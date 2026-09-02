Από το Ιράν στην «απαγορευμένη» Πατάγια: Η απόβαση χιλιάδων Αμερικανών ναυτών στην Ταϊλάνδη

Snapshot Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έμεινε 250 ημέρες στη θάλασσα χωρίς στάση και τώρα ελλιμενίζεται στην Πατάγια της Ταϊλάνδης για ανάπαυλα των 5.000 μελών του πληρώματος.

Η Πατάγια, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή και τον σεξουαλικό τουρισμό, αντιμετωπίζει μείωση τουρισμού λόγω πολέμου στο Ιράν, ενώ η άφιξη των Αμερικανών ναυτών αποτελεί ευκαιρία για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Το USS Abraham Lincoln άλλαξε πορεία από τον Ειρηνικό στον Κόλπο λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι αρχές της Ταϊλάνδης περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Πατάγια για τους Αμερικανούς ναύτες, απαγορεύοντας την είσοδο σε μέρη όπως το Soi 6 και τα καταστήματα κάνναβης.

Οι επισκέψεις των ναυτών συνοδεύονται από αυξημένη αστυνόμευση και μέτρα για την αποφυγή αρνητικών δημοσιεύσεων, με στόχο την προώθηση της Πατάγια ως προορισμού με ποικίλες δραστηριότητες πέρα από τη νυχτερινή ζωή. Snapshot powered by AI

Το αεροπλανοφόρο ελλιμενίστηκε στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Πατάγια, γνωστό για την έντονη νυχτερινή ζωή και τον σεξουαλικό τουρισμό. Για τις ΗΠΑ, αυτό έχει επίσης ισχυρές ιστορικές αναφορές. Όταν οι κουρασμένοι ναύτες μπουν στα μπαρ και τα εστιατόρια της πόλης, κυριολεκτικά θα βαδίσουν στα βήματα εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που ήρθαν εδώ για ξεκούραση και χαλάρωση κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

Το μετέτρεψαν από ένα ήρεμο ψαροχώρι σε μια από τις πιο διάσημες και ξέφρενες πόλεις για πάρτι στον κόσμο. Σήμερα, τα φωτισμένα με νέον σοκάκια που οδηγούν στην παραλία είναι πολύ πιο ήσυχα από το συνηθισμένο. Τα μπαρ στην περίφημη Walking Street της πόλης εξακολουθούν να προβάλλουν βίντεο στους τοίχους τους με γυναίκες που χορεύουν σε στύλο, προσπαθώντας να δελεάσουν τους πελάτες να μπουν μέσα.

Αλλά δεν υπάρχουν πολλοί πελάτες, και οι περισσότεροι φαίνεται να είναι οικογένειες από τη Μέση Ανατολή που ενδιαφέρονται περισσότερο για τα παγωτά παρά για τα μπαρ.Ο πόλεμος του Ιράν, ο οποίος έχει επηρεάσει τον τουρισμό και τις καταναλωτικές δαπάνες, έχει πλήξει σκληρά τις επιχειρήσεις εδώ. Η άφιξη χιλιάδων Αμερικανών ναυτικών, με εννέα μήνες μισθών αδαπάνητων στη θάλασσα, προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία στις τοπικές επιχειρήσεις.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο τον περασμένο Νοέμβριο για μια υποτιθέμενη εξάμηνη αποστολή στον Ειρηνικό και τη Νότια Σινική Θάλασσα. Ωστόσο, το πλοίο άλλαξε πορεία προς τον Κόλπο αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πρόσφατα, ορισμένα μέλη του Κογκρέσου εξέφρασαν ανησυχία για αναφορές για ελλείψεις τροφίμων, χαλασμένες τουαλέτες και ψυχολογικό στρες στο πλήρωμα. Το Ναυτικό των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι οι συνθήκες εργασίας ήταν δύσκολες, αλλά δήλωσε ότι το πλήρωμα είχε επαρκή υποστήριξη.

Παρά τη στενή της σχέση με την Κίνα, η Ταϊλάνδη είναι σύμμαχος των ΗΠΑ βάσει συμβατικής συμφωνίας και οι επισκέψεις στα λιμάνια της από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά αυτός είναι πιθανώς ο μεγαλύτερος αριθμός στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ που έρχεται απευθείας από μια εμπόλεμη ζώνη στην Πατάγια από την πτώση της Σαϊγκόν το 1975.

