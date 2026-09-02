Έκρηξη με 2 τραυματίες σε σταθμό τρένων στην Γερμανία – Νέο σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο

Snapshot Άγνωστο αντικείμενο εξερράγη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Άουγκσμπουργκ, προκαλώντας δύο ελαφρά τραυματίες.

Η αστυνομία της Βαυαρίας απέκλεισε τους δρόμους γύρω από τον σταθμό για την εξέταση του περιστατικού.

Στη δυτική πόλη Μπέργκχαϊμ ερευνάται επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης χωρίς να έχει επηρεαστεί η παροχή ρεύματος.

Χθες καταγράφηκαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο από ρουκέτες με αγώγιμο υλικό.

Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου και διέταξε λήψη μέτρων. Snapshot powered by AI

Άγνωστο αντικείμενο εξερράγη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Άουγκσμπουργκ, στη νότια Γερμανία, σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του κρατιδίου της Βαυαρίας, η οποία έχει σπεύσει στο σημείο και έχει αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Το Άουγκσμπουργκ είναι μια πόλη που απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο.

Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μπέργκχαϊμ

Η Γερμανία αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκχαϊμ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεασθεί.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε το είδος της ζημιάς. Επίσης χθες, Τρίτη, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

Το Βερολίνο κατηγόρησε χθες τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε και έδωσε εντολή να ληφθεί, σε απάντηση, σειρά μέτρων.

Ανεβασμένοι τόνοι Μόσχας - Βερολίνου

Οι τόνοι ανέβηκαν χθες μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας καθώς η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς κατηγόρησε επίσημα την Μόσχα για την επίθεση με drone στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στο πλευρό του Βερολίνου έσπευσαν με δηλώσεις καταδίκης της επίθεσης οι Βρυξέλλες και Ευρωπαίοι ηγέτες καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η κίνηση προκάλεσε την οργή της Ρωσίας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χθες από το Κιργιστάν επιτέθηκε στην γερμανική κυβέρνηση και την κατηγόρησε ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει τα γερμανικά εθνικά συμφέροντα και είχε χάσει την εμπιστοσύνη του λαού.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι λόγω των λανθασμένων πολιτικών που εφαρμόζονται στη Γερμανία, οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους και οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνονται σταθερά. «Κάνουν προφανή λάθη. Ξεπουλούν τα γερμανικά εθνικά συμφέροντα και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία δημόσια εμπιστοσύνη», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

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