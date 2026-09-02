Κεφαλονιά: Πυροβολούν τα περήφανα άλογα του Αίνου που αναζητούν τροφή στα πεδινά

Στις πλαγιές του Αίνου, στο νότιο – νοτιοανατολικό τμήμα της Κεφαλονιάς, λαμβάνει χώρα ένα διαρκές και αποτρόπαιο έγκλημα.

Τα παγκοσμίως γνωστά, ημιάγρια άλογα του εθνικού δρυμού πέφτουν θύματα δολοφονικών επιθέσεων με κυνηγετικά όπλα. Οι καταγγελίες τοπικών φορέων και φιλοζωικών οργανώσεων φέρνουν στο «φως» εικόνες ντροπής με βαριά τραυματισμένα ή νεκρά ζώα.

Η ρίζα του κακού βρίσκεται στη μάχη για επιβίωση. Η παρατεταμένη λειψυδρία και η έλλειψη τροφής στις κορυφές του βουνού αναγκάζουν τα άλογα να κατέβουν χαμηλότερα. Αναζητώντας νερό, πλησιάζουν σε χωριά όπως τα Μαυράτα και ο Θηράμονας.

Η ανάγκη τους για τροφή τα οδηγεί μέσα σε ιδιωτικά κτήματα και καλλιέργειες και η αντίδραση ορισμένων είναι αδιανόητη. Ασυνείδητοι παραγωγοί και κυνηγοί παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους και πυροβολούν εν ψυχρώ τα άλογα.

«Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι, να ελεγχθεί ο πληθυσμός, γιατί αυτήν τη στιγμή μπαίνουν στις περιουσίες. Ως φιλοζωικό σωματείο, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα άλογα. Μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους και των περαστικών, γιατί τα άλογα είναι μέσα στο δρόμο», ανέφερε η Στάμω Αμπατιέλου, εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου «Αδέσποτα εν δράσει», μιλώντας στο MEGA.

Το φιλοζωικό σωματείο, βασιζόμενο σε επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως η ελεγχόμενη διαχείριση και στείρωση του πληθυσμού, καθώς και η δημιουργία ενός ειδικού πάρκου για τη φιλοξενία τους.

«Μπορούμε να προσφέρουμε την οργάνωση. Μπορούμε να οργανώσουμε ποιος, πού, πότε, έχουμε βρει κάποια μέρη που θα μπορούσαν να κλειστούν οι επιβήτορες. Αυτά τα έχουμε. Δεν έχουμε την τεχνογνωσία. Ό,τι προγράμματα και πλάνα έχουμε καταθέσει… το φιλοζωικό μας σωματείο προτίθεται να δουλέψει αμισθί», συμπλήρωσε.

Για τους πυροβολισμούς αλόγων που έχουν σημειωθεί στο νησί, έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες.