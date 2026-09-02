Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εκπροσώπησε την Ευρώπη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πρώτων Βοηθειών στο Ντουμπάι

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σημείωσε μία ακόμη σπουδαία διεθνή επιτυχία, δίνοντας δυναμικό«παρών» στην τελική φάση του First Aid World Cup 2026 στο Ντουμπάι (24-25 Αυγούστου), όπου η πενταμελήςομάδα του, αποτελούμενη από εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, νοσηλευτικό προσωπικό καικοινωνικούς λειτουργούς, εκπροσώπησε επάξια την Ελλάδα και την Ευρώπη στον κορυφαίο διεθνή διαγωνισμό Πρώτων Βοηθειών.

Η ομάδα του ΕΕΣ είχε προηγουμένως κατακτήσει την πρώτη θέση μεταξύ των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού της Ευρώπης που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση στην τελική φάση της παγκόσμιας διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της απαιτητικής διοργάνωσης στο Ντουμπάι, η ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επέδειξε υψηλό επίπεδο γνώσεων, άρτια κατάρτιση, ετοιμότητα και ομαδικό πνεύμα, αποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια από τους διοργανωτές για την εξαιρετική παρουσία και επίδοση.

Ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), Jagan Chapagain, ο οποίος παρευρέθη στους τελικούς, απευθυνόμενος στην αποστολή του Ε.Ε.Σ., ανέφερε: «Η ομάδα σας τα πήγε περίφημα. Σας συγχαίρω για την συμμετοχή σας και την εξαιρετική σας απόδοση».

Η μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία και η παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πρώτων Βοηθειών αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης των εθελοντών και του προσωπικού του Ε.Ε.Σ. στις Πρώτες Βοήθειες.