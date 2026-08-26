Νεπάλ: Τουλάχιστον 22 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

Ο ποταμός Μποτέκοσι υπερχείλισε ξαφνικά, παρασύροντας χωριά, δρόμους και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης – Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί

Γιάννης Νικηφοράκης

Νεπάλ: Τουλάχιστον 22 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη (26/08) στο Νεπάλ από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από χιονοστιβάδα, ενώ, εκατοντάδες τουρίστες, εργαζόμενοι και άλλοι άνθρωποι αγνοούνται. Οι πλημμύρες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε χωριά και υποδομές.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι 384 τουρίστες, μεταξύ των οποίων 291 από χώρες όπως η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μαλαισία, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Ο ποταμός Μποτέκοσι υπερχείλισε περίπου στις 09:00 τοπική ώρα, παρασύροντας χωριά, δρόμους και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Νεπάλ, Σασμίτ Ποχαρέλ, ανέφερε ότι «έχουμε ζητήσει τόσο από την Ινδία όσο και από την Κίνα να μας βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης».

Δεκάδες πολυώροφα κτήρια, φορτηγά και βαν θάφτηκαν κάτω από τεράστιες ποσότητες λάσπης στην περιοχή Νουβακότ, μία από τις πλέον πληγείσες. Οι Αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους αρκετών περιοχών του Νεπάλ να απομακρυνθούν από τις όχθες των ποταμών Μποτέκοσι, Τρισούλι και Ναραγιάνι.

Αξιωματούχοι του Οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ τόνισαν ότι οι περισσότεροι αγνοούμενοι πιθανότατα είναι τουρίστες από την Ινδία και μέλη της ινδικής διασποράς που πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο όρος Καϊλάς, στην αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, έναν ιερό τόπο για τους Ινδουιστές.

Νοτιοκορεάτες κυβερνητικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν, επίσης, ότι μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται πολίτες της Νότιας Κορέας που εργάζονταν σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο στο Νεπάλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας ανακοίνωσε ότι η πρεσβεία της χώρας στο Κατμαντού έλαβε πληροφορίες από ταξιδιωτικά γραφεία σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επικοινωνία με 11 Μαλαισιανούς, οι οποίοι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στην περιοχή Ρασούβα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Παράλληλα, οι κινεζικές Αρχές πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Γκιρόνγκ, κοντά στα σύνορα στο Θιβέτ, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αριθμό νεκρών ή τραυματιών.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή στις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά την κατολίσθηση, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Παράλληλα, ζήτησε την εκκένωση κατοίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο από περιοχές στην κινεζική πλευρά των συνόρων.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλεντρά Σαχ και προσέφερε βοήθεια. «Η Ινδία είναι έτοιμη να παράσχει στο Νεπάλ κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ομάδες μας συντονίζονται στενά για τις επιχειρήσεις διάσωσης και την παροχή βοήθειας», τόνισε ο Μόντι.

Οι περιοχές είχαν πληγεί από παρόμοιες ξαφνικές πλημμύρες τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν μία λίμνη – παγετώνας στο γειτονικό Θιβέτ υπερχείλισε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην ορεινή περιοχή. Τότε, είχαν σκοτωθεί εννέα άνθρωποι, ενώ, καταστράφηκαν κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων και μία γέφυρα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα.

Κλιματικοί επιστήμονες του Διεθνούς Κέντρου Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης (ICIMOD), με έδρα το Κατμαντού, εκτιμούν ότι η πλημμύρα της Τετάρτης προκλήθηκε πιθανότατα από χιονοστιβάδα παγετώνα.

Ο ποταμός Λέντε Κχόλα, παραπόταμος του Μποτέκοσι, παρουσίασε τη μεγαλύτερη άνοδο της στάθμης των υδάτων, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Ο Λέντε Κχόλα έχει πλημμυρίσει δύο φορές μέσα σε 14 μήνες. Αυτήν τη φορά, η πλημμύρα προκλήθηκε από χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα στην πλευρά του Νεπάλ, η οποία έφραξε τον ποταμό και στη συνέχεια απελευθέρωσε ξαφνικά έναν τεράστιο όγκο νερού προς τα κατάντη», τόνισε ο Σασβάτα Σανιάλ, ειδικός στη μείωση του κινδύνου καταστροφών στην ερευνητική ομάδα για το κλίμα.

