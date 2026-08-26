Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: Νέο βίντεο από την θεομηνία

Snapshot Σφοδρές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ προκάλεσαν τουλάχιστον 98 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους.

Μια σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση παγετωνικών λιμνών και ορμητικούς χειμάρρους που κατέστρεψαν κοιλάδες κατά μήκος τριών ποταμών.

Ο στρατός του Νεπάλ χρησιμοποίησε ελικόπτερα για τη διάσωση επιζώντων, αλλά οι καταστροφές σε υποδομές δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις.

Καταστράφηκαν τουλάχιστον 19 γέφυρες και δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων, ενώ η γέφυρα της Φιλίας παρασύρθηκε εκ νέου.

Ζημιές σε 13 υδροηλεκτρικούς σταθμούς έχουν θέσει εκτός λειτουργίας ισχύ 430 MW, πάνω από το 12% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής του Νεπάλ. Snapshot powered by AI

Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίσσονται στη μεθοριακή γραμμή ανάμεσα στο Νεπάλ και το Θιβέτ, όπου σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες και γιγαντιαίες κατολισθήσεις ισοπέδωσαν ολόκληρους οικισμούς, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 98 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους.

Η καταστροφή εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε αποκόλληση τεράστιου όγκου πάγου και βράχων. Το φαινόμενο οδήγησε σε κατάρρευση παγετωνικών λιμνών, στέλνοντας έναν ορμητικό χείμαρρο νερού, λάσπης και φερτών υλικών να σαρώσει τις κοιλάδες κατά μήκος των ποταμών Lhende, Bhotekoshi και Trishuli.

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Εναέρια γέφυρα σωτηρίας και διαλυμένες υποδομές

Ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας του Νεπάλ κινητοποίησαν ελικόπτερα για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό επιζώντων στις πληγείσες περιοχές Rasuwa και Nuwakot. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων προσκρούουν σε τεράστια εμπόδια, καθώς τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν σημεία προσγείωσης –όπως το τοπικό ελικοδρόμιο στο Timure- αναγκάζοντας τα πληρώματα να επιχειρούν υπό εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες.

Οι δε υποδομές της περιοχής έχουν υποστεί βαρύτατο πλήγμα. Η γέφυρα της Φιλίας (Miteri Bridge) στο πέρασμα Rasuwagadhi παρασύρθηκε εκ νέου, ενώ τουλάχιστον 19 γέφυρες και δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων έχουν διαλυθεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ, ζημιές καταγράφονται σε 13 υδροηλεκτρικούς σταθμούς, θέτοντας εκτός δικτύου 430 MW ισχύος, ποσό που ξεπερνά το 12% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγικής δυναμικότητας της χώρας.