Ντούα Λίπα: Η ρομαντική απόδραση με τον Κάλουμ Τέρνερ για τα γενέθλιά της - «Όλο και καλύτερα»

Snapshot Η Ντούα Λίπα γιόρτασε τα 31α γενέθλιά της με τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ημέρα στο Instagram.

Ο Κάλουμ Τέρνερ εξέφρασε την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια και να μεγαλώσει παιδιά μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η Ντούα Λίπα έχει δηλώσει ότι θέλει να αποκτήσει παιδιά κάποια στιγμή, αλλά αναγνωρίζει τις προκλήσεις λόγω της απαιτητικής καριέρας της.

Ο Κάλουμ Τέρνερ περιέγραψε τον γάμο του με τη Ντούα Λίπα ως την πιο όμορφη ημέρα της ζωής του και τόνισε τη σημασία της αγάπης στη σχέση τους. Snapshot powered by AI

Η Ντούα Λίπα γιόρτασε τα 31α γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ, σε ένα ιδιαίτερα ρομαντικό Σαββατοκύριακο.

Η 31χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα, ανάμεσά τους και αρκετές τρυφερές φωτογραφίες με τον 36χρονο ηθοποιό. Σε μία από τις εικόνες, ο Κάλουμ Τέρνερ φιλά τη Ντούα Λίπα στο κεφάλι και την κρατά από τη μέση, καθώς οι δυο τους περπατούν μαζί σε ένα καταπράσινο τοπίο.

https://www.instagram.com/p/DcbhMNXDKpS/

«Birthday weekend. Thank you for all the love and the wishes! Ready for my next lap around the sun... it just keeps getting better», έγραψε η Ντούα Λίπα στη λεζάντα της ανάρτησής της, ευχαριστώντας όσους της ευχήθηκαν και δηλώνοντας πως είναι έτοιμη για τον επόμενο «γύρο γύρω από τον ήλιο».

Σε μία ακόμη φωτογραφία, η Ντούα Λίπα εμφανίζεται μπροστά σε μια σπιτική τούρτα γενεθλίων, πάνω στην οποία αναγράφεται με γλάσο η φράση «happy birthday beba», λίγο πριν σβήσει τα κεράκια της.

«Θα ήθελα να κάνω οικογένεια και να μεγαλώσω παιδιά»

Ο Κάλουμ Τέρνερ έχει μιλήσει πρόσφατα για τα επόμενα βήματα στη ζωή του με τη Ντούα Λίπα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Esquire UK, ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν η δημιουργία οικογένειας θα αποτελέσει προτεραιότητα για εκείνον μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η απάντησή του ήταν: «Προφανώς, ναι. Είμαι 36. Θα ήθελα να κάνω οικογένεια και να μεγαλώσω παιδιά». Μιλώντας για τον γάμο του με τη Ντούα, ο Κάλουμ Τέρνερ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Ήταν καταπληκτικά… Ήταν η πιο όμορφη ημέρα της ζωής μου».

Και πρόσθεσε: «Είναι ωραίο να βρίσκεις κάποιον που αγαπάς και που σε αγαπά και με τον οποίο θέλεις να είσαι συνέχεια».

Και η Ντούα Λίπα έχει μιλήσει για τα παιδιά, δηλώνοντας πως θα ήθελε να αποκτήσει παιδιά κάποια στιγμή στη ζωή της. Σε συνέντευξή της στη British Vogue, είχε πει: «Θα ήθελα να κάνω παιδιά κάποια μέρα».

Παράλληλα, όμως, είχε αναγνωρίσει πως η δημιουργία οικογένειας είναι μια μεγάλη απόφαση, ειδικά για έναν άνθρωπο με μια καριέρα τόσο απαιτητική όσο η δική της.

«Είναι σαν να υπάρχει συνεχώς το ερώτημα: πότε θα ήταν ποτέ η κατάλληλη στιγμή; Πώς θα ταίριαζε με τη δουλειά μου και πώς θα λειτουργούσε αν έκανα περιοδεία; Πόσο χρόνο θα πρέπει να αποσυρθώ;. Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που θα συμβούν όταν είναι να συμβούν».

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