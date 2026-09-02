Σύβοτα: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο σε σκάφος ενώ έκαναν διακοπές - «113 ημέρες ακόμη»

Snapshot Μια οικογένεια στα Σύβοτα στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο και γιρλάντες πάνω σε σκάφος ενώ έκανε διακοπές τον Σεπτέμβριο.

Το βίντεο που δημοσίευσε επιχείρηση ενοικίασης σκαφών δείχνει το αντίθετο κλίμα από το καλοκαίρι, με εορταστική διακόσμηση αντί για καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Η οικογένεια προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα πολύ νωρίτερα, δείχνοντας πως η εορταστική περίοδος μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

Τα πλάνα περιλαμβάνουν τοπίο με τα καταγάλανα νερά των Συβότων, της Πάργας και των Παξών, ενισχύοντας την αντίθεση ανάμεσα στο καλοκαιρινό περιβάλλον και τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν εκείνοι που με το που αλλάξει ο μήνας αρχίζουν τα «καλό χειμώνα», αλλά υπάρχουν και οι πιο ανυπόμονοι, που κάνουν ένα ακόμη μεγαλύτερο άλμα και μπαίνουν από τώρα σε εορταστικό κλίμα.

Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που δημοσίευσε επιχείρηση ενοικίασης σκαφών από τα Σύβοτα. Στα πλάνα, μια οικογένεια απολαμβάνει τις διακοπές της με φόντο τα καταγάλανα νερά των Συβότων, της Πάργας και των Παξών, όμως πάνω στο σκάφος η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Κι αυτό γιατί, ενώ γύρω τους επικρατεί… καλοκαίρι, η οικογένεια έχει ήδη στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιρλάντες και λαμπάκια, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θα ταίριαζε περισσότερο στον Δεκέμβριο παρά στην 1η Σεπτεμβρίου.

«113 ημέρες για τα Χριστούγεννα», έγραψε ο χρήστης του TikTok πάνω στο βίντεο.

Έτσι, αντί για καλοκαιρινή μουσική και διάθεση διακοπών, το συγκεκριμένο σκάφος φαίνεται να έχει μπει πρόωρα σε ρυθμούς… Χριστουγέννων, αποδεικνύοντας πως για κάποιους η εορταστική περίοδος μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.