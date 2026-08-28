Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για Ακρίτα: «Κόμμα που πάει με όσους ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης»

Σφοδρή επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για Ακρίτα: «Κόμμα που πάει με όσους ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε μείζον πολιτικό ζήτημα την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής.
  • Ο Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε κόμμα που συμμαχεί με όσους ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης και έβριζαν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ως «προδότες» και «γερμανοτσολιάδες».
  • Υπογράμμισε ότι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν κρίσιμη για την πρόσβαση σε φάρμακα, εμβόλια και χρηματοδοτικά εργαλεία, και επιτεύχθηκε με τη στήριξη βουλευτών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένου του Γιάννη Στουρνάρα.
  • Απέκρουσε τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί πανηγυρισμών της κυβέρνησης για ψήφους ακραίων και αμφισβήτησε την αιτιολόγηση του ΠΑΣΟΚ ότι υπερψηφίζει θεσμικά προτάσεις όλων των κομμάτων πλην ακροδεξιών και ναζιστών.
  • Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισε την υποψηφιότητα του Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος δεν ήταν ακροδεξιός και αργότερα εντάχθηκε στο κόμμα.
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Μείζον πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε η στάση του ΠΑΣΟΚ έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τη στάση που είχε κρατήσει λίγους μήνες νωρίτερα απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο δεν είχε υπερψηφίσει.

Συνέδεσε την κίνηση αυτή με τις πολιτικές περιόδους της κρίσης, από το 2010 και μετά, όταν ήρθαν τα δύσκολα μέτρα και διαμορφώθηκαν οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές.

Διαχώρισε «όσους πήγαν στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες, μιλούσαν για προδοσίες και χρησιμοποιούσαν τον χειρότερο δυνατό λόγο», κατατάσσοντας ανάμεσά τους, «κυρίως μέσω του διαδικτύου, την κ. Ακρίτα», από εκείνους που, «παρά τα λάθη του παρελθόντος, ήθελαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη».

Τόνισε ότι η παραμονή στην Ευρώπη «δεν ήταν φετίχ, αλλά η ουσιαστική προϋπόθεση για να έχει η χώρα φάρμακα, εμβόλια, Ταμείο Ανάκαμψης, προληπτικές εξετάσεις και όπλα για την πολιτική προστασία, δηλαδή για να είναι μια κανονική χώρα». Υπογράμμισε δε ότι η Ελλάδα έμεινε στην Ευρώπη επειδή, μετά την «κωλοτούμπα του κ. Τσίπρα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν υπέρ της παραμονής της, με τον κ. Στουρνάρα να αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα αυτής της προσπάθειας».

Ασκώντας δριμεία κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα που πάει με εκείνους που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης και έβριζαν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ως «προδότες» και «γερμανοτσολιάδες».

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλά, χαρακτηρίζοντάς τους ως δύο μεγάλα ψέματα. Το πρώτο ψέμα αφορούσε τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση έχει «πανηγυρίσει» για τις ψήφους των Σπαρτιατών, με τον κ. Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει ότι «έχει δηλώσει ρητά (mot a mot) πως οι ψήφοι αυτοί δεν είναι ευπρόσδεκτοι», ενώ υπενθύμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση ήταν εκείνη που «νομοθέτησε ώστε να αποφασίζει ο Άρειος Πάγος για ζητήματα εγκληματικής οργάνωσης ή κρυπτόμενου αρχηγού».

Το δεύτερο και σημαντικότερο ψέμα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, «αφορούσε τη δικαιολογία του ΠΑΣΟΚ ότι υπερψηφίζει θεσμικά τις προτάσεις όλων των κομμάτων για την αντιπροεδρία, πλην ακροδεξιών και ναζιστών». Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έφερε ως παράδειγμα την υποψηφιότητα του Μιχάλη Χουρδάκη, που είχε προταθεί από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σημείωσε ότι από τους 32 βουλευτές που διέθετε τότε το ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν, παρόλο που ο κ. Χουρδάκης «δεν είναι ακροδεξιός και μάλιστα στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ».

«Ανεύθυνες οι υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος»

Περνώντας στο ζήτημα των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε την επίσημη απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία αποδομεί σημείο προς σημείο την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφού ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής με την ενίσχυση των ευάλωτων δανειοληπτών, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταφέρει, με βάση τα στοιχεία μέχρι τέλη Μαΐου, να πραγματοποιηθούν 62.600 ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ είτε προτείνει πράγματα που ήδη εφαρμόζονται είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Συγκεκριμένα, η προστασία της πρώτης κατοικίας εφαρμόζεται ήδη από τις 21 Σεπτεμβρίου με τη νομοθέτηση της κυβέρνησης, καθώς όποιος εισέρχεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό προστατεύεται. Όσον αφορά το αίτημα για 120 δόσεις, έχουν ήδη εφαρμοστεί οι 72 δόσεις, ενώ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού παρέχονται έως και 240 δόσεις. Η πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν την πώληση σε funds αγνοεί τους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφερεγγυότητας, όπως αποσαφηνίζει το υπουργείο Οικονομικών στη σχετική εισηγητική του απάντηση.

Παράλληλα, η πρόταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αγνοεί και βάζει στο περιθώριο τους συνεπείς δανειολήπτες που πλήρωσαν, ενώ η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνεπείς πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη. Σχετικά με τον υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό, η υποχρεωτικότητα είναι ήδη νομοθετημένη με τον Νόμο 5072/2023, υποχρεώνοντας όλους τους servicers να προτείνουν εξωδικαστικούς μηχανισμούς που οδηγούν στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη --μέσω των νομοσχεδίων του Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη-- διεύρυνε τα κριτήρια, αύξησε το αφορολόγητο και το ακατάσχετο, και ψήφισε την άρση του παγώματος υπολοίπου λογαριασμού με την καταβολή του 25% της οφειλής. Κατέληξε τονίζοντας ότι οι ανεύθυνες υποσχέσεις για χάρισμα δανείων και χρεών χωρίς υπολογισμό του κόστους θυμίζουν τις πολιτικές που οδηγήσαν στα μνημόνια, στην απώλεια ΑΕΠ, στις περικοπές συντάξεων και μισθών, καθώς και στην υπερφορολόγηση του νόμου Κατρούγκαλου - Τσίπρα.

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