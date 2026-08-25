Ντουά Λίπα: Ξανά στην Ίμπιζα για το καλοκαίρι - «Δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς το αγαπημένο μου νησί»

Snapshot Στις διακοπές της βρέθηκε μαζί με την οικογένεια και φίλους, ανάμεσά τους η αδελφή και ο αδελφός της, καθώς και η τραγουδίστρια Έμιλι Γουόρεν.

Η τραγουδίστρια απολάμβανε χαλαρές στιγμές στη θάλασσα, βόλτες με σκάφος, γεύματα δίπλα στο κύμα και βραδινές εξόδους στην Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα.

Η επίσκεψη στην Ίμπιζα αποτελεί πλέον σταθερή καλοκαιρινή συνήθεια για τη Ντουά Λίπα, με τη φετινή απόδραση να συμπίπτει με τα 31α γενέθλιά της.

Η Ντουά Λίπα δηλώνει ότι το καλοκαίρι δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς τουλάχιστον μία επίσκεψη στο αγαπημένο της νησί. Snapshot powered by AI

Η Ντουά Λίπα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία της στην Ίμπιζα, επιλέγοντας το διάσημο ισπανικό νησί για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια με αλβανικές ρίζες μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram στιγμιότυπα από την πρόσφατη απόδρασή της στις Βαλεαρίδες, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα: «Δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς να επισκεφθώ τουλάχιστον μία φορά το αγαπημένο μου νησί».

Στις φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Ντουά Λίπα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές ημέρες στη θάλασσα, τις βόλτες με σκάφος και τα γεύματα σε εστιατόρια δίπλα στο κύμα. Στο πρόγραμμα των διακοπών της βρέθηκε και η Φορμεντέρα, όπου χαλάρωσε κάτω από τον ήλιο, ενώ δεν έλειψαν οι βραδινές έξοδοι, ο χορός και φυσικά οι γεύσεις της μεσογειακής κουζίνας.

https://www.instagram.com/elle_spain/p/DceDbSxiEsR/

Με την οικογένεια και φίλους

Η 31χρονη σταρ ταξίδεψε στην περιοχή της Ίμπιζα και της Φορμεντέρα μαζί με την αδελφή της, Ρίνα Λίπα, τον αδελφό της, Τζίν Λίπα, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Έμιλι Γουόρεν, αλλά και μια παρέα φίλων.

Οι διακοπές φαίνεται πως είχαν χαλαρό χαρακτήρα, με την τραγουδίστρια να περνά χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα και να καταγράφει αρκετές από τις στιγμές της στο νησί.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνες με τα αδέλφια της, με τη Ντουά Λίπα να δείχνει στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική πλευρά των διακοπών της.

https://www.instagram.com/p/DcTBgT2jLho/

Η νέα επίσκεψη στην Ίμπιζα δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η τραγουδίστρια έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το νησί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, η περίοδος της φετινής απόδρασης συμπίπτει με τα γενέθλιά της, καθώς η Ντουά Λίπα έγινε 31 ετών στις 22 Αυγούστου.