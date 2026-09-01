Ευρυτανία: Για τη Νάξο και όχι για την Αθήνα φεύγει η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά - Τι συνέβη

Snapshot Πολύτενη οικογένεια οκτώ παιδιά αποχωρεί από τη Φουρνά Ευρυτανίας για να εγκατασταθεί στη Νάξο λόγω νέας οικογενειακής ευκαιρίας.

Η οικογένεια δεν επιστρέφει στην Αθήνα, αλλά μετακινείται από μια επαρχιακή περιοχή σε άλλη, διατηρώντας τη ζωή της μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στη Φουρνά, το κατάστημα εστίασης που δημιούργησαν οι γονείς θα συνεχίσει να λειτουργεί από την αδελφή της μητέρας της οικογένειας.

Παρά την αποχώρηση της συγκεκριμένης οικογένειας, πέντε οικογένειες παραμένουν στη Φουρνά, όπου παρατηρείται αύξηση νέων κατοίκων και ζωής στην τοπική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία «Νέα Ζωή στο Χωριό» συνεχίζεται με στόχο τη στήριξη οικογενειών στην περιφέρεια, χωρίς να θεωρείται η αποχώρηση της οικογένειας αποτυχία του εγχειρήματος. Snapshot powered by AI

Μια νέα οικογενειακή και επαγγελματική ευκαιρία στη Νάξο βρίσκεται πίσω από την απόφαση της πολύτεκνης οικογένειας με τα οκτώ παιδιά να αποχωρήσει από τη Φουρνά Ευρυτανίας, δύο χρόνια μετά την εγκατάστασή της στο ορεινό χωριό.

Η είδηση της αποχώρησης της οικογένειας προκάλεσε συζητήσεις για το κατά πόσο είναι τελικά εύκολο για μια πολύτεκνη οικογένεια να αφήσει τη ζωή στην πόλη και να εγκατασταθεί στην ελληνική περιφέρεια. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει στο Newsbomb η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή, η οικογένεια δεν επιστρέφει στην Αθήνα, αλλά κάνει ένα νέο βήμα, αυτή τη φορά με προορισμό τη Νάξο.

«Η οικογένεια δεν έφυγε για να πάει στην Αθήνα. Έφυγε για να πάει στη Νάξο, γιατί προέκυψε μια νέα οικογενειακή ευκαιρία», εξηγεί η κ. Διαμαντή, βάζοντας μια σημαντική παράμετρο στην ιστορία της οικογένειας.

H δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή

Όπως σημειώνει, στη Νάξο βρίσκονται οι γονείς του πατέρα της οικογένειας, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει ένα διαφορετικό οικογενειακό και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους γονείς και τα οκτώ παιδιά τους.

Από την πόλη στη Φουρνά και τώρα σε ένα νησί

Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Φουρνά πριν από περίπου δύο χρόνια, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα που είχε απευθυνθεί σε οικογένειες να αφήσουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να δοκιμάσουν μια νέα ζωή στην ελληνική ύπαιθρο.

Σταδιακά δημιούργησε τη δική της επαγγελματική δραστηριότητα, ανοίγοντας ένα κατάστημα εστίασης στο χωριό. «Ήρθαν εδώ πριν από δύο χρόνια και έφτιαξαν σιγά-σιγά ένα κατάστημα εστίασης», αναφέρει η κ. Διαμαντή.

Η πολύτεκνη οικογένεια

Το εγχείρημα, όπως φαίνεται, δεν εγκαταλείπεται μαζί με την αναχώρηση της οικογένειας. Τη λειτουργία του καταστήματος αναμένεται πλέον να αναλάβει η αδελφή της μητέρας, η οποία ήρθε από την Αθήνα στη Φουρνά.

Έτσι, η ιστορία του καταστήματος συνεχίζεται, ακόμη κι αν η οικογένεια που το δημιούργησε ανοίγει έναν νέο κύκλο ζωής σε διαφορετικό τόπο.

«Ουσιαστικά ήρθαν σε μια επαρχία και πάνε σε μια άλλη»

Η κ. Διαμαντή περιγράφει την εξέλιξη με έναν χαρακτηριστικό τρόπο: η οικογένεια ουσιαστικά δεν εγκαταλείπει την επαρχία, αλλά μετακινείται από έναν τόπο της ελληνικής περιφέρειας σε έναν άλλον.

«Ουσιαστικά ήρθαν σε μια επαρχία και πάνε σε μια άλλη», σημειώνει, εξηγώντας ότι η απόφαση δεν σηματοδοτεί επιστροφή στη ζωή της Αθήνας, αλλά μια νέα προσπάθεια σε διαφορετικό περιβάλλον.

Και αυτό, όπως τονίζει, έχει ιδιαίτερη σημασία για την εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη «Νέα Ζωή στο Χωριό». Η περίπτωση της συγκεκριμένης οικογένειας δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς ως μια αποτυχημένη προσπάθεια εγκατάστασης στην ύπαιθρο, καθώς η επόμενη στάση της βρίσκεται και πάλι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πέντε οικογένειες πλέον στη Φουρνά

Την ίδια ώρα, η προσπάθεια στη Φουρνά συνεχίζεται. Παρά την αποχώρηση της συγκεκριμένης οικογένειας, στο χωριό παραμένουν πλέον πέντε οικογένειες, σύμφωνα με την κ. Διαμαντή.

Η «Νέα Ζωή στο Χωριό» ξεκίνησε από τη Φουρνά με στόχο να αντιμετωπιστεί η δημογραφική συρρίκνωση και να δημιουργηθούν ξανά οι προϋποθέσεις ώστε οικογένειες να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιοχή, έχοντας πρόσβαση σε στέγη, εργασία και ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά τους.

