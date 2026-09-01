Ευρυτανία: Αποχωρεί από την Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια που είχε εγκατασταθεί στο χωριό

Μόλις δυο χρόνια κατάφερε να μείνει στο χωριό η οικογένεια που είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα που είχαν απευθύνει οι κάτοικοι της περιοχής

Δημήτρης Δρίζος

Ευρυτανία: Αποχωρεί από την Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια που είχε εγκατασταθεί στο χωριό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία πολύτεκνη οικογένεια με οκτώ παιδιά μετεγκαταστάθηκε στη Φουρνά Ευρυτανίας πριν δύο χρόνια για να συμβάλει στην αναζωογόνηση του χωριού.
  • Η οικογένεια άνοιξε καφέ-εστιατόριο και προσπάθησε να ενισχύσει την τοπική οικονομία, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες προσαρμογής.
  • Η έλλειψη υποδομών και περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες αποτέλεσαν σημαντικά εμπόδια στην παραμονή τους στην περιοχή.
  • Η οικογένεια αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Φουρνά, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της αποκέντρωσης και της ζωής στην ύπαιθρο.
  • Στην ανακοίνωσή της, η μητέρα τόνισε ότι προσπάθησαν με καλή πρόθεση και εκτίμησαν τη στήριξη των ντόπιων, κρατώντας θετικές αναμνήσεις παρά την αποχώρηση.
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Μία πολύτεκνη οικογένεια, που πριν δύο χρόνια αποφάσισε να εγκαταλείψει τη ζωή στην πόλη και να μετακομίσει στη Φουρνά Ευρυτανίας, δεν κατάφερε τελικά να προσαρμοστεί και να παραμείνει στο χωριό.

Η προσπάθειά τους να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ερήμωσης του ορεινού οικισμού κατέληξε σε αποχώρηση, αποκαλύπτοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αποκέντρωση και η επιστροφή στη ζωή στο χωριό.

Η οικογένεια, με τους γονείς Βασιλική Εμμανουήλ και Στέφανο Κωστόπουλο και τα οκτώ παιδιά τους, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των κατοίκων της Φουρνάς, το οποίο απηύθυναν η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή και ο τοπικός ιερέας. Η πρόσκληση στόχευε στην αναζωογόνηση του χωριού μέσω της εγκατάστασης νέων οικογενειών, προσφέροντας σπίτι και εργασία σε τουλάχιστον έναν από τους γονείς, με σκοπό την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και της ερήμωσης.

Μετά τη μετεγκατάστασή τους, η οικογένεια άνοιξε ένα καφέ-εστιατόριο στον κεντρικό δρόμο της Φουρνάς, επιχειρώντας να συμβάλει στην τοπική οικονομία και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Ωστόσο, παρά τις πρώτες θετικές ενδείξεις, η προσαρμογή στη ζωή του χωριού αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι συνθήκες και οι απαιτήσεις της αποκέντρωσης, όπως η έλλειψη υποδομών και οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές, αποτέλεσαν σημαντικά εμπόδια.

Πρόσφατα, μέσω ανάρτησης στο Facebook, η μητέρα της οικογένειας γνωστοποίησε την απόφασή τους να φύγουν από τη Φουρνά, επιβεβαιώνοντας την πολυπλοκότητα και τα εμπόδια που συναντούν οι οικογένειες που επιδιώκουν να εγκατασταθούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

“Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος που για εμάς ήταν από τους πιο δύσκολους, αλλά και από τους πιο σημαντικούς της ζωής μας.

Πριν από δύο χρόνια πήραμε μια μεγάλη απόφαση. Αφήσαμε πίσω μας τη ζωή που γνωρίζαμε και ήρθαμε στη Φουρνά με πίστη, όνειρα και την ελπίδα ότι μπορούμε κι εμείς, με τον δικό μας τρόπο, να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο.

Δουλέψαμε, προσπαθήσαμε, κουραστήκαμε, βάλαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και δημιουργήσαμε το δικό μας μικρό μαγαζί, το «Λίγο απ’ όλα». Το αγαπήσαμε σαν να ήταν κομμάτι της οικογένειάς μας, γιατί μέσα του βάλαμε πολύ περισσότερα από χρήματα και δουλειά. Βάλαμε ψυχή, χρόνο, όνειρα και την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να ριζώσουμε εδώ.

Και μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια γνωρίσαμε ανθρώπους που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας.

Θέλουμε λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ στους ανθρώπους της Φουρνάς που στάθηκαν δίπλα μας. Σε εκείνους που μας άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, που μας έδωσαν μια καλημέρα, έναν καλό λόγο, μια αγκαλιά, μια βοήθεια, ένα χαμόγελο. Σε όλους εκείνους που μας έκαναν, έστω και για λίγο, να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι.

Μπορεί τελικά η ζωή να μην μας τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε. Μπορεί κάποιες προσδοκίες να αποδείχθηκαν διαφορετικές από την πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του αποχωρισμού.

Δεν φεύγουμε όμως με θυμό. Φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα, κρατώντας τα όμορφα και αφήνοντας πίσω όσα μας πλήγωσαν.

Θέλουμε μόνο να ξέρουν όλοι πως εμείς προσπαθήσαμε πραγματικά. Δεν ήρθαμε για να περάσουμε, ούτε φύγαμε επειδή δεν αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο. Δώσαμε μια πραγματική ευκαιρία σε ένα όνειρο. Και όταν έρθει η ώρα να κοιτάξουμε πίσω, θα ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε.

Η Φουρνά θα μείνει ένα κομμάτι της ζωής μας. Και οι άνθρωποι που μας αγάπησαν και μας στήριξαν θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.

Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε αυτά τα δύο χρόνια.

Και αν κάποια πράγματα δεν έγιναν όπως τα περιμέναμε, ας μείνει τουλάχιστον η σκέψη ότι εμείς ήρθαμε με καλή καρδιά, προσπαθήσαμε με όλη μας τη δύναμη και φύγαμε έχοντας δώσει ό,τι μπορούσαμε.

Να είστε όλοι καλά.

Και ίσως κάποια «αντίο» να μην είναι για πάντα.”

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