Νεπάλ: Τουλάχιστον 22 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη (26/08) στο Νεπάλ από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από χιονοστιβάδα, ενώ, εκατοντάδες τουρίστες, εργαζόμενοι και άλλοι άνθρωποι αγνοούνται. Οι πλημμύρες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε χωριά και υποδομές.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι 384 τουρίστες, μεταξύ των οποίων 291 από χώρες όπως η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μαλαισία, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Ο ποταμός Μποτέκοσι υπερχείλισε περίπου στις 09:00 τοπική ώρα, παρασύροντας χωριά, δρόμους και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Νεπάλ, Σασμίτ Ποχαρέλ, ανέφερε ότι «έχουμε ζητήσει τόσο από την Ινδία όσο και από την Κίνα να μας βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης».

Δεκάδες πολυώροφα κτήρια, φορτηγά και βαν θάφτηκαν κάτω από τεράστιες ποσότητες λάσπης στην περιοχή Νουβακότ, μία από τις πλέον πληγείσες. Οι Αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους αρκετών περιοχών του Νεπάλ να απομακρυνθούν από τις όχθες των ποταμών Μποτέκοσι, Τρισούλι και Ναραγιάνι.

Αξιωματούχοι του Οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ τόνισαν ότι οι περισσότεροι αγνοούμενοι πιθανότατα είναι τουρίστες από την Ινδία και μέλη της ινδικής διασποράς που πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο όρος Καϊλάς, στην αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, έναν ιερό τόπο για τους Ινδουιστές.

Νοτιοκορεάτες κυβερνητικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν, επίσης, ότι μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται πολίτες της Νότιας Κορέας που εργάζονταν σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο στο Νεπάλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας ανακοίνωσε ότι η πρεσβεία της χώρας στο Κατμαντού έλαβε πληροφορίες από ταξιδιωτικά γραφεία σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επικοινωνία με 11 Μαλαισιανούς, οι οποίοι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στην περιοχή Ρασούβα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Παράλληλα, οι κινεζικές Αρχές πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Γκιρόνγκ, κοντά στα σύνορα στο Θιβέτ, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αριθμό νεκρών ή τραυματιών.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή στις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά την κατολίσθηση, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Παράλληλα, ζήτησε την εκκένωση κατοίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο από περιοχές στην κινεζική πλευρά των συνόρων.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλεντρά Σαχ και προσέφερε βοήθεια. «Η Ινδία είναι έτοιμη να παράσχει στο Νεπάλ κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ομάδες μας συντονίζονται στενά για τις επιχειρήσεις διάσωσης και την παροχή βοήθειας», τόνισε ο Μόντι.

Οι περιοχές είχαν πληγεί από παρόμοιες ξαφνικές πλημμύρες τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν μία λίμνη – παγετώνας στο γειτονικό Θιβέτ υπερχείλισε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην ορεινή περιοχή. Τότε, είχαν σκοτωθεί εννέα άνθρωποι, ενώ, καταστράφηκαν κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων και μία γέφυρα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα.

Κλιματικοί επιστήμονες του Διεθνούς Κέντρου Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης (ICIMOD), με έδρα το Κατμαντού, εκτιμούν ότι η πλημμύρα της Τετάρτης προκλήθηκε πιθανότατα από χιονοστιβάδα παγετώνα.

Ο ποταμός Λέντε Κχόλα, παραπόταμος του Μποτέκοσι, παρουσίασε τη μεγαλύτερη άνοδο της στάθμης των υδάτων, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Ο Λέντε Κχόλα έχει πλημμυρίσει δύο φορές μέσα σε 14 μήνες. Αυτήν τη φορά, η πλημμύρα προκλήθηκε από χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα στην πλευρά του Νεπάλ, η οποία έφραξε τον ποταμό και στη συνέχεια απελευθέρωσε ξαφνικά έναν τεράστιο όγκο νερού προς τα κατάντη», τόνισε ο Σασβάτα Σανιάλ, ειδικός στη μείωση του κινδύνου καταστροφών στην ερευνητική ομάδα για το κλίμα.

Η περιοχή των Ιμαλαΐων, που εκτείνεται στο Νεπάλ και σε αρκετές γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ινδία, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς θερμαίνεται ταχύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες και οι έντονες βροχοπτώσεις, καθώς και το λιώσιμο των παγετώνων, έχουν γίνει συχνότερα στην περιοχή, βάσει ερευνών.

Διαβάστε επίσης