Ισόβια στον 32χρονο για το ναυάγιο στη Ρόδο που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Snapshot Το ταχύπλοο ανατράπηκε μετά από επικίνδυνους ελιγμούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης από το Λιμενικό, με τους επιβαίνοντες να μην φορούν σωσίβια.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν ανασταλτικές ποινές φυλάκισης, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλοί επιβάτες και όχι χειριστές του σκάφους.

Οι διασωθέντες κατέθεσαν ότι ήρθαν σε επαφή με τους διακινητές μέσω κοινωνικών δικτύων και κατέβαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά για το ταξίδι.

Ο 32χρονος αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά στη συμπληρωματική απολογία ανέλαβε την αποκλειστική ευθύνη για τη διακυβέρνηση του ταχύπλοου. Snapshot powered by AI

Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε την Τρίτη το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου έναν 32χρονο Αρμένιο, ο οποίος βρέθηκε στο εδώλιο ως κυβερνήτης του ταχύπλοου που ανατράπηκε τον Οκτώβριο του 2025 στη θαλάσσια περιοχή του Παραδεισίου στη Ρόδο.

Το ναυάγιο είχε τραγικό απολογισμό, καθώς δύο από τους επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για ένα 10χρονο αγόρι από το Ιράκ και έναν 21χρονο Παλαιστίνιο από τη Γάζα. Εκτός από την ισόβια κάθειρξη, στον 32χρονο επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 2.400.500 ευρώ.

Για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, έναν 31χρονο από το Αζερμπαϊτζάν και έναν 34χρονο Αρμένιο, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών. Η συγκεκριμένη ποινή ανεστάλη για τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr το ταχύπλοο είχε αναχωρήσει το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου 2025 από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας, έχοντας συνολικά 21 ανθρώπους πάνω του.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περίπου στις 00:20, το σκάφος εντοπίστηκε από περιπολικό του Λιμενικού να κινείται με κατεύθυνση προς τη Ρόδο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του κυβερνήτη του περιπολικού, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν ανταποκρίθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα που του έγιναν. Αντίθετα, φέρεται να ανέπτυξε μεγαλύτερη ταχύτητα και να πραγματοποίησε απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς.

Λίγο αργότερα το σκάφος ανατράπηκε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να καταλήξουν στη θάλασσα. Όπως προέκυψε, δεν φορούσαν σωσίβια.

Στην επιχείρηση διάσωσης ανασύρθηκαν ζωντανοί 16 μετανάστες, οι οποίοι δήλωσαν ότι ήταν υπήκοοι Σομαλίας, Κουβέιτ και Παλαιστίνης. Διασώθηκαν επίσης οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν ως διακινητές.

Λίγο αργότερα, από τη θάλασσα ανασύρθηκαν δύο σοροί. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός τους προήλθε από πνιγμό.

Τι κατέθεσαν οι διασωθέντες

Τέσσερις από τους ανθρώπους που επέζησαν έδωσαν καταθέσεις στις αρχές και περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε το ταξίδι.

Όπως ανέφεραν, είχαν έρθει σε επαφή με τους διακινητές κυρίως μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και κατέβαλαν από 3.500 έως 4.300 ευρώ ο καθένας.

Στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για τρία άτομα που είχαν ρόλο «καπετάνιων». Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, δύο από αυτούς εναλλάσσονταν στο τιμόνι, ενώ ο τρίτος είχε αναλάβει να δίνει οδηγίες για την πορεία.

Οι διασωθέντες αναγνώρισαν μέσω φωτογραφιών τους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν.

Περιέγραψαν ακόμη τις στιγμές έντασης λίγο πριν από την ανατροπή του σκάφους. Όπως υποστήριξαν, όταν εμφανίστηκε το περιπολικό του Λιμενικού, οι χειριστές πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να στρίβουν απότομα το τιμόνι προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι διαφορετικοί ισχυρισμοί του 32χρονου

Ο 32χρονος είχε αρχικά αναφέρει κατά την προανάκριση ότι ήταν ο χειριστής του ταχύπλοου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν οδηγήσει το σκάφος.

Κατά την πρώτη του απολογία στον ανακριτή Ρόδου αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ωστόσο, στη συμπληρωματική απολογία του, στις 21 Ιανουαρίου 2026, ανέλαβε αποκλειστικά την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του σκάφους.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε τότε, μόνο ο ίδιος ήταν κυβερνήτης, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του βρίσκονταν στο σκάφος ως επιβάτες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε συμφωνήσει να πραγματοποιήσει τη μεταφορά για λογαριασμό διακινητή στην Τουρκία χωρίς να λάβει χρήματα, με αντάλλαγμα να ταξιδέψει και ο ίδιος δωρεάν προς την Ελλάδα.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οι λιμενικοί πυροβόλησαν στον αέρα και ότι ο ίδιος πίστεψε πως δεχόταν επίθεση. Υποστήριξε επίσης ότι το περιπολικό χτύπησε το ταχύπλοο.

Ωστόσο, στην κατάθεση του κυβερνήτη του περιπολικού δεν αναφέρεται πρόσκρουση. Αντίθετα, η ανατροπή του σκάφους αποδίδεται στους απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς που φέρεται να έκανε ο χειριστής.

Τι υποστήριξαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Από την πρώτη στιγμή, ο 31χρονος από το Αζερμπαϊτζάν και ο 34χρονος Αρμένιος αρνήθηκαν ότι είχαν οποιονδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση του ταχύπλοου.

Και οι δύο υποστήριξαν ότι ήταν απλοί επιβάτες και ότι είχαν πληρώσει περίπου 4.000 ευρώ ο καθένας προκειμένου να μεταφερθούν στην Ευρώπη.

Παράλληλα, επέμειναν ότι καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στο τιμόνι βρισκόταν μόνο ο 32χρονος.