Τέλος και η Λίνα Παπαδάκη από τον ΣΚΑΪ: «Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η τηλεόραση»

«Καλή επιτυχία στον ΣΚΑΪ και καλή σεζόν σε όλους μας», έγραψε η Λίνα Παπαδάκη, που αποχωρεί από τον όμιλο

Newsroom

Τέλος και η Λίνα Παπαδάκη από τον ΣΚΑΪ: «Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η τηλεόραση»
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνεχίζονται οι αλλαγές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Μετά τις αποχωρήσεις του προέδρου, Κωνσταντίνου Ζούλα και του διευθύνοντος συμβούλου, Γρηγόρη Δημητριάδη, μέσα στον Αύγουστο, σήμερα ολοκληρώνεται και η συνεργασία της Λίνας Παπαδάκη με τον όμιλο του Γιάννη Αλαφούζου.

Η δημοσιογράφος είχε αναλάβει θέση συμβούλου διοίκησης στον ΣΚΑΪ τον Οκτώβριο του 2024, ερχόμενη στο Φάληρο από την ΕΡΤ, συνοδεύοντας τον Κωνσταντίνο Ζούλα, ο οποίος από τη διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης μετακινήθηκε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αρχικά και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εν συνεχεία του τηλεοπτικού σταθμού.

Σε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, έγραψε ότι «έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η τηλεόραση», ευχόμενη παράλληλα «καλή επιτυχία στον ΣΚΑΪ και καλή σεζόν σε όλους μας».

«Η αλήθεια είναι πως αν έφευγα εκεί γύρω στα Χριστούγεννα, θα ’χα ζήσει από κοντά τη νέα εικόνα του ΣΚΑΪ. Θα ’χα δει πώς πάνε αυτά τα παιδιά (όλοι παιδιά είμαστε) που με κάποια γνωριστήκαμε στο Φάληρο, με κάποια άλλα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και με κάποια… πάρα πολλά. Αλλά c’ est la vie, c’ est la TV.

Καλή επιτυχία λοιπόν στον ΣΚΑΪ και καλή σεζόν σε όλους μας!

Μακάρι στη δουλειά μας να ’χουμε την τύχη να κάνουμε ωραία πράγματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά (ξανά) που συνεργαστήκαμε στα κτήρια και τους ορόφους του Φαλήρου. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως και αυτή την φορά στον Κωνσταντίνο Ζούλα, που μου ’δώσε την ευκαιρία και αυτή τη διετία. Σεζόν και δρόμος προς τη σοφία. Σας φιλώ γλυκά μ’ αγκαλιά», επεσήμανε.

Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει την θέση αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Τη θέση προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου διατηρεί ο ιδιοκτήτης Γιάννης Αλαφούζος.

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