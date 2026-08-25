Ντουά Λίπα: Ξανά στην Ίμπιζα για το καλοκαίρι - «Δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς το αγαπημένο μου νησί»

Η Ντουά Λίπα επέλεξε την Ίμπιζα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη αδυναμία της στο νησί

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ντουά Λίπα: Ξανά στην Ίμπιζα για το καλοκαίρι - «Δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς το αγαπημένο μου νησί»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις διακοπές της βρέθηκε μαζί με την οικογένεια και φίλους, ανάμεσά τους η αδελφή και ο αδελφός της, καθώς και η τραγουδίστρια Έμιλι Γουόρεν.
  • Η τραγουδίστρια απολάμβανε χαλαρές στιγμές στη θάλασσα, βόλτες με σκάφος, γεύματα δίπλα στο κύμα και βραδινές εξόδους στην Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα.
  • Η επίσκεψη στην Ίμπιζα αποτελεί πλέον σταθερή καλοκαιρινή συνήθεια για τη Ντουά Λίπα, με τη φετινή απόδραση να συμπίπτει με τα 31α γενέθλιά της.
  • Η Ντουά Λίπα δηλώνει ότι το καλοκαίρι δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς τουλάχιστον μία επίσκεψη στο αγαπημένο της νησί.
Snapshot powered by AI

Η Ντουά Λίπα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία της στην Ίμπιζα, επιλέγοντας το διάσημο ισπανικό νησί για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια με αλβανικές ρίζες μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram στιγμιότυπα από την πρόσφατη απόδρασή της στις Βαλεαρίδες, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα: «Δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς να επισκεφθώ τουλάχιστον μία φορά το αγαπημένο μου νησί».

downloadgramorg786287803186276964360306615880256539919132675n.jpg

Στις φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Ντουά Λίπα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές ημέρες στη θάλασσα, τις βόλτες με σκάφος και τα γεύματα σε εστιατόρια δίπλα στο κύμα. Στο πρόγραμμα των διακοπών της βρέθηκε και η Φορμεντέρα, όπου χαλάρωσε κάτω από τον ήλιο, ενώ δεν έλειψαν οι βραδινές έξοδοι, ο χορός και φυσικά οι γεύσεις της μεσογειακής κουζίνας.

https://www.instagram.com/elle_spain/p/DceDbSxiEsR/

Με την οικογένεια και φίλους

Η 31χρονη σταρ ταξίδεψε στην περιοχή της Ίμπιζα και της Φορμεντέρα μαζί με την αδελφή της, Ρίνα Λίπα, τον αδελφό της, Τζίν Λίπα, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Έμιλι Γουόρεν, αλλά και μια παρέα φίλων.

downloadgramorg786914274186276964450306611025144263107275808n.jpg

Οι διακοπές φαίνεται πως είχαν χαλαρό χαρακτήρα, με την τραγουδίστρια να περνά χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα και να καταγράφει αρκετές από τις στιγμές της στο νησί.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνες με τα αδέλφια της, με τη Ντουά Λίπα να δείχνει στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική πλευρά των διακοπών της.

https://www.instagram.com/p/DcTBgT2jLho/

Η νέα επίσκεψη στην Ίμπιζα δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η τραγουδίστρια έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το νησί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, η περίοδος της φετινής απόδρασης συμπίπτει με τα γενέθλιά της, καθώς η Ντουά Λίπα έγινε 31 ετών στις 22 Αυγούστου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Η σχέση με τον Ντίλαν και τι λέει ο θρύλος για το τραγούδι «Jolene»

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια λόγω πυρκαγιάς

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 25/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,7 εκατ. ευρώ

22:06ΕΛΛΑΔΑ

«Μαζί σου πέθανε ένα κομμάτι της νιότης μας»: Τα μηνύματα του κόσμου για τον Δημήτρη Κόκοτα

22:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα έρευνα: Οι άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη λένε λιγότερα ψέματα - Πώς το εξηγεί η επιστήμη

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Μεσίστιες οι σημαίες στις ΗΠΑ με εντολή Τραμπ - Επταήμερο πένθος

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Ερντογάν προς το Ισραήλ: «Καμία παραχώρηση από τα συμφέροντά μας στη Συρία»

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον - «I Will always love you»: Η ιστορία πίσω από το βραβευμένο τραγούδι της που ερμήνευσε η Γουίτνεϊ Χιούστον

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα – Τι λένε οι δήμαρχοι στο Newsbomb

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 25/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 39 εκατ. ευρώ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από όχημα που επεκτάθηκε σε δασική έκταση στην Καβάλα

21:24ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές ΓΕΝ: Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία Πολεμικού Ναυτικού από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης από την περιοχή του Βόλου

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Σαρώνει η σαλμονέλα στο Βέλγιο, τουλάχιστον 306 κρούσματα

21:12LIFESTYLE

Ντουά Λίπα: Ξανά στην Ίμπιζα για το καλοκαίρι - «Δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς το αγαπημένο μου νησί»

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η «Βασίλισσα της Κάντρι» Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν: Σε νέα δίκη οδηγείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οι γονείς ξένων μαθητών με κακές επιδόσεις θα μαθαίνουν υποχρεωτικά ιταλικά

20:47ΚΑΙΡΟΣ

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες - Πότε υποχωρεί η ζέστη και τι σημαίνει το Super El Nino

20:35ΚΟΣΜΟΣ

SOS από τον ΟΗΕ για τα αυτόνομα όπλα - Ποια είναι και πώς λειτουργούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:47ΚΑΙΡΟΣ

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες - Πότε υποχωρεί η ζέστη και τι σημαίνει το Super El Nino

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 25/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,7 εκατ. ευρώ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η «Βασίλισσα της Κάντρι» Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα – Τι λένε οι δήμαρχοι στο Newsbomb

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο στίγμα του σκάφους του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία και το κρίσιμο κενό – Επέστρεψε στην Ισπανία η σύζυγός του

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 25/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 39 εκατ. ευρώ

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν: Σε νέα δίκη οδηγείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε στη θάλασσα από ημερόπλοιο

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Ερντογάν προς το Ισραήλ: «Καμία παραχώρηση από τα συμφέροντά μας στη Συρία»

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος από τη Ραφήνα μέχρι τον Μαραθώνα - Βλάβη σε υποσταθμό

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε από τη Μόσχα το στρατιωτικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον διευθυντή της CIA

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον - «I Will always love you»: Η ιστορία πίσω από το βραβευμένο τραγούδι της που ερμήνευσε η Γουίτνεϊ Χιούστον

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