«Αυτή η επίσκεψη θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μας», δήλωσε ο Anon Saiteer, ο οποίος πουλάει πολύτιμους λίθους σε ένα κατάστημα κοντά στην Walking Street, το οποίο έχει τοποθετήσει μια μεγάλη πινακίδα που καλωσορίζει τους Αμερικανούς ναύτες και πεζοναύτες και τους προσφέρει μια ειδική έκπτωση. «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε - απλώς ελπίζουμε ότι θα ξοδέψουν κάποια χρήματα εδώ».

Αλλά Αμερικανοί και Ταϊλανδοί αξιωματούχοι προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συμβεί χωρίς τους άσεμνους τίτλους για τους οποίους έχει γίνει γνωστή η Πατάγια. Οι αρχές της Ταϊλάνδης έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν ορισμένα μέρη όπου δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε Αμερικανούς στρατιώτες και γυναίκες. Ένα από αυτά είναι το Soi 6, το οποίο εκτείνεται μέχρι την κεντρική παραλία και είναι γνωστό για τη συγκέντρωση των προκλητικών μπαρ.

Ενώ η αστυνομία της Ταϊλάνδης έχει υπενθυμίσει στους Αμερικανούς επισκέπτες της ότι η πορνεία είναι τεχνικά παράνομη στην Ταϊλάνδη, στην πραγματικότητα πιστεύεται ότι υπάρχουν 25.000 έως 50.000 εργαζόμενες του σεξ στην πόλη. Πολλές από αυτές εργάζονται στο Soi 6, όπου στέκονται έξω από τα μπαρ εκλιπαρώντας τους άνδρες να μπουν μέσα.

Τα πολλά καταστήματα κάνναβης στην Πατάγια είναι επίσης απαγορευμένα για τους πεζοναύτες των ΗΠΑ, μαζί με θαλάσσια σπορ όπως αλεξίπτωτο πλαγιάς και τζετ σκι. «Είναι δική τους απόφαση», δήλωσε ο δήμαρχος Ποραμάσε Νγκάμπιτσες στο BBC. «Ο αμερικανικός στρατός έχει κάνει την έρευνά του».

Το Ναυτικό των ΗΠΑ έχει ναυλώσει λεωφορεία μεταφοράς από το λιμάνι στην Πατάγια, τα οποία εκτελούν δρομολόγια από τις 5 π.μ. έως τις 2 π.μ. κάθε μέρα, καθώς το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στην Ταϊλάνδη. Δύο ξενοδοχεία θα υποδχθούν τα μέλη πληρώματος των ΗΠΑ που σκοπεύουν να χαλαρώσουν μια νύχτα στην ξηρά. Οι αρχές της Ταϊλάνδης έχουν αναπτύξει εκατοντάδες αστυνομικούς για να παρακολουθούν τις ζώνες ψυχαγωγίας της πόλης και προειδοποίησαν τις τοπικές επιχειρήσεις να μην χρεώνουν υπερβολικά τους Αμερικανούς επισκέπτες τους.

«Οι επισκέψεις Αμερικανών στρατιωτικών πριν από 50-60 χρόνια σύστησαν την Πατάγια στον κόσμο και την μετέτρεψαν σε τουριστικό αξιοθέατο», λέει ο δήμαρχος Ποραμάσε. «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, η πόλη έχει τη φήμη για τα κορίτσια των μπαρ. Καταλαβαίνουμε τα στερεότυπα. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό.» «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι η Πατάγια έχει αλλάξει, ότι τώρα έχουμε και άλλα πράγματα, όπως αθλήματα, σεμινάρια, ευεξία και δραστηριότητες φιλικές προς την οικογένεια. Είναι ένα μείγμα από όλα.»

Και οι δύο χώρες ελπίζουν ότι μέχρι τη στιγμή που το USS Abraham Lincoln θα ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι της επιστροφής του στην πατρίδα του διασχίζοντας τον Ειρηνικό στις 6 Σεπτεμβρίου, θα έχει ένα ανανεωμένο και ξεκούραστο πλήρωμα.

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