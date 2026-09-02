«Πράσινο» από Κομισιόν για το Ταμείο Απανθρακοποίησης: Έργα €2,3 δισ. στα νησιά

Το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων συστάθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα ως ένα ενιαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο

Παναγιώτης Βελισσάρης

«Πράσινο» από Κομισιόν για το Ταμείο Απανθρακοποίησης: Έργα €2,3 δισ. στα νησιά
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  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκριναν το πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων με συνολική χρηματοδότηση 2,3 δισ. ευρώ για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών.
  • Το Ταμείο περιλαμβάνει επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 977 εκατ. ευρώ για έργα ΑΠΕ με αποθήκευση, 200 εκατ. ευρώ για φράγματα και 56 εκατ. ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Οι επενδύσεις θα μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα, θα ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια των νησιών και θα επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση της νησιωτικής Ελλάδας.
  • Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις θα ενοποιήσουν τα νησιωτικά συστήματα με το ηπειρωτικό δίκτυο, μειώνοντας τη χρήση πετρελαϊκών μονάδων και το ενεργειακό κόστος.
  • Το ύψος των πόρων του Ταμείου, που εκτιμάται σήμερα σε περίπου 2 δισ. ευρώ, θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας.
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Έγκριση στο πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων έδωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις και έργα ύψους 2,3 δισ. ευρώ, τα οποία συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων συστάθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα ως ένα ενιαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο που συνδυάζει την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, την αποθήκευση, και την ηλεκτροκίνηση.

Οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • 1,1 δισ. ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις και συναφείς ενεργειακές υποδομές στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
  • 977 εκατ. ευρώ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αποθήκευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοκατανάλωσης σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, γραφεία, νοσοκομεία, δομές φροντίδας, σχολεία, δημόσια κτίρια, αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
  • 200 εκατ. ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού
  • 56 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι επενδύσεις αυτές, θα συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των ελληνικών νησιών, στην ενίσχυση της ενεργειακής τους αυτονομίας και ασφάλειας και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της νησιωτικής Ελλάδας.

«Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τα οποία θα συμβάλλουν στην ενοποίηση των νησιωτικών συστημάτων με το ηπειρωτικό δίκτυο, στον περιορισμό της λειτουργίας πετρελαϊκών μονάδων, στη δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερης καθαρής ενέργειας, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, τα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης θα ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία των νησιών και την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος», σημειώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και συνεχίζει:

«Οι εκτιμώμενοι πόροι του Ταμείου εκτιμώνται σήμερα σε περίπου 2 δισ. ευρώ, με βάση τις τρέχουσες τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Το ύψος των πόρων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών κατά την περίοδο λειτουργίας του Ταμείου».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Wopke Hoekstra, δήλωσε:

«Συγχαίρω θερμά την Ελλάδα για την οριστικοποίηση του σχεδιασμού του Προγράμματος, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα είναι η ώρα να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα στην πράξη. Αυτό το Ταμείο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του πώς πρέπει να αξιοποιούνται τα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών: για τη χρηματοδότηση καθαρής ενέργειας που ωφελεί άμεσα τους καταναλωτές στα ελληνικά νησιά - οδηγώντας σε πιο καθαρή, πιο ασφαλή και λιγότερο ασταθή ηλεκτρική ενέργεια, καλύτερες διασυνδέσεις και ενισχυμένη υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Η έγκριση του επενδυτικού προγράμματος του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της Πατρίδας μας. Μετά το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, εξασφαλίζουμε ένα ακόμη σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μετατρέπει τον σχεδιασμό μας στην ενέργεια σε συγκεκριμένα έργα για τους πολίτες. Με το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων κάνουμε πράξη μια βασική μας δέσμευση: οι νησιώτες μας να έχουν τις ίδιες δυνατότητες και την ίδια ενεργειακή ασφάλεια με κάθε πολίτη στην ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο βήμα για πιο ενεργειακά αυτόνομα και ασφαλή νησιά, με προσιτή ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με καθαρή ενέργεια από ήλιο και άνεμο, και με καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει για εμάς ενεργειακή δημοκρατία: κανένας πολίτης και κανένα νησί της Πατρίδας μας να μη μένει πίσω στην ενεργειακή μετάβαση. Η έγκριση του προγράμματος αποτελεί και ένα ισχυρό παράδειγμα της συνεργασίας της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θερμές ευχαριστίες ιδιαίτερα στον Υφυπουργό κ. Νίκο Τσάφο για την ουσιαστική συνδρομή σε αυτό το πετυχημένο εγχείρημα, καθώς και στον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Wopke Hoekstra, για τη στήριξη και την εποικοδομητική συνεργασία».

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