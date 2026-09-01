Αύγουστος με θερμοκρασίες – ρεκόρ: Ο δεύτερος θερμότερος της 17ετίας σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα

Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η μέση μέγιστη θερμοκρασία σε όλες τις περιοχές της χώρας – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Αύγουστος με θερμοκρασίες – ρεκόρ: Ο δεύτερος θερμότερος της 17ετίας σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
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Θερμότερος από τα κανονικά για την εποχή ήταν ο Αύγουστος του 2026 σε ολόκληρη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι μετρήσεις, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα που συλλέγονται από το 2010, δείχνουν ότι η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία τον Αύγουστο κινήθηκε πάνω από τις κανονικές τιμές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

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Σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010 – 2019, κατεγράφησαν θετικές αποκλίσεις σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, επιβεβαιώνοντας την εικόνα ενός ιδιαίτερα θερμού μήνα.

Στη δεύτερη θέση Δυτική και Βόρεια Ελλάδα

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο. Ο Αύγουστος του 2026 κατατάσσεται ως ο δεύτερος θερμότερος Αύγουστος της περιόδου 2010 – 2026 στις συγκεκριμένες περιοχές.

Υψηλές θέσεις στην κατάταξη καταγράφονται και στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Πελοπόννησο ο φετινός Αύγουστος ήταν ο 3ος θερμότερος, ενώ στη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη κατατάχθηκε στην 5η θέση.

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Στη Θεσσαλία και στα Νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα, ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο 6ος θερμότερος της εξεταζόμενης περιόδου.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας διαμορφώθηκε στους +0,4℃ σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα.

Στη Θεσσαλονίκη, συνολικά, 21 ημέρες του Αυγούστου είχαν θερμοκρασίες πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010 – 2019.

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Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε απόκλιση +0,6℃, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερα θερμό χαρακτήρα του μήνα.

Τα στοιχεία του meteo.gr αποτυπώνουν έναν Αύγουστο με επίμονα υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα, με τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα να καταγράφουν μία από τις θερμότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.

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