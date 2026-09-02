Στην Κρήτη ακόμη δύο βάρκες με 86 μετανάστες – Η ενημέρωση του Λιμενικού
Τι ανέφερε το Λιμενικό Σώμα
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- Το Λιμενικό Σώμα εντόπισε συνολικά 86 μετανάστες σε δύο λέμβους νότια της Κρήτης.
- Στην πρώτη επιχείρηση βρέθηκαν 37 μετανάστες πέντε ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.
- Στη δεύτερη επιχείρηση διασώθηκαν 49 αλλοδαποί 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
- Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων αντίστοιχα.
- Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Συνολικά 86 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια δύο επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, στην πρώτη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 37 επιβαίνοντες, πέντε ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της πόλης.
Σε δεύτερη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 49 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο, 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
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