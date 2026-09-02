Όταν «σπάει» το πρωτόκολλο: Δικό του νερό έφερε ο Αλίγιεφ στη Σύνοδο του Μπισκέκ

Snapshot Στη Σύνοδο Κορυφής στο Μπισκέκ, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και ο νέος πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είχαν ένα χιουμοριστικό και χαλαρό τετ-α-τετ.

Ο Αλίγιεφ πρότεινε στον Πεζεσκιάν να δοκιμάσει το νερό «Istisu» από το Ναχιτσεβάν αντί για το γεωργιανό μεταλλικό νερό των διοργανωτών.

Ο Πεζεσκιάν απάντησε με χιούμορ, υπογραμμίζοντας την οικειότητα μεταξύ τους και προκαλώντας γέλια στους παριστάμενους.

Το επεισόδιο αναδεικνύει την πολιτισμική και γλωσσική εγγύτητα των δύο ηγετών λόγω της κοινής αζέρικης καταγωγής τους.

Η προσωπική χημεία μεταξύ Αλίγιεφ και Πεζεσκιάν ενισχύει τις διμερείς σχέσεις πέρα από τα επίσημα διπλωματικά πρωτόκολλα. Snapshot powered by AI

Μια απρόβλεπτη σκηνή κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που έλαβε χώρα στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, προσφέροντας ένα σπάνιο παρασκήνιο στις υψηλού επιπέδου διπλωματικές επαφές.

Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, και ο νέος πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι ο πρώτος αζερικής καταγωγής ηγέτης της Τεχεράνης εδώ και δεκαετίες.

Ο Αλίγεφ χρησιμοποίησε χιούμορ για να σπάσει τον πάγο του επίσημου πρωτοκόλλου, καλώντας τον Ιρανό ομόλογό του να μην πιει το γεωργιανό μεταλλικό νερό που είχαν τοποθετήσει στο τραπέζι οι διοργανωτές της Συνόδου. Αντ' αυτού, ο Αλίγιεφ του πρότεινε να δοκιμάσει το φημισμένο νερό «Istisu» από το Ναχιτσεβάν, το οποίο είχε φροντίσει να φέρει μαζί του από το Αζερμπαϊτζάν.

https://www.instagram.com/p/DcwBjBuFbwv/

Η αντίδραση του Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν άμεση. Απάντησε χαμογελαστά στον Αλίγιεφ πως «αυτό τα έφερες για τον εαυτό σου, όχι για εμάς!», προκαλώντας γέλιο στους παριστάμενους.Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν σέρβιρε στη συνέχεια νερό Istisu τόσο στον Μασούντ Πεζεσκιάν όσο και στον εαυτό του.