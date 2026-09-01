Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

Snapshot Η Ελλάδα θα διατηρήσει υψηλές θερμοκρασίες το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου λόγω θερμών αερίων μαζών πάνω από τη χώρα και την ανατολική Μεσόγειο.

Οι θερμοκρασίες στα 850 hPa θα κυμανθούν μεταξύ 18 και 24 βαθμών Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές στα νότια και ανατολικά.

Δεν προβλέπεται σημαντική ψυχρή εισβολή μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, παρά μόνο μικρές μετατοπίσεις θερμών και ψυχρών αερίων μαζών.

Περιοχές της βόρειας Ελλάδας ενδέχεται να δεχτούν πιο ήπιες αέριες μάζες, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή στο θερμό κλίμα της νότιας και ανατολικής χώρας.

Η θερμοκρασία στην επιφάνεια θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως άνεμοι, θαλάσσια αύρα και τοπικές συνθήκες, όχι μόνο από τις θερμοκρασίες στα 850 hPa. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών κινείται η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, με τις θερμές αέριες μάζες να παραμένουν πάνω από τη χώρα και την ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η εικόνα της θερμοκρασίας στα 850 hPa, δηλαδή σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων, αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες για την εξέλιξη της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα και την κίνηση των αερίων μαζών. Δεν αποτυπώνει την ακριβή θερμοκρασία που θα καταγραφεί στην επιφάνεια, ωστόσο δίνει σαφή εικόνα για το εάν μια περιοχή βρίσκεται υπό την επίδραση θερμών ή ψυχρότερων αερίων μαζών.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η Ελλάδα μπαίνει στον Σεπτέμβριο με θερμό σκηνικό, χωρίς πάντως να διακρίνεται μέχρι στιγμής κάποια ακραία θερμή εισβολή.

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες στα 850 hPa βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, με αρκετές περιοχές να επηρεάζονται από αέριες μάζες με θερμοκρασίες 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Η δυτική και νότια Ελλάδα εμφανίζονται θερμότερες, ενώ χαμηλότερες τιμές διατηρούνται κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά.

Η θερμή αέρια μάζα φαίνεται να ενισχύεται τις επόμενες ημέρες. Έτσι, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa επεκτείνονται κυρίως προς το Αιγαίο, την ανατολική και νότια Ελλάδα, αλλά και την ανατολική Μεσόγειο. Σε αρκετές περιοχές οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τους 22-24°C, εξέλιξη που ευνοεί τη διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών και στην επιφάνεια.

Το θερμό μοτίβο δεν φαίνεται να υποχωρεί ούτε στη συνέχεια. Γύρω στην Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίδραση θερμών αερίων μαζών, με τους θερμότερους πυρήνες να εντοπίζονται κυρίως νοτιότερα και ανατολικότερα. Δεν προκύπτει, με βάση αυτή την εικόνα, κάποια σημαντική ψυχρή εισβολή, αλλά περισσότερο μετατοπίσεις των θερμών αερίων μαζών γύρω από τη χώρα.

Πιο ενδιαφέρουσα εμφανίζεται η κατάσταση προς την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, καθώς αρχίζει να διαμορφώνεται εντονότερη θερμοκρασιακή αντίθεση. Ψυχρότερες αέριες μάζες κατεβαίνουν από βορρά και βορειοανατολικά, την ώρα που στα νότια και ανατολικά, ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και την ανατολική Μεσόγειο, παραμένουν οι ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στη βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως να σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή του σκηνικού στη νότια και ανατολική χώρα.

Μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η γενική εικόνα παραμένει θερμή. Οι θερμοκρασίες στα 850 hPa διατηρούνται σε αρκετές περιοχές κοντά ή και πάνω από τους 20°C, με τη θερμότερη ζώνη να επιμένει κυρίως στα νότια και ανατολικά. Αντίθετα, η βόρεια Ελλάδα φαίνεται να δέχεται κατά διαστήματα ηπιότερες αέριες μάζες.

Χωρίς σημαντική ψυχρή εισβολή

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου δεν συνοδεύεται από κάποια απότομη αλλαγή προς πιο φθινοπωρινές συνθήκες. Αντίθετα, η θερμή ατμοσφαιρική κυκλοφορία παραμένει κυρίαρχη, με τη νότια και ανατολική Ελλάδα να βρίσκονται πιο συχνά στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες στα 850 hPa δεν μεταφράζονται αυτόματα στις αντίστοιχες θερμοκρασίες εδάφους. Η τελική εικόνα στην επιφάνεια θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων, τη θαλάσσια αύρα, τη νέφωση και τις τοπικές συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με θερμές αέριες μάζες και τα προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν μέχρι τις 11 του μήνα κάποια σαφή και οργανωμένη ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης