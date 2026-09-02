Οικογενειακή τραγωδία στη Ρώμη: Γονείς και η πεντάχρονη κόρη τους βρέθηκαν νεκροί στο κρεβάτι τους

Γονείς και η πεντάχρονη κόρη τους με αναπηρία βρέθηκαν νεκροί στο κρεβάτι τους, στη Ρώμη

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Οικογενειακή τραγωδία στη Ρώμη: Γονείς και η πεντάχρονη κόρη τους βρέθηκαν νεκροί στο κρεβάτι τους
ΚΟΣΜΟΣ
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Πεντάχρονο κοριτσάκι με σοβαρή αναπηρία βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, δίπλα στους γονείς της, σε μία υπόθεση που οι ιταλικές Αρχές αντιμετωπίζουν ως οικογενειακή τραγωδία με πυροβολισμούς.

Τα τρία μέλη της οικογένειας εντοπίστηκαν νεκρά το μεσημέρι της Δευτέρας (31/08) στο σπίτι τους, στην περιοχή Πιετραλάτα, στα περίχωρα της Ρώμης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν όταν συγγενείς του Λούκα Αμπασιάνο (42 ετών), της Βαλεντίνα Παμπιάνκο (41 ετών) και της πεντάχρονης Μπιάνκα δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ώρες.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπασαν την πόρτα του σπιτιού περίπου στη 13:00 και αντίκρισαν το τραγικό θέαμα. Οι τρεις έφεραν τραύματα από πυροβολισμό.

Γύρω από τις σορούς βρέθηκαν δεκάδες επιστολές προς συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα, στις οποίες περιλαμβάνονταν απολογίες, εξηγήσεις και οδηγίες για το μέλλον. Σε επιστολή που άφησε ο Λούκα προς την αδελφή του, η οποία ήταν εκείνη που ανησύχησε και ειδοποίησε τις Αρχές, της ζητούσε να «φροντίσει τον μπαμπά».

Σε ένα από τα μηνύματα που άφησαν ο Λούκα και η Βαλεντίνα αναγραφόταν: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας».

Μία γειτόνισσα, η Σάρα, ανέφερε πως «ήθελαν τόσο πολύ αυτό το κοριτσάκι, όμως γεννήθηκε με πολλά προβλήματα. Φοβούνταν ότι δεν θα ζούσε για πολύ και όλο αυτό τους εξουθένωνε», μιλώντας σε τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της οικογένειας.

Το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί σε ένα μικρό σπίτι στην Πιετραλάτα πριν από περίπου 10 χρόνια. Το ακίνητο είχε αγοραστεί από τον πατέρα της Βαλεντίνα, Σάντρο και οι δύο τους είχαν ξεκινήσει να το ανακαινίζουν προκειμένου να δημιουργήσουν το σπίτι όπου θα μεγάλωναν την οικογένειά τους.

Άλλη γειτόνισσα, η Νικολίνα Μπαρμπάτο, τόνισε: «Όταν έμεινε έγκυος η Βαλεντίνα, έλαμπε από ευτυχία».

Ωστόσο, το ζευγάρι δυσκολευόταν ολοένα και περισσότερο να ανταποκριθεί στη φροντίδα της Μπιάνκα, η οποία γεννήθηκε πρόωρα και με σοβαρή αναπηρία το 2021, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο αδελφός του Λούκα ανέφερε ότι το ζευγάρι ήταν τόσο απελπισμένο να βρει βοήθεια, ώστε σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Μεξικό για να αναζητήσει εξειδικευμένη θεραπεία.

Σταδιακά, οι δύο γονείς απομονώθηκαν από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Η Βαλεντίνα εγκατέλειψε την εργασία της για να φροντίζει τη Μπιάνκα σε πλήρη βάση, ενώ ο Λούκα, ο οποίος εργαζόταν ως τεχνικός πληροφορικής, μετέτρεψε περαιτέρω το σπίτι σε χώρο εργαστηρίου, ώστε να μην χρειάζεται να αφήνει ποτέ μόνη την οικογένειά του.

Ο τοπικός πολιτικός, Μασιμιλιάνο Ουμπέρτι, επεσήμανε ότι «η Μπιάνκα δεν πήγαινε πλέον στον παιδικό σταθμό, επειδή αρρώσταινε συχνά», μιλώντας στην εφημερίδα Repubblica.

Γείτονες ανέφεραν ότι η απομόνωση είχε αρχίσει να επιβαρύνει σοβαρά τους γονείς. Η Κριστίνα, κάτοικος της περιοχής, υποστήριξε ότι συναντούσε συχνά τη Βαλεντίνα όταν εκείνη έκανε περιπάτους.

Ο Ουμπέρτι προσέθεσε πως «δεν τους γνώριζα προσωπικά, όμως, γνωρίζω ότι το παιδί ήταν σοβαρά ανάπηρο και ότι η οικογένεια λάμβανε υποστήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες μας. Φυσικά και είχαμε επικοινωνήσει μαζί τους. Γι’ αυτό, μπροστά σε αυτό που συνέβη, αισθανόμαστε ανήμποροι. Η μοναξιά είναι το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο σήμερα».

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