Η αποχώρηση μιας οικογένειας, επομένως, δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια σταματά. Αντίθετα, για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την πρωτοβουλία, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε όλο και περισσότερες οικογένειες να μπορούν να δοκιμάσουν μια διαφορετική ζωή στην περιφέρεια.

Το «αντίο» της δασκάλας στην οικογένεια

Η Παναγιώτα Διαμαντή προχώρησε και σε ανάρτηση στο Facebook, όπου αποχαιρέτησε την οικογένεια:

«Ο Στέφανος και η Βασιλική ήταν η πρώτη οικογένεια που έκανε το μεγάλο βήμα και μετακόμισε στη Φουρνά Ευρυτανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για όσα ακολούθησαν.

Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ υποστηρίχθηκαν ουσιαστικά και οι ίδιοι για να πατήσουν στα πόδια τους και να ανοίξουν τα φτερά τους!

Σήμερα, η ζωή τούς οδηγεί σε έναν νέο προορισμό, στη Νάξο. Στα πατρογονικά εδάφη του Στέφανου, στην πατρική του οικογένεια, αδράζοντας μια νέα οικογενειακή ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε.

Και αυτό ακριβώς είναι η «Νέα Ζωή στο Χωριό». Σπέρνει τον σπόρο της αποκέντρωσης και δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε οικογένειες για ένα νέο ξεκίνημα, με εργασία, στέγη και υποστήριξη.

Δεν δημιουργήθηκε για να δεσμεύει ανθρώπους σε έναν τόπο. Ούτε, σύμφωνα με τους κακοπροαίρετους «πληρώνει» και «συντηρεί» τις οικογένειες για να ζουν στην επαρχία. Κάθε οικογένεια δουλεύει, μοχθεί, αγωνίζεται για να παρέχει το καλύτερο για τα παιδιά της. Μα η ζωή ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει και ποια θα είναι η επόμενη ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί για να ζήσουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο.

Μαζί με τον Στέφανο και την Βασιλική έχουν μετοικήσει στην Φουρνά άλλες 5 οικογένειες, δύο εκ των οποίων δεν επέστρεψαν μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο Χωριό, αλλά μόνες τους βλέποντας πως αποκτά ξανά ζωή στο χωριό, ενώ μέσω της πρωτοβουλίας μας 6 οικογένειες έχουν μετοικήσει στη Ζίτσα Ιωαννίνων και 2 οικογένειες στο Κόκκινο Βοιωτίας, έχοντας στην αναμονή 80 ακόμη οικογένειες για να μετοικήσουν στην επαρχία.

Στέφανε και Βασιλική, σας ευχαριστούμε για το κομμάτι της διαδρομής που περπατήσαμε μαζί και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή αρχή στη Νάξο, στο νέο σας ξεκίνημα».

Η ανάρτησή της οικογένειας

“Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος που για εμάς ήταν από τους πιο δύσκολους, αλλά και από τους πιο σημαντικούς της ζωής μας.

Πριν από δύο χρόνια πήραμε μια μεγάλη απόφαση. Αφήσαμε πίσω μας τη ζωή που γνωρίζαμε και ήρθαμε στη Φουρνά με πίστη, όνειρα και την ελπίδα ότι μπορούμε κι εμείς, με τον δικό μας τρόπο, να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο.

Δουλέψαμε, προσπαθήσαμε, κουραστήκαμε, βάλαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και δημιουργήσαμε το δικό μας μικρό μαγαζί, το «Λίγο απ’ όλα». Το αγαπήσαμε σαν να ήταν κομμάτι της οικογένειάς μας, γιατί μέσα του βάλαμε πολύ περισσότερα από χρήματα και δουλειά. Βάλαμε ψυχή, χρόνο, όνειρα και την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να ριζώσουμε εδώ.

Και μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια γνωρίσαμε ανθρώπους που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας.

Θέλουμε λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ στους ανθρώπους της Φουρνάς που στάθηκαν δίπλα μας. Σε εκείνους που μας άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, που μας έδωσαν μια καλημέρα, έναν καλό λόγο, μια αγκαλιά, μια βοήθεια, ένα χαμόγελο. Σε όλους εκείνους που μας έκαναν, έστω και για λίγο, να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι.

Μπορεί τελικά η ζωή να μην μας τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε. Μπορεί κάποιες προσδοκίες να αποδείχθηκαν διαφορετικές από την πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του αποχωρισμού.

Δεν φεύγουμε όμως με θυμό. Φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα, κρατώντας τα όμορφα και αφήνοντας πίσω όσα μας πλήγωσαν.

Θέλουμε μόνο να ξέρουν όλοι πως εμείς προσπαθήσαμε πραγματικά. Δεν ήρθαμε για να περάσουμε, ούτε φύγαμε επειδή δεν αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο. Δώσαμε μια πραγματική ευκαιρία σε ένα όνειρο. Και όταν έρθει η ώρα να κοιτάξουμε πίσω, θα ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε.

Η Φουρνά θα μείνει ένα κομμάτι της ζωής μας. Και οι άνθρωποι που μας αγάπησαν και μας στήριξαν θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.

Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε αυτά τα δύο χρόνια.

Και αν κάποια πράγματα δεν έγιναν όπως τα περιμέναμε, ας μείνει τουλάχιστον η σκέψη ότι εμείς ήρθαμε με καλή καρδιά, προσπαθήσαμε με όλη μας τη δύναμη και φύγαμε έχοντας δώσει ό,τι μπορούσαμε.

Να είστε όλοι καλά.

Και ίσως κάποια «αντίο» να μην είναι για πάντα.”

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