Abraham Lincoln: Στην Ταϊλάνδη μετά από 250 ημέρες στη θάλασσα - Μέτρα για την πορνεία

Snapshot Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln θα αγκυροβολήσει στην Πατάγια της Ταϊλάνδης μετά από πάνω από 250 ημέρες στη θάλασσα, δίνοντας στο πλήρωμα την ευκαιρία για ξεκούραση.

Οι τοπικές αρχές της Πατάγια λαμβάνουν αυξημένα μέτρα καταπολέμησης της πορνείας, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων περιπολιών και συλλήψεων.

Η οικονομία της Πατάγια αναμένεται να ενισχυθεί βραχυπρόθεσμα λόγω της παρουσίας των περίπου 5.000 ναυτών και πεζοναυτών που πιθανώς θα ξοδέψουν χρήματα στην περιοχή.

Υπάρχουν ανησυχίες για την αύξηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων λόγω της εισροής στρατιωτικού προσωπικού.

Η παρατεταμένη θαλάσσια αποστολή του αεροπλανοφόρου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και ηθικού στο πλήρωμα, με αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας. Snapshot powered by AI

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα δέσει στην Πατάγια της Ταϊλάνδης αυτή την εβδομάδα, με τις τοπικές αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της πορνείας στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Το Lincoln πρόκειται να δέσει στις 2 Σεπτεμβρίου στο κοντινό Laem Chabang, με δύο συνοδευτικά πλοία του Ναυτικού και οι σχεδόν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες που επιβαίνουν στο αεροπλανοφόρο θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν και να αναρρώσουν μετά από 200 και πλέον ημέρες στη θάλασσα, σύμφωνα με Ταϊλανδούς αξιωματούχους.

Πριν από την άφιξή του, η αστυνομία προετοιμάζει πρόσθετες περιπολίες γύρω από την κύρια παραλία και την περιοχή με τη νυχτερινή ζωή της Πατάγια, εκτός από τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη 40 έως 50 ατόμων για πορνεία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά είναι δύσκολο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Πατάγια, Ανέκ Σρατονγκιού, στις 31 Αυγούστου, εξηγώντας ότι οι εργαζόμενες στη βιομηχανία του σεξ θα μπορούσαν ενδεχομένως να ζητήσουν εργασία σε δημόσιους χώρους χωρίς να το γνωρίζουν οι αρχές. Η πορνεία είναι παράνομη στην Ταϊλάνδη και, παρά τις περιστασιακές καταστολές, η βιομηχανία του σεξ είναι εμφανώς ορατή σε μεγάλα τουριστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Μπανγκόκ και της Πατάγια.

Στην Πατάγια, ένα ψαροχώρι που μετατράπηκε εν μέρει σε τουριστικό κέντρο χάρη σε Αμερικανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, κάποιοι ελπίζουν σε οικονομική ώθηση.

Κάθε στρατιωτικός των ΗΠΑ θα μπορούσε να ξοδεύει από 30 έως 90 δολάρια την ημέρα, ανάλογα με το πόσο καιρό θα έμενε στην ξηρά και αν θα διανυκτέρευε, δήλωσε ο δήμαρχος της Πατάγια, Ποραμάσε Νγκάμπιτσες. «Θα πρέπει να βοηθήσει στην τόνωση της οικονομίας της Πατάγια βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Ποραμάσε.

Μέρος των χρημάτων ωστόσο μπορεί επίσης να φθάσουν στη βιομηχανία ψυχαγωγίας της Πατάγια, την οποία το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ την περιέγραψε πριν από μια δεκαετία ως «έναν από τους κορυφαίους προορισμούς σεξουαλικού τουρισμού στον κόσμο».

«Ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς η εισροή μεγάλου αριθμού πελατών μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και την εξάπλωση σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων», δήλωσε ο Πιπατπονγκ Φακφάρε, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου της Μπανγκόκ. Επεσήμανε επίσης τις αναφορές για άγχος και απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ του προσωπικού στο αεροπλανοφόρο, που προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο ανησυχίας.

Ο συνολικός εμπορικός αντίκτυπος στην Πατάγια, η οποία διαθέτει πάνω από 300.000 δωμάτια, θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πού θα επιλέξει να περάσει τον χρόνο του το προσωπικό, καθώς κάποιοι θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ, δήλωσε ο Τάνετ Σουπορνσαχασρούνγκι, πρόεδρος του Συνδέσμου Ομοσπονδίας Τουρισμού Chonburi.

«Όταν ακούσαμε την είδηση ​​ότι ένα πολεμικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα δέσει στην Πατάγια, αυτό έγινε πηγή ελπίδας για εμάς», δήλωσε η Λίζα Χάμιλτον, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Νυχτερινής Ζωής της Πατάγια. «Ζω στην Πατάγια για περισσότερα από 20 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί χρονιά τόσο δύσκολη όσο αυτή»

Το Lincoln ​απέπλευσε από το λιμάνι του Σαν Ντιέγκο τον Νοέμβριο και αργότερα ανακατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν - μένοντας πάνω από 250 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, καταρρίπτοντας το σχετικό ρεκόρ, σύμφωνα με βουλευτές των Δημοκρατικών.

Η παρατεταμένη θαλάσσια αποστολή συνοδεύτηκε από αναφορές για ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας στο πλοίο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα δύο στρατιωτικών μέσων ενημέρωσης τον Αύγουστο, το ηθικό του πληρώματος έχει καταρρακωθεί, ενώ έχουν σημειωθεί ακόμη και απόπειρες αυτοκτονίας.