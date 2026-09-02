Βουλή: Σήμερα η «μάχη» για την Έλενα Ακρίτα

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για «παρών» της Νέας Δημοκρατίας, η θέση της αντιπροεδρίας θα παραμείνει κενή

Αντώνης Ρηγόπουλος

Βουλή: Σήμερα η «μάχη» για την Έλενα Ακρίτα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η πολιτική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει γύρω από την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε΄ Αντιπροέδρου, με την ονομαστική ψηφοφορία να είναι προγραμματισμένη για τις 12:30.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πάντως, η υποψηφιότητα της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναμένεται να περάσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΝΔ έχει αποφασίσει να ψηφίσει «παρών», επιλογή που αρκεί για να μπλοκάρει την εκλογή της και να αφήσει τελικά κενή τη θέση του Ε΄ Αντιπροέδρου της Βουλής.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Ακρίτα αναμένεται να συγκεντρώσει ευρύτατη στήριξη από την αντιπολίτευση. Υπέρ της υποψηφιότητάς της έχουν ταχθεί ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, πέραν φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα θετικές ψήφοι να αναμένονται από σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η ιδιαιτερότητα της διαδικασίας είναι ότι στην ψηφοφορία δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, αλλά μόνο «ναι» και «παρών». Για την εκλογή απαιτούνται τουλάχιστον 75 θετικές ψήφοι, οι οποίες όμως πρέπει παράλληλα να είναι περισσότερες από τα «παρών». Επομένως, εφόσον η κοινοβουλευτική πλειοψηφία προσέλθει συντεταγμένα και δηλώσει «παρών», η υποψηφιότητα Ακρίτα δεν μπορεί να εγκριθεί.

Από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο «μπλόκο» της Νέας Δημοκρατίας

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου, όταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για την Ε΄ Αντιπροεδρία της Βουλής, στη θέση που έμεινε κενή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη και την αποχώρησή της από το συγκεκριμένο αξίωμα. Η Ρένα Δούρου ανακοίνωσε την επιλογή μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Ακρίτα μπορεί να συμβάλει στο κοινοβουλευτικό έργο.

Ωστόσο, από τη Νέα Δημοκρατία έγινε γνωστό μέσω διαρροών ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προτίθεται να στηρίξει την υποψηφιότητα. Κυβερνητικές πηγές απέδωσαν την απόφαση στο ίδιο το πρόσωπο της Έλενας Ακρίτα, την οποία χαρακτήρισαν «τοξική», παραπέμποντας σε αναρτήσεις και προσωπικές επιθέσεις της κατά το παρελθόν, αλλά και στη δικαστική διαμάχη που έχει με τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Η ίδια απάντησε χαρακτηρίζοντας «παράσημο» την απόφαση της ΝΔ να μην την ψηφίσει.

Η κόντρα επεκτάθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι θα υπερψηφίσει την Ακρίτα, υποστηρίζοντας τη λογική ότι κάθε κοινοβουλευτική ομάδα έχει το δικαίωμα να επιλέγει το πρόσωπο που θα την εκπροσωπεί στο Προεδρείο. Η στάση αυτή προκάλεσε νέα επίθεση από την κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για επιλεκτική θεσμική ευαισθησία και να επικαλείται τη στάση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε προηγούμενες υποψηφιότητες.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδωνής έφερε στη συζήτηση παλαιότερη επιστημονική θέση του Γιώργου Γεραπετρίτη, σύμφωνα με την οποία πρέπει να προστατεύεται το δικαίωμα της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας να εκπροσωπείται στο Προεδρείο της Βουλής. Η αντιπαράθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη Βουλή, με τη Σοφία Βούλτεψη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούονται δημόσια για το ζήτημα.

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει την Ακρίτα, εξηγώντας ότι αποτελεί πάγια πρακτική του να στηρίζει τις προτάσεις των κομμάτων για τις θέσεις των αντιπροέδρων – με εξαίρεση υποψηφιότητες φασιστικών σχηματισμών – καθώς θεωρεί ότι η ευθύνη για την επιλογή του προσώπου ανήκει στην εκάστοτε κοινοβουλευτική ομάδα. Αντίστοιχα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει δηλώσει ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα στηρίξει την υποψηφιότητα.

Έτσι, η σημερινή ψηφοφορία αποκτά χαρακτήρα θεσμικής και πολιτικής αναμέτρησης. Εκτός απροόπτου, η Έλενα Ακρίτα θα λάβει ένα σημαντικό αριθμό θετικών ψήφων και στήριξη από διαφορετικές πτέρυγες της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να εκλεγεί, αφού το ενδεχόμενο «παρών» της ΝΔ θα είναι αριθμητικά αρκετό ώστε να μπλοκάρει την εκλογή της, με συνέπεια η θέση του Ε΄ Αντιπροέδρου που αναλογεί στον ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει κενή.

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