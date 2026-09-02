Γιατί τα συνθετικά λάδια είναι τόσο ακριβά;
Τα συνθετικά λιπαντικά κοστίζουν αισθητά περισσότερο από τα συμβατικά και η διαφορά δεν οφείλεται απλώς στο όνομα ή στο marketing.
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Πίσω από την υψηλότερη τιμή βρίσκεται μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία παραγωγής, αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων.
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