Νεπάλ: «Έσπασε ένα φράγμα, σαν παγόβουνο, καταστράφηκαν χωριά και πόλεις», λέει Έλληνας στο Newsbomb

Ένας Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ, περιγράφει στο Newsbomb τις ώρες αγωνίας μετά τις φονικές πλημμύρες και μιλά για την τεράστια ορμή του νερού που παρέσυρε χωριά, γέφυρες και υποδομές 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Ρεπορτάζ

Νεπάλ: «Έσπασε ένα φράγμα, σαν παγόβουνο, καταστράφηκαν χωριά και πόλεις», λέει Έλληνας στο Newsbomb
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Νεπάλ σημειώθηκαν φονικές πλημμύρες μετά από κατάρρευση φράγματος που απελευθέρωσε τεράστιο όγκο νερού, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε χωριά, δρόμους και γέφυρες.
  • Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες αγνοούνται, με 384 ταξιδιώτες, εκ των οποίων 291 ξένοι υπήκοοι, να δηλώνονται ως αγνοούμενοι.
  • Η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμική δόνηση που προκάλεσε κατολίσθηση πάγου και βράχων, η οποία έφραξε προσωρινά ποταμό και απελευθέρωσε κύμα νερού και λάσπης.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε δύσκολες συνθήκες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες όχθες ποταμών.
  • Δεν υπάρχουν Έλληνες στη λίστα των αγνοουμένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες από Έλληνα που ζει μόνιμα στο Νεπάλ.
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Σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίσσονται στο Νεπάλ, μετά τις φονικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες ακόμη αγνοούνται ή δεν έχουν δώσει σημεία ζωής, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι πλημμύρες παρέσυραν σπίτια, δρόμους, γέφυρες και εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας πίσω τους τεράστιες καταστροφές.

Σύμφωνα με το Nepal Tourism Board, 384 ταξιδιώτες έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι από τις πληγείσες περιοχές, μεταξύ των οποίων 291 είναι ξένοι υπήκοοι. Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν την τύχη τους, καθώς οι επικοινωνίες σε αρκετές περιοχές έχουν διακοπεί.

Στο Newsbomb μίλησε ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας που ζει μόνιμα στο Νεπάλ, μεταφέροντας την εικόνα από την περιοχή μετά την πρωτοφανή καταστροφή.

«Έσπασε ένα φράγμα, σαν παγόβουνο, πίσω από το οποίο υπήρχε παγετώνας. Έφυγαν τόνοι νερού, ουσιαστικά μια ολόκληρη λίμνη, και κατέβηκε ένας τεράστιος χείμαρρος που πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες. Η καταστροφή είναι τεράστια», περιγράφει.

APTOPIX Nepal Flash floods

Κατεστραμμένα σπίτια και οχήματα φαίνονται μετά από ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Trishuli στην περιοχή Nuwakot του Νεπάλ

AP

Όπως λέει, αρκετές ώρες μετά το πρώτο χτύπημα, η κατάσταση άρχισε σταδιακά να παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης.

«Τώρα έχει αρχίσει σιγά-σιγά να ηρεμεί ο χείμαρρος. Είναι περίπου 22:00 εδώ στο Νεπάλ και βλέπουμε ότι η στάθμη αρχίζει να πέφτει».

Η πλημμύρα στον ποταμό Μποτέκοσι σημειώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί τοπική ώρα και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε αρκετές περιοχές. Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να απομακρύνονται από τις όχθες ποταμών που παραμένουν επικίνδυνοι.

«Εδώ στο Νεπάλ κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς»

Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος μεταφέρει και την αγωνία που επικρατεί στη χώρα, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και η πλήρης εικόνα της καταστροφής δεν έχει αποκατασταθεί.

«Εδώ στο Νεπάλ υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Οι άνθρωποι μιλούν ακόμη και για χιλιάδες νεκρούς. Αυτό, βέβαια, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, καθώς αυτή τη στιγμή η εικόνα σε πολλές περιοχές δεν είναι ξεκάθαρη».

Το μέγεθος της καταστροφής δυσκολεύει την καταγραφή των θυμάτων. Ολόκληροι οικισμοί έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα οι διασώστες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης.

Ο ίδιος περιγράφει τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στο Νεπάλ.

«Είναι η εποχή των μουσώνων, οπότε όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Αυτό που έγινε όμως σήμερα ήταν πραγματικά τραγικό. Η ποσότητα του νερού και η ορμή με την οποία κατέβηκε ήταν τεράστια».

Η περιοχή των Ιμαλαΐων είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας και το λιώσιμο των παγετώνων αυξάνουν τους κινδύνους για ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Τι προκάλεσε την καταστροφή

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η καταστροφή συνδέεται με σεισμική δόνηση που προκάλεσε μεγάλη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατολίσθηση φέρεται να έφραξε προσωρινά τη ροή του ποταμού Λέντε Κχόλα, παραπόταμου του Μποτέκοσι, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί τεράστιος όγκος νερού και στη συνέχεια να απελευθερωθεί απότομα προς τα κατάντη.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα τεράστιο κύμα νερού και λάσπης που παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του.

Χωριά, δρόμοι, γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

«Δεν υπάρχει Έλληνας στη λίστα των αγνοουμένων»

Μέσα στην αγωνία για τους εκατοντάδες αγνοούμενους, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος αναφέρεται και στην κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στο Νεπάλ.

«Από όσο γνωρίζω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας στη λίστα των αγνοουμένων. Δεν υπάρχουν Έλληνες τουρίστες που να έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, ενώ ούτε κάποιος άλλος Έλληνας που βρίσκεται εδώ μόνιμα έχει αναφερθεί ως αγνοούμενος».

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Ο ίδιος ζει μόνιμα στη χώρα και παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης.

Η τεράστια ποσότητα νερού που κατέβηκε από τις ορεινές περιοχές δεν αφορά μόνο το Νεπάλ. Τα νερά ακολουθούν τη ροή του υδρογραφικού δικτύου και αναμένεται να κινηθούν προς την Ινδία.

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