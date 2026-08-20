Η Ντούα Λίπα σε ξέφρενο pre-wedding ταξίδι στο Πορτοφίνο για τον γάμο της κολλητής της, Ella Jenkin

Η 30χρονη pop star ταξίδεψε στο Πορτοφίνο με τις φίλες της για τον γάμο της Ella Jenkin, λίγους μήνες μετά τον δικό της γάμο με τον Callum Turner και μοιράστηκε στιγμιότυπα γεμάτα χορό, μόδα και καλοκαιρινή διάθεση

Ανθή Κουρεντζή

Η Ντούα Λίπα σε ξέφρενο pre-wedding ταξίδι στο Πορτοφίνο για τον γάμο της κολλητής της, Ella Jenkin
LIFESTYLE
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Η Ντούα Λίπα ετοιμάζεται για ακόμη έναν γάμο στην Ιταλία, μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι η ίδια η νύφη, αλλά η φίλη της, Ella Jenkin.

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, η 30χρονη pop star δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από το «girls trip» που έκανε στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, λίγο πριν δώσει το «παρών» στον γάμο της φίλης της.

Στο βίντεο, η Ντούα Λίπα κάνει lipsync στο «Training Season», την επιτυχία της από το 2024, και δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τις στιγμές με την παρέα της.

«Gaaaaaals trip bc Ella’s getting HITCHED», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αναφερόμενη στη φίλη της Ella Jenkin και στον επικείμενο γάμο της.

Στο κλιπ, η τραγουδίστρια εμφανίζεται αρχικά μπροστά στην κάμερα μέσα σε ένα μπάνιο, με τα χέρια της ενωμένα σαν να προσεύχεται, ενώ συγχρονίζει τα χείλη της με τη live εκδοχή του τραγουδιού της.

https://www.instagram.com/reel/DcQ-z3PApfL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη συνέχεια παραμερίζει και τη θέση της παίρνει το μοντέλο Sarah Lysander Svendby Carter, η οποία συνεχίζει το lipsync. Ακολουθούν η μέλλουσα νύφη Ella Jenkin και ακόμη μία φίλη τους.

Λίγο αργότερα, οι τέσσερις φίλες εμφανίζονται ξανά όλες μαζί μπροστά στην κάμερα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και χορεύουν στους ρυθμούς του «Training Season», σε ένα ανέμελο βίντεο που αποτυπώνει το κλίμα της παρέας λίγο πριν από τον γάμο.

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Πηγή: Instagram

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από το ταξίδι πριν από τον γάμο, ανάμεσά τους στιγμιότυπα με τις φίλες της και τη μέλλουσα νύφη σε τραπέζι υπαίθριου εστιατορίου, αλλά και εικόνες της παρέας να ποζάρει με ασορτί ροζ ριγέ πιτζάμες στο μπάνιο του ξενοδοχείου τους. Σε άλλη φωτογραφία, η τραγουδίστρια απολαμβάνει τον ήλιο φορώντας ένα ριγέ μπικίνι.

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Πηγή: Instagram

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Πηγή: Instagram

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Πηγή: Instagram

Η διάσημη pop star απαθανατίστηκε επίσης να γευματίζει σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας, φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό halter φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, ενώ το βράδυ επέλεξε ένα λαμπερό σκούρο μπλε μίνι φόρεμα με χάντρες για δείπνο με τις φίλες της. Στην ανάρτησή της έκανε tag το πολυτελές «Splendido, A Belmond Hotel».

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Πηγή: Instagram

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Πηγή: Instagram

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Πηγή: Instagram

Η Ντούα Λίπα παντρεύτηκε τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ στις 6 Ιουνίου, σε έναν πολυτελή γάμο στη Σικελία.

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