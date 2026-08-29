Τουρκία: Έχασε τον τίτλο του φθηνού προορισμού - Ακόμη και Τούρκοι τουρίστες προτιμούν την Ελλάδα

Snapshot Ο υψηλός πληθωρισμός και η πολιτική συναλλαγματικής ισοτιμίας έχουν καταστήσει την Τουρκία λιγότερο φθηνό τουριστικό προορισμό.

Η μείωση της τουριστικής κίνησης οφείλεται στην αυξημένη τιμή για ξένους επισκέπτες και την πολιτική υποτίμησης της λίρας.

Οι Τούρκοι τουρίστες προτιμούν πλέον την Ελλάδα και άλλους εξωτερικούς προορισμούς λόγω κόστους.

Παρά τη μείωση των αφίξεων, τα έσοδα από τον τουρισμό παραμένουν σταθερά λόγω αυξημένων δαπανών ανά επισκέπτη.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη διατήρηση κερδών εξαιτίας κόστους και πολιτικών, ενώ η τουριστική σεζόν ξεκίνησε με καθυστέρηση. Snapshot powered by AI

Εδώ και δεκαετίες η Τουρκία έχει χτίσει στον τουριστικό τομέα τη φήμη του οικονομικά προσιτού προορισμού διακοπών για Ευρωπαίους και μη. Ωστόσο ο υψηλός πληθωρισμός αφαίρεσε από τη χώρα τον τίτλο του φθηνού προορισμού και ακόμη και οι Τούρκοι τουρίστες προτιμούν την Ελλάδα για τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, ένας από τους λόγους της μείωσης της τουριστικής κίνησης είναι η πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία, σύμφωνα με την οποία ο ρυθμός υποτίμησης της τουρκικής λίρας διατηρείται κάτω από τον ρυθμό του πληθωρισμού. Στόχος είναι η μείωση του πληθωρισμού και του βάρους για τους Τούρκους καταναλωτές, αλλά αυτό καθιστά επίσης τη χώρα πιο ακριβή για τους επισκέπτες που φτάνουν με ξένα νομίσματα.

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία αναφέρουν ότι η συναλλαγματική ισοτιμία και το γεγονός ότι η Τουρκία εμπλέκεται στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τόσο το ενδιαφέρον των τουριστών να επισκεφθούν τη χώρα όσο και τη δυνατότητα να προωθηθούν τουρκικοί προορισμοί σε προσιτές τιμές.

«Πολλοί άνθρωποι συνήθιζαν να θεωρούν την Τουρκία ως έναν φθηνό προορισμό», δήλωσε ο Τόνι Μπασόγλου, ο οποίος διευθύνει μια εμπορική εταιρεία και ενοικιάζει βίλες στην επαρχία της Αττάλειας, ένα δημοφιλές τουριστικό προορισμό. «Αυτό δεν ισχύει πλέον. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ και εξακολουθούν να περνούν υπέροχα, αλλά δεν είναι πια φθηνό σαν πατάτες τηγανητές».

Ο Πύργος του Γαλατά κάτω από την πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη

Τον περασμένο μήνα σημειώθηκε ετήσια μείωση κατά 11% στους τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αποτελούν το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο ξένων επισκεπτών της χώρας. Η Holiday Extras, μια ταξιδιωτική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει παρατηρήσει ότι η ζήτηση που κάποτε κατευθυνόταν προς την Τουρκία έχει πλέον στραφεί προς πιο προσιτούς προορισμούς, όπως η Σλοβενία, το Μαυροβούνιο και η Τυνησία.

Και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει να αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς σε αυξανόμενο αριθμό. Εδώ και χρόνια, πολλοί από όσους κατάφεραν να εξασφαλίσουν βίζα θεωρούσαν φθηνότερο να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της γειτονικής Ελλάδας, παρά να κάνουν διακοπές στη δική τους χώρα.

Ο αριθμός των εγχώριων ταξιδιών για διακιπές το 2025 μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που συγκέντρωσε το κρατικό Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο, η πρώτη μείωση από την έναρξη της πανδημίας του Covid-19.

Παρότι ο αριθμός των ξένων τουριστών έχει μειωθεί, φαίνεται ότι όσοι επισκέπτονται τη Τουρκία ξοδεύουν περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι η πτώση του αριμού των αφίξεων δεν έχει επηρεάσει ακόμη τα έσοδα της Τουρκίας από τον τουρισμό, τα οποία αντιπροσώπευαν το 4,1% του ΑΕΠ το 2025. Η χώρα βασίζεται επίσης στις εισροές συναλλάγματος που προέρχονται από τον τουρισμό για να στηρίξει το εξωτερικό ισοζύγιό της και να σταθεροποιήσει τη λίρα.

Για τους επενδυτές στον τομέα του τουρισμού, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά η διατήρηση των περιθωρίων κέρδους υπό την πίεση του αυξανόμενου κόστους και της συναλλαγματικής πολιτικής της Τουρκίας, δήλωσε ο Emre Narin, αντιπρόεδρος της Marti Otel Isletmeleri AS, η οποία διαχειρίζεται καταλύματα στην τουρκική ακτογραμμή.

Το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν «στην κορύφωση της περιόδου των πρόωρων κρατήσεων» επιδείνωσε τις δυσκολίες, πρόσθεσε ο Narin. «Η σεζόν ξεκίνησε με δυσκολίες. Η κίνηση άρχισε να αυξάνεται μόνο τον Ιούλιο».