομές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων υπηκόων, δηλώθηκαν αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες.

Ελικόπτερα διάσωσης δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά, περιορίζοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ζημιές επηρεάζουν την υδροηλεκτρική παραγωγή του Νεπάλ, με απώλεια 430 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος, πάνω από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ικανότητας της χώρας.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε εντατικές προσπάθειες διάσωσης και βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για την αποτροπή μελλοντικών καταστροφών. Snapshot powered by AI

Το Νεπάλ έστειλε σήμερα ελικόπτερα για να συνδράμουν τις προσπάθειες διάσωσης καθώς σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά της χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 18 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ, δήλωσαν οι αρχές.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, το Θιβέτ ανέφερε «σημαντικές απώλειες», με ορισμένους ανθρώπους να αγνοούνται στη γειτονική κομητεία Γκιιρόγνκ έπειτα από κατολίσθηση λάσπης σε χερσαία διάβαση ανάμεσα στην Κίνα και το Νεπάλ, όπως μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Παράλληλα, τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 291 ξένων υπηκόων, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες, ανέφερε ο οργανισμός τουρισμού της χώρας. Μεταξύ των ξένων αγνοουμένων είναι 105 Ινδοί και οκτώ Νοτιοκορεάτες ανέφερε.

Η στάθμη των υδάτων ήταν πολύ υψηλή για να επιτρέψει την προσγείωση ελικοπτέρων στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ Σιάπρου Μπέσι και Τιμούρε στον ορεινό τομέα Ρασούουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων, δήλωσαν αξιωματούχοι, προειδοποιώντας για κίνδυνο απωλειών.

«Μπορεί να υπάρχουν βαριές απώλειες ή απώλειες περιουσιών», δήλωσε ο διοικητής του τομέα Ναρέντρα Παριγιάρ. «Αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά αυτή την ώρα». Ο Παριγιάρ κάλεσε όσους ζουν στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι στην περιοχή να αναζητήσουν περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, κάνοντας λόγο για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες εργοτάξια υποδομών σε γειτονικά χωριά έχουν παρασυρθεί από τα νερά.

«Όλα συνέβησαν ξαφνικά»

«Όλα συνέβησαν ξαφνικά», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας από την περιοχή σύμφωνα με τον ιστότοπο Onlinekhabar . «Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο, σαν έκρηξη ηφαιστείου. Άνθρωποι άρχισαν να φωνάζουν και να τρέχουν».

Ελικόπτερα διάσωσης του Νεπάλ δεν θα μπορέσουν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

Η αιτία των πλημμυρών δεν έχει γίνει έως τώρα σαφής, όμως φονικές ξαφνικές πλημμύρες στον ίδιο ποταμό πέρυσι οφείλονταν στην αποστράγγιση παγετωνικής λίμνης.

Η κατολίσθηση λάσπης στη νεπαλική πλευρά έπληξε το λιμάνι Γκιιρόνγκ στην Κίνα, πρόσθεσε το Xinhua, αποκόπτοντας δρόμους, τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σιγκάτσε, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ, πρόσθεσε, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διάσωση των αγνοουμένων, καθώς και να τεθούν σε ισχύ πιο ισχυρά συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς καταστροφές.

Το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ δήλωσε πως 430 μεγαβάτ ηλεκτρικού εφοδιασμού έχουν επηρεαστεί κυρίως από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ή περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ικανότητας, που ανέρχεται σε 3,2 γιγαβάτ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε πως η αστυνομία και ο στρατός συνδράμουν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης.

«Έχουν δοθεί οδηγίες... να μετακινηθούν οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με πιο χαμηλό υψόμετρο σε πιο ασφαλείς περιοχές», είπε. «Όσοι ζουν κατά μήκος του ποταμού θα πρέπει να επιδεικνύουν επιπρόσθετη προσοχή και να παραμείνουν σε επιφυλακή».

Ο ποταμός Μπότε Κόσι πηγάζει από το Θιβέτ και χύνεται στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ που εκβάλλει εν τέλει στην Ινδία ως ποταμός Γκαντάκ.

Η περσινή υπερχείλιση του ποταμού Μπότε Κόσι στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, με άλλους 24 να αγνοούνται, καθώς τα νερά παρέσυραν μια «Γέφυρα Φιλίας» που ενώνει το Νεπάλ με την Κίνα προκαλώντας διαταραχή του εμπορίου και των μεταφορών για μήνες.

Η υπερχείλιση εκείνη είχε προκληθεί από αποστράγγιση μεγάλης παγετωνικής λίμνης στο Θιβέτ, σύμφωνα με περιφερειακή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος.