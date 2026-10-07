Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίντμαν και Πέδρο Πασκάλ έκαναν...καραόκε στο show της Chanel και έγιναν viral

Οι τρεις σταρ τραγούδησαν το «Take On Me» από τις πρώτες θέσεις του fashion show

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίντμαν και Πέδρο Πασκάλ έκαναν...καραόκε στο show της Chanel και έγιναν viral
LIFESTYLE
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  • Η Ντούα Λίπα, η Νικόλ Κίντμαν και ο Πέδροασκάλ τραγούδησαν το «Take On Me» κατά τη διάρκεια του fashion show της Chanel για τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027 στο Παρίσι.
  • Το βίντεο με τους σταρ να τραγουδούν από τις θέσεις τους έγινε viral και έδειξε ένα πιο χαλαρό κλίμα στο show.
  • Η Ντούα Λίπα δήλωσε πως επέλεξε το στιλ «more is more is more» για την εμφάνισή της και φορούσε δύο μικρές τσάντες.
  • Η τραγουδίστρια ενθουσιάστηκε με το soundtrack του show, που συνδύαζε συγκινητικές στιγμές και χορευτικά κομμάτια όπως της Britney Spears.
  • Η Ντούα Λίπα συμμετείχε ενεργά στο αυτοσχέδιο καραόκε, δείχνοντας διάθεση για χορό και διασκέδαση.
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Η Ντούα Λίπα, η Νικόλ Κίντμαν και ο Πέδρο Πασκάλ φαίνεται πως άφησαν για λίγο στην άκρη τα φλας και τις πόζες και το έριξαν στο… καραόκε, κατά τη διάρκεια του show της Chanel για τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027 στο Παρίσι.

Το βίντεο από το show έγινε viral στα social media, καθώς η Ντούα Λίπα, η Νικόλ Κίντμαν και η Άλεξ Ντέμι τραγουδούν από τις θέσεις τους το «Take On Me» των a-ha, διασκεδάζοντας και δείχνοντας πως το κλίμα στο show ήταν αρκετά πιο χαλαρό από όσο θα περίμενε κανείς.

Το στιγμιότυπο ξεχώρισε γρήγορα, με τους stars να τραγουδούν μαζί το χαρακτηριστικό τραγούδι, ενώ γύρω τους συνεχίζεται κανονικά το fashion show.

«More is more is more» για τη Ντούα Λίπα

Η Ντούα Λίπα μίλησε και για την εμφάνισή της στο show, εξηγώντας πως αυτή τη φορά επέλεξε να κινηθεί στη λογική του «more is more is more».

«Για το look, αποφασίσαμε πως όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο, και έτσι μου αρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε μάλιστα πως επέλεξε να κρατήσει δύο μικρές τσάντες, ένα styling που την ενθουσίασε. «Είχα εμμονή με αυτό. Δεν χωράει πραγματικά τίποτα - ίσως μερικές τσίχλες!», είπε με χιούμορ.

«Το soundtrack ήταν καταπληκτικό»

Μιλώντας για το show, η Ντούα Λίπα δήλωσε ενθουσιασμένη με τη μουσική επένδυση και την ατμόσφαιρα.

«Είναι πάντα καταπληκτικά. Το soundtrack ήταν καταπληκτικό. Ήταν πολύ συγκινητικό σε κάποιες στιγμές και μετά έπαιξε Britney και ξαφνικά ήμουν τόσο έτοιμη να χορέψω. Όλοι χόρευαν», είπε.

Και όπως φαίνεται και από το viral βίντεο, η ίδια δεν έμεινε απλώς στη διάθεση για χορό, αλλά συμμετείχε και στο αυτοσχέδιο καραόκε από τις πρώτες σειρές.

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