Η περιοχή των Ιμαλαΐων, που εκτείνεται στο Νεπάλ και σε αρκετές γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ινδία, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς θερμαίνεται ταχύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες και οι έντονες βροχοπτώσεις, καθώς και το λιώσιμο των παγετώνων, έχουν γίνει συχνότερα στην περιοχή, βάσει ερευνών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: «Ανοίξαμε το καφέ για ένα κομμάτι ψωμί», λέει ο ιδιοκτήτης μετά τον εμπρησμό

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Προετοιμαζόμαστε για μεγάλο κύμα εβραϊκής μετανάστευσης» – Νέα επέκταση εποικισμών

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Τουλάχιστον 22 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες από χιονοστιβάδα

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτες Bergamini - Τι αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό με τα δύο ιταλικά «θηρία» των 6.700 τόνων

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Ζακ Μορέτι: Ο ιδιοκτητής του μπαρ στο Κραν Μοντανά που ξυλοκόπησε τη συζυγό του - Το έγγραφο για «αντιδραστική καταθλιπτική κατάσταση» και η αμνησία

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: 53χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

16:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Meta συμφώνησε σε συμβιβασμό με 29 Πολιτείες - Θα πληρώσει $16,68 δισ.

16:00WHAT THE FACT

Το παιδί που έγινε μητέρα στα 5: Η ιστορία της Λίνα Μεδίνα και ο πατέρας που παραμένει μυστήριο

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο δολοφονίας του γιού Νετανιάχου: Πως φυγαδεύτηκε άρον - άρον από τις ΗΠΑ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Μήλο

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό αντίο της Ελένης Φωτάκη στον ποιητή και ζωγράφο Χρήστο Μαρκίδη

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μπορεί σήμερα να έχουμε 30άρια είναι όμως σαν 40άρια» - Επιστρέφουν οι ισχυροί άνεμοι

15:35WHAT THE FACT

Η πόλη που χωρίστηκε στα δύο από αυτοκινητόδρομο: «Χρησιμοποιώ μία από τις κολόνες για να απλώνω τα ρούχα»

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ δεν θα καταφέρουν τίποτα με τις οικονομικές πιέσεις

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη: Οι τρεις μεγάλες απειλές

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Ροδόπη: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

15:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις οπαδών της Λέφσκι Σόφιας πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ

15:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως €470 την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Η αλλαγή σκάφους που εξετάζεται στην εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία

15:35WHAT THE FACT

Η πόλη που χωρίστηκε στα δύο από αυτοκινητόδρομο: «Χρησιμοποιώ μία από τις κολόνες για να απλώνω τα ρούχα»

10:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες και για το... φθινόπωρο

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Ροδόπη: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς εντοπίστηκε η 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Η αγοροπωλησία που αποκάλυψε τη σορό

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του - Τι ζητά η οικογένεια

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

11:21ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Λαμβάνουμε μέτρα ακόμη και για πόλεμο στην Ανατολική Μεσόγειο»

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μπορεί σήμερα να έχουμε 30άρια είναι όμως σαν 40άρια» - Επιστρέφουν οι ισχυροί άνεμοι

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: 53χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

16:00WHAT THE FACT

Το παιδί που έγινε μητέρα στα 5: Η ιστορία της Λίνα Μεδίνα και ο πατέρας που παραμένει μυστήριο

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ: Αναφορές για πολλούς νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους - Η στιγμή που ορμητικά νερά παρασέρνουν κτήρια και γέφυρες

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που αεροσκάφος προσγειώθηκε στο έδαφος από ύψος χιλιάδων ποδιών αφού είχε πιάσει φωτιά - Σώος ο 29χρονος πιλότος

14:13ΥΓΕΙΑ

17χρονος τυφλώθηκε λόγω κατανάλωσης πρόχειρου φαγητού – Τι συνέβη

15:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως €470 την Παρασκευή

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

09:34ΕΘΝΙΚΑ

Προκήρυξη 1.000 θέσεων ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις - Για πρώτη φορά και θέσεις πληροφορικάριων

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα ευχηθείτε αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