Χτυπήθηκε από κεραυνό και επέζησε: «Αισθάνθηκα έντονο κάψιμο και μυρμήγκιασμα» – Δείτε βίντεο

«Όποιου του μέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει», σύμφωνα με τη γνωστή παροιμία. Για τον Τόμας Φάμι, επιβεβαιώθηκε περίτρανα, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό λίγα μόλις μέτρα μακριά από το αυτοκίνητό του και κόντρα σε κάθε πιθανότητα, επέζησε.

Ο άνδρας από το Στέιτεν Άιλαντ σωριάστηκε στο έδαφος, αλλά σηκώθηκε ξανά και κατάφερε να ζητήσει βοήθεια. Όλα αυτά, ενώ μία κάμερα ασφαλείας κατέγραφε καρέ – καρέ τη στιγμή που θα μπορούσε να του είχε κοστίσει τη ζωή.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (27/08) στην οδό Τοντ Χιλ, κοντά στην οδό Γουίνδσορ, στο Στέιτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης. Ο Φάμι περπατούσε στον δρόμο όταν ένας κεραυνός τον χτύπησε, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή που σωριάζεται στο έδαφος.

Ο άνδρας περιέγραψε τις πρώτες στιγμές ως εξαιρετικά επώδυνες, επισημαίνοντας πως «ένιωσα ένα πολύ έντονο κάψιμο, μυρμήγκιασμα, μούδιασμα και οξύ πόνο και στα δύο μου πόδια».

Παρά το ισχυρό χτύπημα, δεν έχασε τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα, κατάφερε να σηκωθεί και να κατευθυνθεί προς ένα κοντινό σπίτι, αναζητώντας βοήθεια.

Η Στέφανι Χόμαν ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και έσπευσε να τον βοηθήσει. «Άκουσα “βοήθεια, βοήθεια”, οπότε έτρεξα στην πόρτα μου και τον είδα στο έδαφος», ανέφερε.

Ο Φάμι δεν υπέστη εμφανή εγκαύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς, ωστόσο, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Στέιτεν Άιλαντ, όπου παρέμεινε υπό παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την επόμενη ημέρα, έλαβε εξιτήριο.

Ο Φάμι εργάζεται στο γραφείο της Αμερικανίδας, ελληνικής και κουβανικής καταγωγής, βουλευτή Νικόλ Μαλλιωτάκη, στο Στέιτεν Άιλαντ. Η κυρία Μαλλιωτάκη εξέφρασε ανακούφιση για την αίσια έκβαση της περιπέτειας, ευχαριστώντας παράλληλα τον άνθρωπο που έσπευσε να τον βοηθήσει, αλλά και το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε.

Για εκείνον, πάντως, το περιστατικό αποτέλεσε μία υπενθύμιση της αξίας της ζωής. «Να εκτιμάς τη ζωή, να χαμογελάς και να παίρνεις πού και πού μία ανάσα καθαρού αέρα και να μην αφήνεις τη ζωή να σε καταβάλλει», είπε.

Περίπου 37 εκατ. κεραυνοί πλήττουν το αμερικανικό έδαφος κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CDC). Ωστόσο, η πιθανότητα να χτυπηθεί κάποιος από κεραυνό, είναι μικρότερη από μία στο εκατομμύριο, ενώ, σχεδόν το 90% όσων χτυπιούνται, τελικά επιβιώνουν.