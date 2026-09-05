Ντούα Λίπα:Το τραγούδι της που επέστρεψε δύο χρόνια μετά-Γιατί έγινε ξανά viral το «Training Season»

Snapshot Το τραγούδι «Training Season» της Ντούα Λίπα έγινε viral στο TikTok ως soundtrack για το manifestation του έρωτα.

Το trend οδήγησε σε αύξηση των streams και επανεμφάνιση του τραγουδιού στα charts και στο Global Spotify Chart.

Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές διαφορετικές εκδόσεις του τραγουδιού στο Spotify, συμπεριλαμβανομένων acoustic και instrumental versions.

Οι στίχοι του τραγουδιού συνδέονται με την επιθυμία της Ντούα Λίπα για μια ώριμη σχέση, και οι fans τονίζουν τη σχέση του τραγουδιού με την προσωπική της ζωή.

Η Ντούα Λίπα συμμετέχει ενεργά στο manifestation trend, δημοσιεύοντας βίντεο όπου τραγουδά το «Training Season» μαζί με φίλες της. Snapshot powered by AI

Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, χάρη σε ένα νέο viral trend στα social media. Ο λόγος για το «Training Season» της Ντούα Λίπα, το οποίο έχει γίνει το απόλυτο soundtrack του manifestation στο TikTok, με τους χρήστες να το χρησιμοποιούν για να «καλέσουν» στη ζωή τους τον έρωτα που επιθυμούν.

Η νέα αυτή τάση δεν άργησε να αποτυπωθεί και στα charts, αλλά και στις πλατφόρμες streaming. Το «Training Season» της Dua Lipa επέστρεψε δυναμικά στο Official UK Singles Chart, ενώ το τραγούδι μετρά πλέον περισσότερα από 954 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Παράλληλα, το επίσημο music video στο YouTube έχει ξεπεράσει τα 92 εκατομμύρια views, αποδεικνύοντας ότι το viral trend έχει δώσει νέα ζωή στο τραγούδι, δύο και πλέον χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Η νέα δημοτικότητα του «Training Season» δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού. Στο Spotify είναι διαθέσιμη και μια ειδική κυκλοφορία με διαφορετικές versions, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εμφάνιση της Dua Lipa στα BRIT Awards 2024, η εκδοχή London Sessions, η acoustic version, η extended, η instrumental και η acapella.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το «Training Season» έχει γίνει το απόλυτο soundtrack του νέου manifestation trend στο TikTok. Χιλιάδες χρήστες χρησιμοποιούν το τραγούδι σε βίντεο στα οποία «καλούν» τον έρωτα και τη σχέση που θέλουν να προσελκύσουν στη ζωή τους, δίνοντας στο τραγούδι μια δεύτερη, απρόσμενη ζωή.

Το trend έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο, με τη νέα viral επιτυχία να μεταφέρεται πλέον και στα charts και στο Spotify.

Πώς έγινε το «Training Season» τραγούδι του manifestation

Το trend είναι απλό, οι χρήστες βάζουν να παίζει το «Training Season», κλείνουν τα μάτια ή ενώνουν τα χέρια σαν να κάνουν μια ευχή και τραγουδούν μαζί με τη Ντούα Λίπα, έχοντας στο μυαλό τους τον άνθρωπο ή τη σχέση που θέλουν να προσελκύσουν.

Η νέα ζωή του τραγουδιού έχει οδηγήσει και σε σημαντική αύξηση των streams, με το «Training Season» να επιστρέφει στο Global Spotify Chart, για πρώτη φορά μετά την αρχική του κυκλοφορία το 2024, όταν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της Dua Lipa Radical Optimism.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας είναι ότι οι fans συνδέουν πλέον το τραγούδι με την προσωπική ζωή της Ντούα Λίπα. Η ίδια έχει εξηγήσει στο The Drew Barrymore Show ότι όταν γράφει τραγούδια προσέχει πολύ τις λέξεις που χρησιμοποιεί, καθώς πιστεύει πως η επανάληψή τους μπορεί να λειτουργήσει σαν «ευχή» και να γίνει πραγματικότητα.

Στην περίπτωση του «Training Season», μάλιστα, οι στίχοι περιγράφουν ξεκάθαρα την ανάγκη της να βρει έναν άνθρωπο που να ξέρει ήδη πώς να σταθεί σε μια σχέση, χωρίς εκείνη να χρειάζεται να τον «εκπαιδεύσει».

Και κάπως έτσι, το TikTok αποφάσισε να κάνει το δικό του πείραμα. Η Ντούα Λίπα έχει πλέον παντρευτεί τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ, με τους fans να θεωρούν ότι το τραγούδι ευθύνεται κατά κάποιον τρόπο για την όμορφη σχέση τους. Πρόκειται, φυσικά, για τη δική τους viral ερμηνεία και όχι για κάτι που έχει αποδειχθεί.

Η ίδια η Ντούα Λίπα έχει δείξει ότι έχει αντιληφθεί το trend, καθώς κυκλοφόρησε στα social media βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μαζί με φίλες της να τραγουδούν το «Training Season» και να συμμετέχουν στο manifestation trend.

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