Ντούα Λίπα - Αν Χάθαγουεϊ: Η λαμπερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη και η εμφάνιση της εγκύου ηθοποιού

Η Ντούα Λίπα εντυπωσίασε με το λαμπερό της look, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ, διανύοντας το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της, απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την κομψή εμφάνισή της 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ντούα Λίπα - Αν Χάθαγουεϊ: Η λαμπερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη και η εμφάνιση της εγκύου ηθοποιού
LIFESTYLE
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  • Η Ντούα Λίπα και η Αν Χάθαγουεϊ συναντήθηκαν στη Ν Υόρκη event Serpenti Infinito του οίκου Bulgari.
  • Η Ντούα Λίπα φορούσε ένα κολλητό τοπ με λαμπερές λεπτομέρειες και μαύρο παντελόνι.
  • Η Αν Χάθαγουεϊ, στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της, επέλεξε ένα λιλά φόρεμα αέρινης γραμμής του οίκου McQueen.
  • Η εμφάνιση της Χάθαγουεϊ αναδείκνυε κομψά τη σιλουέτα της εγκυμοσύνης και απέσπασε θετικά σχόλια.
  • Και οι δύο ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους με κοσμήματα Bulgari, τιμώντας το brand της εκδήλωσης.
Snapshot powered by AI

Η Ντούα Λίπα και η Αν Χάθαγουεϊ συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο λαμπερό event Serpenti Infinito του οίκου Bulgari, τραβώντας τα βλέμματα με τις εμφανίσεις τους.

Η Ντούα Λίπα επέλεξε ένα εντυπωσιακό κολλητό top διακοσμημένο με λαμπερές λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι. Από την άλλη, η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία διανύει το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της, εμφανίστηκε με ένα λιτό λιλά φόρεμα με αέρινη γραμμή, δημιουργία του οίκου McQueen.

Η εμφάνισή της, που ανέδειξε με κομψό και διακριτικό τρόπο την εγκυμοσύνη της, απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με πολλούς να αποθεώνουν την επιλογή της και τον τρόπο με τον οποίο ανέδειξε τη σιλουέτα της.

Και οι δύο ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους με κοσμήματα Bulgari, τιμώντας με τον δικό τους τρόπο το brand που διοργάνωσε τη βραδιά.

https://www.instagram.com/reel/DdGWN54oUBx/

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